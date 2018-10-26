Карреры нет, «Спартак» всё тот же

26 октября 2018, 01:42

Глупо было ждать чудесного преображения «Спартака» в Шотландии, «красно-белые» сыграли, как и в предыдущих матчах: старательно и тупо. «Соккер.ру» рисует образ «Спартака».

Старательно и тупо

Эти слова из заголовка вполне могут стать официальным девизом команды «Спартак» в нынешнем сезоне. Какой матч ни вспомни, почти везде москвичи действовали именно так. Даже болельщики «красно-белых» – народ чувствительный и импульсивный, массово не обвиняли футболистов в «сливе» Массимо Карреры. Потому что «Спартак» ни в последних матчах под руководством итальянца, ни сегодня не выглядел командой безвольной и равнодушной. Тут другая болезнь. Отсутствие игрового тонуса, взаимопонимания, футбольного остроумия. Почти каждый футболист представляет худшую версию самого себя, а в комплексе получается невыносимо инертная, разрозненная, малоэффективная команда.

В чем это выражается? В том, что в составе «Спартака» выходят игроки без сильных сторон или специально подчеркивающие свои слабости. Пластичный и техничный Зе Луиш принимает один мяч из пяти. Мельгарехо может обыграть оппонента или выиграть пространство в силовой борьбе, но не воспользуется обретенным преимуществом, потому что затянет с пасом, примет неверное решение. Это вообще бич для всех, тот же Джикия неоднократно получал по ногам именно потому, что не мог вовремя расстаться с мячом. Фернандо раздает передачи на несуществующих партнеров и может подать угловой на трибуну, даже Зобнин, у которого накопилась усталость, уже подстроился под общие настроения.

«Спартак» не готов к сезону

Проблемы игроков – от функционального состояния, которое явно не нормальное и является следствием системных ошибок при подготовке команды. И это вопрос к Рианчо как к человеку, ответственному за физическую подготовку. Это худший по функционалке «Спартак» за последние три года: Хавьер Нойя Сальсес и Джорджо Д’Урбано делали так, что команда бежала, а футболисты чувствовали себя отлично. Сейчас масса ошибок в элементарных действиях из-за неоптимальных кондиций. По крайней мере, сходу не могу найти другого объяснения. Либо «физика», либо психология, но ментальные проблемы проявляются иначе, а когда постоянно идут ошибки в передачах, слишком длинные паузы перед решениями, отсутствие легкости в ногах, объяснение нужно искать в плоскости подготовки.

Нет плана, нечего придерживаться

У «Спартака» проблемы с функциональной готовностью накладываются на тактическую несуразность. У «красно-белых» не было игрового плана при Каррере в последние месяцы, не появился он и в первом матче с Рианчо на тренерском мостике. Особенно четко этот самый пробел вместо плана смотрелся на фоне «Глазго Рейнджерс». Команда Стивена Джеррарда играет не в ахти какой умный футбол, можно сказать, шотландцы ищут счастья в примитиве, но они действуют по натренированным лекалам, это похоже на складную игру. Если есть пространство – прорыв по флангу, в позиционном нападении – доставка мяча на фланг и подача, отработано размещение футболистов по зонам подбора, чтобы накатывать второй, третьей волной.

«Спартак» начинает импровизировать уже в момент выхода из обороны, а это непростительно. Выход в атаку не отлажен, центральные защитники разыгрывают комбинации, и если оттягивающихся назад игроков центральной зоны накрывают, то пасуют на фланги, где дело регулярно заканчивается потерей. В позиционной фазе тоже нет каких-то приоритетов. Если бы у «Спартака» получались и розыгрыши низом, и доставка мяча верхом на Зе Луиша, то это можно было бы назвать креативным разнообразием, но когда не проходит ни один из вариантов, а три подряд удачных действия у чужих ворот – редкость, нужно говорить о бессвязности и отсутствии наигранных сочетаний.

Чем отличался «Спартак» Рианчо от «Спартака» Карреры?

Разительных изменений за три дня, прошедших после увольнения Массимо, не произошло. Даже состав Рауль выставил вполне себе в стиле своего экс-босса. Единственное, что случилось в Глазго из не вписывающегося в философию Карреры, это замены. Итальянец всегда очень мучительно производил перестановки, тянул до последнего, доверял игрокам стартового состава, даже если у них абсолютно не шла игра. Рианчо, в свою очередь, не постеснялся прямо в перерыве снять с игры двух фланговых игроков – Ломовицкого и Ташаева, чтобы выпустить Еременко и Ханни. Использование Романа на правом фланге – сомнительный ход, все-таки он игрок центральной зоны, но даже неродная позиция не помешала Еременко поучаствовать в создании самого острого момента у ворот «Рейнджерс», когда Рассказов не попал по воротам из опасной позиции. В первом тайме «Спартак» и мечтать не мог о таком моменте.

Требуется глобальная перезагрузка

Абстрагировавшись от оценки состояния дел внутри клуба «Спартак», вернувшегося к своему любимому состоянию в XXI веке под кодовым названием «бардак», стоит признать, что самой команде, футбольному организму, требуется перезагрузка. У «Спартака» кризис готовности и кризис идей, которые можно попытаться победить только сменой парадигмы. Рауль Рианчо может порулить пару матчей, но не стоит забывать, что испанец является частью проблемы, ведь он входил в тренерский штаб Карреры, разрабатывал план функциональной подготовки, занимался продвижением схемы 4-3-3, которая никак не заработает. «Спартаку» нужен новый тренер, который либо наведет порядок, либо заразит футболистов свежими идеями, а лучше – всё вместе. До конца календарного года «красно-белым» предстоит провести еще 10 встреч. Каким будет в них «Спартак»? Это очень интригующий вопрос.