Непокоренный. Нашелся клуб для Дзюбы!

Блогер «Соккер.ру» Neomorph предлагает решение одной из глобальных проблем российской трансферной зимы – находим футболисту Артему новую команду.

«Зенит» не отпустит Дзюбу в Москву

«Спартак» не позовет Артема обратно, поскольку в таком случае Федуну надо мириться с форвардом, который растерял остатки кредита доверия болельщиков «красно-белых». Если были дни, когда Дзюбу свистом не встречали, то сейчас так вряд ли поступят. «Динамо» не помешает нападающий, даже деньги высвободят, если Погребняк уйдет зимой, но Хохлов необязательно тренер мечты для Дзюбы, да и «Зенит» не друг «бело-голубых». Получается, из москвичей остаются ЦСКА и «Локомотив».

Но армейцы и железнодорожники – прямые конкуренты «Зенита». Какой смысл команде Манчини усиливать соперников? Геркус это понимает, поэтому мечта Дзюбы стать чемпионом России в основе вряд ли осуществится. Ведь в составе «Зенита» - даже если его команда отыграется и умудрится обойти «Локомотив», его не будет. В «Спартаке», закрыв глаза на прошлое, он нужен разве что в случае потери Зе Луиша и формы Луисом Адриано. А у ЦСКА, судя по отчету УЕФА, хватает долговых обязательств. Так что финансово ни для игрока, ни для «Зенита» московские команды – не вариант.

Судьба нападающего в руках коллеги

Отчасти все зависит от решения Смолова. Федор уезжает из «Краснодара» - появляется смысл в подписании Дзюбы. Шалимов и Артем сойдутся характерами, а «Зенит» может не считать «быков» конкурентами в такой мере, как «Локомотив» в конкретно взятом сезоне. Поэтому если Федор уходит в другой клуб, то Дзюба становится вариантом для «Краснодара», где хватает легионеров и россияне в основе нужны. Одновременно называть Дзюбу идеальным форвардом для команды с амбициями «Краснодара» было бы странным.

Ведь Артем точно потерял форму – судим по игре осенью, и остался без полноценных сборов зимой. «Быкам» даже Шатов, если рассматривать его как правого, а не левого хавбека, не обязательно нужен. Мамаев и легионеры способны поддерживать Смолова или другого нападающего. Впрочем, Федор еще может оказаться в «Зените», ведь предложение на руках точно имеет. Так что будущее Дзюбы зависит от выбора коллеги. «Краснодар», если клуб вынудят отдать Федора в Санкт-Петербург, попытается получить компенсацию не только деньгами. Российские форварды – дефицитный товар, даже если они в плохой форме.

Дзюба нужен казанскому «Рубину»

Все мы люди, и хотя футбольный народ в России обожает настроить себя против болельщиков, Дзюба не так давно был человеком, который правильно открывался под передачи Халка и компании. Ему аплодировали трибуны «Петровского», его сделал капитаном «Зенита» Луческу, и ни Миллер, ни другие в клубе не высказались против подобной затеи.

В новом сезоне с тем же успехом форвард мог бы открываться под пасы Кокорина, Ригони, Паредеса или Кузяева, но потерял форму, и тренер его не поддержал. Бердыеву нужен нападающий, у «Рубина» нет много денег, но достаточно продать одного легионера с высокой зарплатой, чтобы к Подберезкину – уже взятому в аренду, добавить не только его аккаунт, но и самого Дзюбу. Быть может, даже Шатова или Нобоа, если помечтать. И с такой атакой в Казани иначе станут смотреть на перспективы во втором круге.

«Зениту» невыгодно содержать Артема

Дзюба в «Зените-2» в отличном положении, если забыть о футболе и мечтать в двадцать девять выйти на пенсию. Зарплата капает, играть не надо, а если придется – на уровне, который Зырянов тянул до сорока. Впрочем, даже если бы Артем выходил на замену в основе, для него бы мало что менялось. На чемпионат мира и так не едет – не приползет на коленях к Станиславу Саламовичу, не тот характер у двух сторон конфликта. Дзюба и Манчини упрашивать не стал. Сразу, наверное, характерами не сошлись.

А теперь эти веселые стишки пошли шутливые. Так что это «Зенит» проигрывает, если будет платить Дзюбе зарплату основного нападающего за игру во второй команде. Причем с пониманием, что на него Манчини даже в будущем не рассчитывает. Аренда до лета в «Рубин» сохранит команде из Санкт-Петербурга нервы и деньги, а форварду даст возможность поиграть за команду, которой он нужен, но которая не мешает планам «Зенита». Зато под руководством тренера, который правильно сказал в свежем интервью: «Перезагрузка нужна периодически всем и всегда».

Дзюба может вернуться на пик формы

Форвард уровня Артема в «Рубине» получит ту же зарплату, что в Санкт-Петербурге – «Зениту» выгоднее отдать в аренду и поделить с командой Бердыева обязательства. Также не останется без игровой практики весной, и хотя шансы на попадание в заявку на ЧМ-18 не вырастут от этого, как сказано выше, все-таки выгоднее на всякий случай иметь под рукой Дзюбу в хорошей форме перед мундиалем.

Всякое бывает, а пока известный игрок готовится без сборов в зале и публикует стихи английского поэта Уильяма Хенли, который намучился в недолгой жизни – с двенадцати лет болел туберкулезом костей. Говорят, именно друг Роберта Стивенсона помог писателю определиться с выбором образа Джона Сильвера – поэту тоже ампутировали ногу, как литературному пирату. Так что стих Дзюба выбрал верный, хотя должен понимать – в мире есть ситуации, на фоне которых отлучение от состава кажется мелочью.

Хотя слова хорошие, отлично подходят. Но можно успокоить Дзюбу – фраза «путь не ясен» может исчезнуть из уравнения в ближайшие недели. В Санкт-Петербурге жил поэт Александр Сергеевич, и хотя у Артема Сергеевича только отчество такое же, а стих нагуглил, Дзюба правильно назвал себя непокоренным. Не стоит считать, что все российские футболисты одинаковые. Артем помогал голами не только «Спартаку» и «Зениту», но и «Томи» с «Ростовом». Он не лентяй, не брезгует играть за середняков и физически не обделен.

Только Непокоренному нужен полководец, а Бердыеву нужен «Рубин», который не захочется отпевать. Похоже, найдут друг друга, попав в тиски беды. Ведь дрожать и стонать под ударами судьбы не стоит. Тем более, ранение не равно падению. Дзюбе и «Рубину» весной нужно подниматься, залежались они на мели. Артем Бурерожденный способен приручить дракона и направить его пламя на соперников. Ведь дело житейское, Манчини угодить трудно, а до лета у «Зенита» может быть другой тренер с иным видением перспектив Дзюбы, больше похожим на поддержку Боярского. При этом аренда минимум на полгода сэкономит петербуржцам деньги и нервы, а форварду даст шанс показать, что первая часть сезона была несчастным случаем.