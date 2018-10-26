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ГлавнаяБлоги"Спартаком" единым

Карреры нет, «Спартак» всё тот же

26 октября 2018, 01:42

Глупо было ждать чудесного преображения «Спартака» в Шотландии, «красно-белые» сыграли, как и в предыдущих матчах: старательно и тупо. «Соккер.ру» рисует образ «Спартака».

Старательно и тупо 

Эти слова из заголовка вполне могут стать официальным девизом команды «Спартак» в нынешнем сезоне. Какой матч ни вспомни, почти везде москвичи действовали именно так. Даже болельщики «красно-белых» – народ чувствительный и импульсивный, массово не обвиняли футболистов в «сливе» Массимо Карреры. Потому что «Спартак» ни в последних матчах под руководством итальянца, ни сегодня не выглядел командой безвольной и равнодушной. Тут другая болезнь. Отсутствие игрового тонуса, взаимопонимания, футбольного остроумия. Почти каждый футболист представляет худшую версию самого себя, а в комплексе получается невыносимо инертная, разрозненная, малоэффективная команда. 

В чем это выражается? В том, что в составе «Спартака» выходят игроки без сильных сторон или специально подчеркивающие свои слабости. Пластичный и техничный Зе Луиш принимает один мяч из пяти. Мельгарехо может обыграть оппонента или выиграть пространство в силовой борьбе, но не воспользуется обретенным преимуществом, потому что затянет с пасом, примет неверное решение. Это вообще бич для всех, тот же Джикия неоднократно получал по ногам именно потому, что не мог вовремя расстаться с мячом. Фернандо раздает передачи на несуществующих партнеров и может подать угловой на трибуну, даже Зобнин, у которого накопилась усталость, уже подстроился под общие настроения.

«Спартак» не готов к сезону 

Проблемы игроков – от функционального состояния, которое явно не нормальное и является следствием системных ошибок при подготовке команды. И это вопрос к Рианчо как к человеку, ответственному за физическую подготовку. Это худший по функционалке «Спартак» за последние три года: Хавьер Нойя Сальсес и Джорджо Д’Урбано делали так, что команда бежала, а футболисты чувствовали себя отлично. Сейчас масса ошибок в элементарных действиях из-за неоптимальных кондиций. По крайней мере, сходу не могу найти другого объяснения. Либо «физика», либо психология, но ментальные проблемы проявляются иначе, а когда постоянно идут ошибки в передачах, слишком длинные паузы перед решениями, отсутствие легкости в ногах, объяснение нужно искать в плоскости подготовки. 

Нет плана, нечего придерживаться 

У «Спартака» проблемы с функциональной готовностью накладываются на тактическую несуразность. У «красно-белых» не было игрового плана при Каррере в последние месяцы, не появился он и в первом матче с Рианчо на тренерском мостике. Особенно четко этот самый пробел вместо плана смотрелся на фоне «Глазго Рейнджерс». Команда Стивена Джеррарда играет не в ахти какой умный футбол, можно сказать, шотландцы ищут счастья в примитиве, но они действуют по натренированным лекалам, это похоже на складную игру. Если есть пространство – прорыв по флангу, в позиционном нападении – доставка мяча на фланг и подача, отработано размещение футболистов по зонам подбора, чтобы накатывать второй, третьей волной. 

«Спартак» начинает импровизировать уже в момент выхода из обороны, а это непростительно. Выход в атаку не отлажен, центральные защитники разыгрывают комбинации, и если оттягивающихся назад игроков центральной зоны накрывают, то пасуют на фланги, где дело регулярно заканчивается потерей. В позиционной фазе тоже нет каких-то приоритетов. Если бы у «Спартака» получались и розыгрыши низом, и доставка мяча верхом на Зе Луиша, то это можно было бы назвать креативным разнообразием, но когда не проходит ни один из вариантов, а три подряд удачных действия у чужих ворот – редкость, нужно говорить о бессвязности и отсутствии наигранных сочетаний. 

Чем отличался «Спартак» Рианчо от «Спартака» Карреры? 

Разительных изменений за три дня, прошедших после увольнения Массимо, не произошло. Даже состав Рауль выставил вполне себе в стиле своего экс-босса. Единственное, что случилось в Глазго из не вписывающегося в философию Карреры, это замены. Итальянец всегда очень мучительно производил перестановки, тянул до последнего, доверял игрокам стартового состава, даже если у них абсолютно не шла игра. Рианчо, в свою очередь, не постеснялся прямо в перерыве снять с игры двух фланговых игроков – Ломовицкого и Ташаева, чтобы выпустить Еременко и Ханни. Использование Романа на правом фланге – сомнительный ход, все-таки он игрок центральной зоны, но даже неродная позиция не помешала Еременко поучаствовать в создании самого острого момента у ворот «Рейнджерс», когда Рассказов не попал по воротам из опасной позиции. В первом тайме «Спартак» и мечтать не мог о таком моменте. 

Требуется глобальная перезагрузка 

Абстрагировавшись от оценки состояния дел внутри клуба «Спартак», вернувшегося к своему любимому состоянию в XXI веке под кодовым названием «бардак», стоит признать, что самой команде, футбольному организму, требуется перезагрузка. У «Спартака» кризис готовности и кризис идей, которые можно попытаться победить только сменой парадигмы. Рауль Рианчо может порулить пару матчей, но не стоит забывать, что испанец является частью проблемы, ведь он входил в тренерский штаб Карреры, разрабатывал план функциональной подготовки, занимался продвижением схемы 4-3-3, которая никак не заработает. «Спартаку» нужен новый тренер, который либо наведет порядок, либо заразит футболистов свежими идеями, а лучше – всё вместе. До конца календарного года «красно-белым» предстоит провести еще 10 встреч. Каким будет в них «Спартак»? Это очень интригующий вопрос.

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Все комментарии
andreika20133
andreika20133
26 октября в 21:25
    1asss
    1asss
       693 / 801
    26 октября в 17:38
    поросята позор страны
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       124 / 801
    26 октября в 15:04
    Что-то отовсюду веет антикарреровщиной.Отстаньте от Массимо. Он один из нас.С кем он работал не забыли?Рошей везли вместо Луанов.
    yasukuni
    yasukuni
       328 / 801
    26 октября в 14:33
    Зато Татарин разорался, как петух на заборе - он как бэээ истинный творец всех успехов команды, а остальные так, мимо проходили. Ну что, до сих пор сомнения остаются, кто конкретно из кожи лез, чтобы Массимо убрать?
    cska plus
    cska plus
       2 / 801
    26 октября в 13:49
    Горбатого могила не исправит.
    Верг
    Верг
       361 / 801
    26 октября в 13:07
    https://www.rusfootball.info/pliga/1146516205-istochnik-glushakov-s-pomoschyu-rabinera-gotovil-perevorot-v-spartake.html
    victоr
    victоr
       750 / 801
    26 октября в 12:53
    Вполне себе нормальный результат с учётом всех нынешних обстоятельств. А чего можно было ждать.
    viv
    viv
       74 / 801
    26 октября в 12:08
    Нельзя Спартак пускать в еврокубки, постоянно позорят наш футбол.
    64русс
    64русс ответил d_fincher
    26 октября в 11:27
    У команды, фактически, нет тренера. Травмирован системаобразующий игрок - Жиго. Непонятные дела с "капитаном" Глушаковым. В дубле Ещенко. Продали Промеса. И все же выцарапали ничью в гостях с Рейнджерс. На этом фоне крики фонадов ЦСКА и Зенита про "апазорили нас!" выглядят глуповато. Вообще от этой статьи создалось такое впечатление, что автор ожидал проигрыша Спартака. Был в нем уверен. И накатал заранее текст о том, что Спартак всё тот же. А тут такая проблема - не проиграли. Не переписывать же текст? Раздраженное брюзжание на тему "блин, ну вы проиграть что ли не могли?"
      Риелтор с берегов Невы
      Риелтор с берегов Невы
      26 октября в 11:22
      Давно не смотрел спартак, вчера посмотрел.
      Да желание и самоотдача появились, игроки старались. Остальное как в статье.
      С половиной команд рфс этого хватит, с другой нет. Да и игроки, не заводные буратино, оставшиеся 10 игр, как вчера не пробегают.
      Перезагрузка нужна, она будет долгой.
      Литейный 4
      Литейный 4
         4 / 801
      26 октября в 10:15
      Карреры нет, Федун остался. Вернее главный хозяин Спартака Алекперов. Гыгыгы
      Roger Young
      Roger Young ответил d_fincher
         621 / 801
      26 октября в 09:56
      У команды, фактически, нет тренера. Травмирован системаобразующий игрок - Жиго. Непонятные дела с "капитаном" Глушаковым. В дубле Ещенко. Продали Промеса. И все же выцарапали ничью в гостях с Рейнджерс. На этом фоне крики фонадов ЦСКА и Зенита про "апазорили нас!" выглядят глуповато. Вообще от этой статьи создалось такое впечатление, что автор ожидал проигрыша Спартака. Был в нем уверен. И накатал заранее текст о том, что Спартак всё тот же. А тут такая проблема - не проиграли. Не переписывать же текст? Раздраженное брюзжание на тему "блин, ну вы проиграть что ли не могли?"
      Травмирован системаобразующий игрок - Жиго.
      ----
      Ты о чем? Игрок был куплен в июле, а 2 сентября выбыл из строя. В сухом остатке сыграл месяц.

      О каком системообразующем игроке идет речь? Может мы говорим о разных Жиго?
      Roger Young
      Roger Young
         621 / 801
      26 октября в 09:53
      Нет плана, нечего придерживаться
      -------
      А разве в последние 10 лет было иначе??

      Это не сезонная простуда, а хроническое заболевание всего десятилетия. И не надо искать позитив, где его нет. Спартак не играл отлично,а потом в одночасье стал играть плохо.
      Спартак играл блекло даже в золотом сезоне, а сейчас стал еще хуже.
      stanichnik
      stanichnik ответил parallels
         254 / 801
      26 октября в 09:52
      об уровне интеллекта также может свидетельствовать полнейшее непонимание шуток и правильного написания "не" с наречиями. да, меня в школе учили, что пишется пишется пишецца. гы-гы.
      Принимается, один-один.
      parallels
      parallels ответил stanichnik
         5 / 801
      26 октября в 09:50
      Вам Самому грамматику не мешало бы подтянуть, а то как-то не ловко за Вас, "пишеЦЦа".
      об уровне интеллекта также может свидетельствовать полнейшее непонимание шуток и правильного написания "не" с наречиями. да, меня в школе учили, что пишется пишется пишецца. гы-гы.
      stanichnik
      stanichnik ответил parallels
         254 / 801
      26 октября в 09:45
      финчер, ты бы сперва уточнил, как правильно пишецца "системаобразующий", прежде чем катать очередной километр текста ни о чём. сказано же тебе в статье, как парой слов описать игру спартака: старательно и тупо. для закрепления - "старательно и ТУПО". ы
      Вам Самому грамматику не мешало бы подтянуть, а то как-то не ловко за Вас, "пишеЦЦа".
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин ответил Владимир_Спартак
         46 / 801
      26 октября в 09:39
      Так, середней Ромы в Европе нет сейчас клуба) уж помолчали бы, позорники. Жди, середняк скоро приедет к вам и опять отгрузит).
      Уже отошел после "грандов" европейских - ПАОК,Вильярреал, Рапид, Рейнджерс?
      spartak kursk
      spartak kursk
         430 / 801
      26 октября в 09:30
      Спартак потерял всю центральную линию по тем или иным причинам..

      Промеса-главного созидателя-продали...
      Жиго-лучшего разрушителя-подломали и отправили на больничную койку.
      Глушаков-опорник-превратился в ....обывателя.

      А что вы собственно хотели.....
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак ответил Красно Синий воин
         112 / 801
      26 октября в 09:15
      Так, середней Ромы в Европе нет сейчас клуба) уж помолчали бы, позорники. Жди, середняк скоро приедет к вам и опять отгрузит).
      Спагетти
      Спагетти ответил Красно Синий воин
         244 / 801
      26 октября в 09:08
      За игогоканьем своим лучше следите;))
      МКС
      МКС ответил cska plus
         103 / 801
      26 октября в 09:05
      Автор очень сильно переживает за спартак, видно из хрюшатника.
      Не юродствуй, Чистяков давний и яростный поклонник коней. Смотри проснется, забанит тебя как Кокорина на пару месяцев.
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
         46 / 801
      26 октября в 08:44
      А еще чего то мясные там хрюкали после нашей игры с Ромой в Л/Ч, а сами с европейским середняком играют хуже чем колхозники.
      oFANATo
      oFANATo ответил d_fincher
         203 / 801
      26 октября в 08:39
      У команды, фактически, нет тренера. Травмирован системаобразующий игрок - Жиго. Непонятные дела с "капитаном" Глушаковым. В дубле Ещенко. Продали Промеса. И все же выцарапали ничью в гостях с Рейнджерс. На этом фоне крики фонадов ЦСКА и Зенита про "апазорили нас!" выглядят глуповато. Вообще от этой статьи создалось такое впечатление, что автор ожидал проигрыша Спартака. Был в нем уверен. И накатал заранее текст о том, что Спартак всё тот же. А тут такая проблема - не проиграли. Не переписывать же текст? Раздраженное брюзжание на тему "блин, ну вы проиграть что ли не могли?"
        blitz
        blitz
           109 / 801
        26 октября в 08:38
        старательно и тупо, лучше и не скажешь. Игра на отбой, как будто играли против Реала или Барселоны.
        Сильвестр
        Сильвестр ответил parallels
        26 октября в 08:33
        это ты к чему архив поднял? смотри, я тоже могу, и он будет не в вашу пользу)
        Свежак. Последняя игра меду клубами, которая закончилась чьей-то победой.

        Дмитрий Роганов
        Дмитрий Роганов
           516 / 801
        26 октября в 08:26
        хоть не проигоал
        kastites
        kastites
           316 / 801
        26 октября в 08:18
        Эту команду нельзя пускать в 💶 евро турниры от РФ
        Скоро она будет рядовым участником ПФЛ
        cska plus
        cska plus
           2 / 801
        26 октября в 07:52
        Автор очень сильно переживает за спартак, видно из хрюшатника.
        Gessenschaft
        Gessenschaft ответил Сильвестр
        26 октября в 07:46
        https://www.youtube.com/watch?v=BAy6atPPr5I
        А К ЧЕМУ ЭТО? НАДО ПОЛУФИНАЛ 1992 ГОДА ВЫКЛАДЫВАТЬ! БУГАГА
        parallels
        parallels ответил d_fincher
           5 / 801
        26 октября в 07:38
        У команды, фактически, нет тренера. Травмирован системаобразующий игрок - Жиго. Непонятные дела с "капитаном" Глушаковым. В дубле Ещенко. Продали Промеса. И все же выцарапали ничью в гостях с Рейнджерс. На этом фоне крики фонадов ЦСКА и Зенита про "апазорили нас!" выглядят глуповато. Вообще от этой статьи создалось такое впечатление, что автор ожидал проигрыша Спартака. Был в нем уверен. И накатал заранее текст о том, что Спартак всё тот же. А тут такая проблема - не проиграли. Не переписывать же текст? Раздраженное брюзжание на тему "блин, ну вы проиграть что ли не могли?"
        финчер, ты бы сперва уточнил, как правильно пишецца "системаобразующий", прежде чем катать очередной километр текста ни о чём. сказано же тебе в статье, как парой слов описать игру спартака: старательно и тупо. для закрепления - "старательно и ТУПО". ы
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