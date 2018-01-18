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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Непокоренный. Нашелся клуб для Дзюбы!

сегодня, 10:56

Блогер «Соккер.ру» Neomorph предлагает решение одной из глобальных проблем российской трансферной зимы – находим футболисту Артему новую команду.

«Зенит» не отпустит Дзюбу в Москву

«Спартак» не позовет Артема обратно, поскольку в таком случае Федуну надо мириться с форвардом, который растерял остатки кредита доверия болельщиков «красно-белых». Если были дни, когда Дзюбу свистом не встречали, то сейчас так вряд ли поступят. «Динамо» не помешает нападающий, даже деньги высвободят, если Погребняк уйдет зимой, но Хохлов необязательно тренер мечты для Дзюбы, да и «Зенит» не друг «бело-голубых». Получается, из москвичей остаются ЦСКА и «Локомотив».

Но армейцы и железнодорожники – прямые конкуренты «Зенита». Какой смысл команде Манчини усиливать соперников? Геркус это понимает, поэтому мечта Дзюбы стать чемпионом России в основе вряд ли осуществится. Ведь в составе «Зенита» - даже если его команда отыграется и умудрится обойти «Локомотив», его не будет. В «Спартаке», закрыв глаза на прошлое, он нужен разве что в случае потери Зе Луиша и формы Луисом Адриано. А у ЦСКА, судя по отчету УЕФА, хватает долговых обязательств. Так что финансово ни для игрока, ни для «Зенита» московские команды – не вариант.

Судьба нападающего в руках коллеги

Отчасти все зависит от решения Смолова. Федор уезжает из «Краснодара» - появляется смысл в подписании Дзюбы. Шалимов и Артем сойдутся характерами, а «Зенит» может не считать «быков» конкурентами в такой мере, как «Локомотив» в конкретно взятом сезоне. Поэтому если Федор уходит в другой клуб, то Дзюба становится вариантом для «Краснодара», где хватает легионеров и россияне в основе нужны. Одновременно называть Дзюбу идеальным форвардом для команды с амбициями «Краснодара» было бы странным.

Ведь Артем точно потерял форму – судим по игре осенью, и остался без полноценных сборов зимой. «Быкам» даже Шатов, если рассматривать его как правого, а не левого хавбека, не обязательно нужен. Мамаев и легионеры способны поддерживать Смолова или другого нападающего. Впрочем, Федор еще может оказаться в «Зените», ведь предложение на руках точно имеет. Так что будущее Дзюбы зависит от выбора коллеги. «Краснодар», если клуб вынудят отдать Федора в Санкт-Петербург, попытается получить компенсацию не только деньгами. Российские форварды – дефицитный товар, даже если они в плохой форме.

Дзюба нужен казанскому «Рубину»

Все мы люди, и хотя футбольный народ в России обожает настроить себя против болельщиков, Дзюба не так давно был человеком, который правильно открывался под передачи Халка и компании. Ему аплодировали трибуны «Петровского», его сделал капитаном «Зенита» Луческу, и ни Миллер, ни другие в клубе не высказались против подобной затеи.

В новом сезоне с тем же успехом форвард мог бы открываться под пасы Кокорина, Ригони, Паредеса или Кузяева, но потерял форму, и тренер его не поддержал. Бердыеву нужен нападающий, у «Рубина» нет много денег, но достаточно продать одного легионера с высокой зарплатой, чтобы к Подберезкину – уже взятому в аренду, добавить не только его аккаунт, но и самого Дзюбу. Быть может, даже Шатова или Нобоа, если помечтать. И с такой атакой в Казани иначе станут смотреть на перспективы во втором круге.

«Зениту» невыгодно содержать Артема

Дзюба в «Зените-2» в отличном положении, если забыть о футболе и мечтать в двадцать девять выйти на пенсию. Зарплата капает, играть не надо, а если придется – на уровне, который Зырянов тянул до сорока. Впрочем, даже если бы Артем выходил на замену в основе, для него бы мало что менялось. На чемпионат мира и так не едет – не приползет на коленях к Станиславу Саламовичу, не тот характер у двух сторон конфликта. Дзюба и Манчини упрашивать не стал. Сразу, наверное, характерами не сошлись.

А теперь эти веселые стишки пошли шутливые. Так что это «Зенит» проигрывает, если будет платить Дзюбе зарплату основного нападающего за игру во второй команде. Причем с пониманием, что на него Манчини даже в будущем не рассчитывает. Аренда до лета в «Рубин» сохранит команде из Санкт-Петербурга нервы и деньги, а форварду даст возможность поиграть за команду, которой он нужен, но которая не мешает планам «Зенита». Зато под руководством тренера, который правильно сказал в свежем интервью: «Перезагрузка нужна периодически всем и всегда».

Дзюба может вернуться на пик формы

Форвард уровня Артема в «Рубине» получит ту же зарплату, что в Санкт-Петербурге – «Зениту» выгоднее отдать в аренду и поделить с командой Бердыева обязательства. Также не останется без игровой практики весной, и хотя шансы на попадание в заявку на ЧМ-18 не вырастут от этого, как сказано выше, все-таки выгоднее на всякий случай иметь под рукой Дзюбу в хорошей форме перед мундиалем.

Всякое бывает, а пока известный игрок готовится без сборов в зале и публикует стихи английского поэта Уильяма Хенли, который намучился в недолгой жизни – с двенадцати лет болел туберкулезом костей. Говорят, именно друг Роберта Стивенсона помог писателю определиться с выбором образа Джона Сильвера – поэту тоже ампутировали ногу, как литературному пирату. Так что стих Дзюба выбрал верный, хотя должен понимать – в мире есть ситуации, на фоне которых отлучение от состава кажется мелочью.

Хотя слова хорошие, отлично подходят. Но можно успокоить Дзюбу – фраза «путь не ясен» может исчезнуть из уравнения в ближайшие недели. В Санкт-Петербурге жил поэт Александр Сергеевич, и хотя у Артема Сергеевича только отчество такое же, а стих нагуглил, Дзюба правильно назвал себя непокоренным. Не стоит считать, что все российские футболисты одинаковые. Артем помогал голами не только «Спартаку» и «Зениту», но и «Томи» с «Ростовом». Он не лентяй, не брезгует играть за середняков и физически не обделен.

Только Непокоренному нужен полководец, а Бердыеву нужен «Рубин», который не захочется отпевать. Похоже, найдут друг друга, попав в тиски беды. Ведь дрожать и стонать под ударами судьбы не стоит. Тем более, ранение не равно падению. Дзюбе и «Рубину» весной нужно подниматься, залежались они на мели. Артем Бурерожденный способен приручить дракона и направить его пламя на соперников. Ведь дело житейское, Манчини угодить трудно, а до лета у «Зенита» может быть другой тренер с иным видением перспектив Дзюбы, больше похожим на поддержку Боярского. При этом аренда минимум на полгода сэкономит петербуржцам деньги и нервы, а форварду даст шанс показать, что первая часть сезона была несчастным случаем.   

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 19:39
Артём в том возрасте когда можно оценить тот богаж с каким ты удивишь и с кем. А для этого нужен тот тренер и команда которая сможет раскрыть и перезагрузить Дзюбу. В этой ситуации идиально подойдут Бердыев с Рубином хороший пример Бухарова в Ростове как он заиграл.
борька
борька
сегодня в 19:23
Всплывет в Ростове
Mirajj
Mirajj
сегодня в 17:57
Оба в свое время накуралесили))
Mirajj
Mirajj
сегодня в 17:56
Шалимов и Дзюба сойдутся характерами)))
Roger Young
Roger Young
сегодня в 16:15
Пусть в Динамо Спб уходит.
artr-90
artr-90
сегодня в 15:44
Чушь какая.. Рубин пол-команды разоняет в данный момент, чтобы ведомость разгрузить. Автор новости не читает чтоли?) Дзюбиньо скорее карьеру закончит, чем будет мячик за гроши пинать.
амурец
амурец ответил Parovoznic
сегодня в 15:18
Parovoznic:
У Палыча играют даже мёртвые )
согласен
Parovoznic
Parovoznic ответил амурец
сегодня в 14:36
амурец:
Локо он точно не нужен, хотя у Палыча может и заиграет
У Палыча играют даже мёртвые )
kukuruzonax
kukuruzonax
сегодня в 13:26
Унаи Эмери продолжает передавать горячие приветы Дзюбе)
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил CrazyTapok
сегодня в 13:02
CrazyTapok:
Так он и в Локо будет регулярно СпаМу отгружать. Он в Ростове и Зените в каждом матче Федуну приветы передавал.
Я не узнаю вас в гриме..)
rawer
rawer
сегодня в 12:41
Будет дешевле для Рубина оформить трансфер Бухарова из Ростова, чем аренда Дзюбы на полгода, тем более Дзюба у Бердыева в Ростове сидел на скамейке а основным нападающим был Бухаров
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Морозовский
сегодня в 12:38
Морозовский:
Почему в Таганрог? В Таганроге нет свободных вакансий на данную профессию!
Извини, не хотел обидеть жителей этого славного города, они мне ничего не сделали, просто, к слову пришлось)
zamsb
zamsb
сегодня в 12:37
Если бы у Дзюбы было все хорошо в плане игры, то думаю навряд ли Манчини отказался от такого игрока. И что интересно, нет спроса на Дзюбу и в Европейских чемпионатах, а ведь Зенит, в том числе и до недавнего времени сам Дзюба, постоянно мелькали в клубных европейских турнирах.
Нужен ли Дзюба Рубину весной тоже вопрос. Во первых надо наигрывать взаимодействие между игроками, а налаживать его нужно было еще вчера, сегодня уже поздно.Во вторых не понятно хочет ли сам Дзюба, что то менять в своей карьере. И в третьих в том возрасте, в котором сейчас Дзюба, после фальстарта, уже трудно настроиться на полноценную борьбу.
Морозовский
Морозовский ответил AntiherQ1488
сегодня в 12:34
AntiherQ1488:
Дворником! в Таганрог.
Почему в Таганрог? В Таганроге нет свободных вакансий на данную профессию!
blitz
blitz
сегодня в 12:33
Сбежит у тарасовских Зе Луиш или Промес, вот тогда и пожалеют, что не вернули Артемку.
Морозовский
Морозовский ответил FROLL 001
сегодня в 12:27
FROLL 001:
Да пошел Дзюба .... в Рубин!
Как легко вы предаёте.
за
за
сегодня в 12:26
Мечты Артема о Локо можно выразить так:
"Хочу в топку на растопку!".
Морозовский
Морозовский
сегодня в 12:24
Артамону надо остаться в "Зенити", да и Шатову тоже! Вредителя Манчину с Фурсинкай выпрут - кто сражаться тогда будет за "зеню"? Юрок Ладыген, и всё? Анюков через газеты на пенсию отправлен! Это же коллллабс!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 12:22
Дворником! в Таганрог.
амурец
амурец
сегодня в 12:16
Локо он точно не нужен, хотя у Палыча может и заиграет
Klasse
Klasse ответил parallels
сегодня в 12:09
parallels:
в москву можно отпустить. есть такой клуб, как динамо. но больше нравится идея: дзюба+10 лямов = смолов.
галицкий предпочтет просто 10 лямов за смолова)) без этого бревенчатого придатка, который навечно в 51е останется)))
Klasse
Klasse
сегодня в 12:07
а как же ТРОФЕИ???? дайтие дзюби поработать!!!

ХЕХЕХЕХЕХЕ)))
Т34
Т34
сегодня в 11:58
Сколько возни с этой "мега-звездой" в СМИ. А стоит-ли он того. Ведь если посмотреть, то в Зените таких дзюб хватает всегда. Одних продают, других тут же покупают, сезон-два отыграют и начинается полировка скамейки запасных и задачи лазурных куда-бы спихнуть очередную потухшую "звезду". Это уже стало привычной темой из года в год. Зенит перемалывает игроков, как камнедробилка, причем игроков не из неизвестных, а зарекомендовавших себя в российском чемпионате, часто сборников. Уже пошли разговоры о новой партии сырья для этой проектной фабрики. Расставлены новые денежные сети, в которые кто-то обязательно влетит.
vka1970
vka1970 ответил CrazyTapok
сегодня в 11:54
CrazyTapok:
Так он и в Локо будет регулярно СпаМу отгружать. Он в Ростове и Зените в каждом матче Федуну приветы передавал.
И где теперь Спартак и где артёмкины приветы?
Наверное занят складированием титулов.
Беги.Поможешь бурерождённому.
77rust77
77rust77
сегодня в 11:54
Дурацкая статья,Бердыева не нужны игроки у которых не горят глаза и не техничны,вспомните сколько матчей он провёл при Бердыева в Ростове?
parallels
parallels
сегодня в 11:39
в москву можно отпустить. есть такой клуб, как динамо.
но больше нравится идея: дзюба+10 лямов = смолов.
CrazyTapok
CrazyTapok ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 11:31
Сергеевич вернулся 1:
Дзюбо до мозга костей на своём месте, ну на крайняк в Локо, пусть восхищает озёрного война).
Так он и в Локо будет регулярно СпаМу отгружать. Он в Ростове и Зените в каждом матче Федуну приветы передавал.
Petr Makovenko
Petr Makovenko
сегодня в 11:24
все,он закончился.....
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 11:22
Дзюбо до мозга костей на своём месте, ну на крайняк в Локо, пусть восхищает озёрного война).
Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
сегодня в 11:16
Пофиг, куда пойдет этот тарасовский отпрыск. Пусть у спартачей болит голова.
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