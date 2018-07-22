Погба может уйти из МЮ. Появились крутые варианты

22 июля 2018, 19:00

Моуриньо нахваливает Поля, но хавбек с противоречивой среди фанатов «Юнайтед» репутацией подумывает о смене клуба. О вариантах – на «Соккер.ру».

Погба открылся с новой стороны на ЧМ-18

У Кэррика, завершившего карьеру, репутация в футбольном мире куда лучше, чем у Погба, хотя среди них только один чемпион мира и только за Поля платили свыше ста миллионов евро. Майкл не был идеальным игроком, но пахал, чтобы забраться на вершину, чем отличается от Погба. Хорошо еще, что Поль не разыгрывает карту Яя Туре. Хочется верить, никогда не обвинит Моуриньо в расизме, объясняя игровые проблемы в МЮ. Но адекватность не значит, что Погба не ленился.

Быть может, в России повзрослел? Перемены заметны и по ходу дела на поле – держался в тени и приносил пользу, и по тому, что именно Погба настраивал команду на матчи. Капитан Льорис так не умеет, а Поль орал: «Месси, не Месси, мне ***** [нецензурно „без разницы“]. Мы выиграем этот ЧМ». Знаете, откуда у любящего прически, дорогие цацки и понты Погба такой новый подход воина? Поль в МЮ крепко подружился с Лукаку, они даже отдыхают вместе.

А Ромелу, как оказалось, очень умный, взрослый и волевой мужик. С кем поведешься, как говорят. Бельгийским Дзюбой с мотивационными речами был Лукаку, французским Дзюбой – Погба. И будет забавно, если Поль после заявления, что ему плевать на Месси, окажется его напарником! Хотя из МЮ чемпиона мира тоже не выгоняют…

Вариант 1. Остаться в «Юнайтед»

За: 1. Знакомая обстановка. Спокойная подготовка к сезону без смены дома и переезда после кубка мира – то, что нужно. 2. Возможности МЮ. Англичане соскучились без больших трофеев, будут усиливаться, претендуя на возвращение былых времен. Не факт, что получится, но попытки ждем с нетерпением. 3. Погба – главная звезда МЮ. В других представленных здесь клубах так же не будет, а здесь можно руководить игрой после победы на ЧМ.

Против: 1. Форма Моуриньо. Жозе еще великий тренер или спекся до уровня эксперта российского бюджетного канала? 2. МЮ не претендует на ЛЧ. Да и чемпионство в АПЛ будет сюрпризом. Английский клуб по составу не тянет на победителя ЛЧ, претендент второго эшелона, а Погба хочет «ушастого» в коллекцию. 3. Стиль «Юнайтед». «Автобус» был, есть и будет, ведь не заметно, чтобы меняли вектор. Погба не нравится такой футбол. 4. Отношение фанатов. Поль не входит в число любимчиков поклонников МЮ, его часто критикуют как в народе, так и в британских СМИ.

Вариант 2. Перейти в «Барселону»

За. 1. Игра ближе к атаке. «Барселона» может поставить Коутиньо слева в атаке, а Поля – на место Иньесты. Бускетсу с Ракитичем станет проще обороняться, а француз будет часто атаковать. 2. Играть вместе с Месси. Пусть аргентинец провалил ЧМ вместе с Аргентиной, речь о легенде, с ним редко отказываются играть. Но Гризманн и Неймар, как знаем, отказывались. 3. «Барселона» собирает трофеи. Пусть это победы в Ла Лиге, Суперкубке или Кубке Испании, но каталонцы после ухода Зидана и Роналду из «Реала» - претенденты на титулы. Котируются в Испании выше, чем МЮ в Англии, да и конкурентов меньше.

Против. 1. Стилистические противоречия. Коутиньо – «игрок с ДНК „Барселоны“», как сказал бы Хави, а вот Погба – нет. Его голевые передачи – навесы, его борьба – в воздухе, его стиль – забеги с мячом и дальние удары. Совсем другая манера, может не вписаться. 2. Неудачи в ЛЧ. Какая разница, от кого вылетать, от «Севильи», «Ромы» или «Атлетико»? Что МЮ, что «Барселона» - команды, которые давненько не фавориты в ЛЧ и не были в финалах. Испанцы в 2015-м выиграли, но там скорее исключение, а вылеты – правило. 3. Слишком много звезд. Погба в окружении Джонсов и Матичей привык, что есть только он, Де Хеа и Алексис на полставки, а в «Барселоне» Пике, Бускетс, Месси и Суарес. Ради сборной терпел профессию чернорабочего, ради клуба вряд ли станет.

Вариант 3. Вернуться в «Ювентус»

За. 1. В «Ювентусе» любили. Погба взрослел как игрок в Турине, ему там нравилось, там забивал красивые мячи, напарники опекали, как младшего, там стал звездой футбола. 2. Тренер Аллегри. Если у Вальверде нет такого влияния на «Барселону», как у Моуриньо на МЮ, то Массимо находится в золотой середине. Знает, что «Ювентус» может быть круче и мечтает после финалов ЛЧ добраться до «ушастого». 3. Приход Роналду. Теперь «Ювентус» может заманить Марсело и еще парочку крутых игроков под Криштиану, еще раз взять Скудетто и штурмовать ЛЧ. Может, Буффон рано ушел?

Против. 1. Траты туринцев. Купили Роналду за 105 млн евро, и теперь нужно продать игроков, чтобы соблюдать клубные правила. Покупка Погба – дорогое удовольствие. Аллегри скорее мечтает усилить центр атаки после продажи Игуаина, так что Поль не первый в списке. 2. Тень Роналду. Похоже, в «Ювентусе» не очень рад приезду Криштиану некто Дибала. Погба тоже любит быть в центре внимания в клубах, в «Ювентусе» это сделать сложнее, чем в МЮ, где рядом Лингард, Рэшфорд, Мата и Лукаку, не требующие поклонения. 3. Тактика «Ювентуса». С приходом Роналду растет вероятность перехода на «4-4-2», а Погба не может играть левого атакующего в схеме «4-2-3-1», ведь там либо Роналду, либо вингер. Даже коллекционировать дальние удары в команде Криштиану никому не разрешат.

Для личного роста Погба надо выйти из «автобуса»?

Расставание Погба и «Манчестер Юнайтед» будет выгодно всем сторонам сделки? Возможно, если покупателем будет «Ювентус». В Турине знают, как поставить Погба в рамки. Сам Поль помнит, как тепло его встречали фанаты – тут итальянцы дали фору придирчивым мадридцам, свистевшим Роналду, и таким же ворчливым манчестерцам, клявшим француза после слабых матчей.

Значит, минимум две команды достаточно богатые, чтобы забрать себе Погба, и найдут на поле место для хавбека его формата. Тогда как «Манчестер Юнайтед», подписав Фреда и интересуясь Милинковичем-Савичем, может пойти другим путем. Погба выполнял приказы Дешама в интересах родины – Франции, но отказывался беспрекословно следовать рекомендациям Моуриньо. Португалец тоже не без греха - его «автобус» тактически скучный.

А второе место в АПЛ скорее заслуга Де Хеа и стечение обстоятельств, нежели доказательство невероятной мощи МЮ. Против допущения, что эта команда готова к прорыву, говорит даже аргумент «Севильи», которая в одном сезоне ЛЧ проиграла «Спартаку» 1:5, а потом выбила команду Жозе в плей-офф. Так что в «Манчестер Юнайтед» Погба ждет много работы, и в «Барселоне» - тоже, поскольку Вальверде так и не нашел новую концепцию в полузащите.

Ракитича недооценивали, Паулиньо вернулся в Китай, Коутиньо обожает атаковать, а не сочетать в себе функции опорника и плеймейкера. Так что только один вариант похож на идеальный – идти в клуб, куда звали Головина. А потом поняли, что если удачно продать Дибалу и Игуаина, то можно подписать Роналду и Погба. Впрочем, когда продаешь Пауло и Гонсало, им нужно найти адекватную замену, с первым встречным Криштиану в одной команде рубиться не станет, это ведь не сборная Португалии.

Так что трансферное лето «Ювентуса» покупкой Роналду не завершается, как финал чемпионата мира не ставит точку в вопросе о Погба. В плей-офф показал, что может играть на уровне чемпиона мира – Поль отпахал, как следует. Но остаются сомнения, может ли инфантильный парень сохранить уровень концентрации, когда нужно сыграть не шесть-семь аккуратных матчей, а пятьдесят? Погба намекнул, что может быть великим футболистом, но пока окончательно в статусе не утвердился.

Даже после победы на чемпионате мира, ведь не все титулованные игроки – легенды, и далеко не каждый вожак раздевалки – стабильный мастер.