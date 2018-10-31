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Орёл и решка. Кононов – тренер уровня «Спартака»

31 октября 2018, 16:00

Федун путешествует, поэтому пока не представили Олега Георгиевича. «Соккер.ру» предлагает оценить футбольный выбор руководства «красно-белых».  

Взвешенные сомнения лучше их полного отсутствия. Старый Свет поиграл в правый и левый радикализм в 20 веке, результат был кровавым. Утопии не создались – надо же, словари не соврали. В футболе все лучше, но результат любых радикальных действий такой же. 

Ведь в спорте те же люди и правила их поведения. Отсутствие баланса на поле, в раздевалке и в клубе всегда ведет к провалу. От бюджета не зависит. А метание от Черчесова и Карпина к Каррере и Кононову – аналог прохода по чужим старым граблям. 

Радикальная непоследовательность и упрямство мешают. Хотя оценка тренеров в задаче, раз столько лет подобное видим, меняется. Не стоит делать Кононова врагом, привязывая к тем, кто его выбрал. Наставник, когда будет назначен, окажется в одной лодке с фанатами «Спартака». А те, кто принимает решения, куда ближе к якорю клуба. 

Буквально ближе к якорям. Не думайте, что только у Федуна хватило чувства момента для осенних каникул. Другие самые большие боссы «Спартака» тоже в теплых краях, поэтому Кононов не знает, прощаться ему с «Арсеналом» или готовиться к «Локомотиву». Зато у всех есть время обсудить кандидатуру самого вероятного наставника. 

Тренер подходит. Никого лучше нет

Чего добился тренер Карпин с «Торпедо» из Армавира и «Мальоркой»? Возвращение «сбитого летчика» смотрелось бы оригинально, но неграмотно. Черчесов не спешит из сборной России именно к «красно-белым», да и специфический Станислав Саламович - тренер с изъянами, хотя и подучился на ошибках. Верить в приезд Венгера или Жардима это как ждать, что Романцев вернется и возьмет 10 титулов подряд. Многие вежливо откажут, еще больше тренеров не подходят. Кононов такой, как остальные, быть может, даже чуть лучше. Ведь что у него не отнять – умеет делать косметические ремонты. Не лучше и не хуже остальных реальных кандидатов. На весь РПЛ один тренер, который мог бы подойти, если в пакете с селекционерами – Ганчаренко. И он недоступен. 

Кандидат плох. Слишком мягкий

Олег Георгиевич не добрый, а именно мягкий. Опытный клуб может из пластилина вылепить трофеи, но этот наставник проявлял тренерскую трусость в «Краснодаре» и «Ахмате», за что платил поражениями. Напоминает тренеров, не готовых к триумфам. Хорош лишь отрезками, «Краснодар» оставил четвертой командой РПЛ. Каррера может быть таким же, ведь еще посмотрим, как сложится карьера Массимо. Но у итальянца есть титулы. А у Олега, в отличие от его коллеги, нет харизмы и обаяния. Новый наставник всегда будет в тени старого. Многие уже не вспомнят, но восемь лет назад Кононов едва не обыграл Клоппа при личной встрече. Но как сложились их карьеры? Юрген в клубе, который вынес «Спартак» 7:0. А если Олег Георгиевич попробует показать зубы в «Спартаке» - не хватит квалификации убийцы чужого эгоизма. 

Тренер подходит. Атакующий стиль футбола

«Арсенал» хорошо атакует. По суммарному качеству моментов уступает «Спартаку» всего на 0.5 xG, на половину гола. По количеству точных ударов туляки ниже только «Зенита» во всей лиге, по голам – четвертые, выше «красно-белых» на три мяча. При этом ниже в таблице, чем «Спартак» - многовато пропускают. Команды Кононова всегда были нестабильными. Называя стиль Олега Георгиевича «спартаковским», делают отсылку к прошлому, но забывают, что «Спартаки» Якина, Аленичева и Карреры отличались. Массимо только-только нащупал ключи к спокойствию в защите – травмировался Жиго, проигрывал, убрали. Кононов всегда плохо защищался, а это будет проблемой. С другой стороны, не являясь бывшим «спартаковцем», ставит свой атакующий футбол. Кононов - неплохой специалист. Но не замечательный. 

Кандидат плох. Класс аналитика переоценен

Что точно не нравится сейчас – «Спартак» словно устроил кампанию по дискредитации Карреры и рекламе Кононова. Разговоры о 25-30 млн евро отчислений агентам по вине Массимо забавляют, особенно если учесть, кто одобряет трансферы в клубах. Если видели, что агенты требуют аномальные проценты, зачем с ними связывались? Отказывать не пробовали? Теперь «Спартак» от специалиста по защите, который не сумел ее поставить, переходит к специалисту по атаке, который единственный в жизни финал проиграл «Ростову». «Спартак» пока не научился тому, что освоила сборная России – если в команде бардак и склонные к нему игроки, надо играть от соперников. Но у Кононова нет таланта разбора оппонентов, пляшет от себя. Плох при задаче выиграть главный матч. Как обыграть «Зенит», ЦСКА и компанию, если даже на характере тренера или его мастерстве аналитика не выехать? Каррера тоже атаковал постоянно – результаты видите. 

Тренер подходит. «Спартаку» полезно провалиться

Не угадать с тренером, быть может, даже полезно. Не исключено, что стратегически чемпионство было вредным исключением из правил, ведь заставило руководство, футболистов и фанатов смотреть на мир через розовые очки. «Спартак» представлял себя успешным клубом, но жестко разочаровался в матчах с «Ливерпулем» и «Тосно». Три подряд домашних поражения стали продолжением той истории о непоследовательности. «Спартаку» крупно везет, что он еще не бывал в ФНЛ. Денег море, конкуренты не готовы ронять москвичей, Федун и другие владельцы не урезали финансирование. Значит, если Кононов не подойдет, а «Спартак» провалит сезон – могут зачесаться. Без пинка от жесткой действительности не получается. Пора реальности бить больнее, падать привыкли, под ноги не смотрят. 

Кандидат плох. Федун не уважает Кононова

Не то чтобы многих наставников «Спартака» уважали их работодатели. Но полезно для дела ценить тех, на кого ставишь. Отправка в отпуск в дни, когда Кононова могли уже назначить, чтобы тот получил время на работу с командой, явно говорит – есть сомнения, нет желания заполучить именно этого наставника. Одна из проблем «Спартака»: в клубе ошибочно убеждены, что работа на «красно-белых» всем нужна, а не команде необходим грамотный и успешный специалист, который априори требует к себе уважения. Оно выражается в умных трансферах, когда с наставником советуются, в грамотном доверии и в переговорах, которые не длятся две недели, хотя фамилия Кононова всплыла первой. Ради Олега Георгиевича руководство «Спартака» свои привычки не поменяет. Футболисты тоже вряд ли начнут уважать наставника без причин и нагайки. Тогда смысл в выборе найти трудно. Каррера тоже не воевал с клубом... 

Мнение читателей. Кого бы выбрали лично вы?

Подшучивать над Федуном и Алекперовым, пока выбирают тренера «Спартака», весело. Но давайте честно – нет подходящего. Стратегический провал «Спартака», но и факт одновременно. Все так себе, причем ситуация хуже, чем была при замене Аленичева на Карреру, ведь вырос уровень ожиданий. 

Спад конкурентов увидели – «Зенит» и ЦСКА теперь ближе к земле, а чемпионство развило аппетит. А к замене тренера не были готовы. Но чему удивляться? Когда у миллиардеров, как у школьников, каникулы по расписанию, давайте не удивляться, что их большие проекты как сочинения на тему «Преступление и наказание». 

Автор «Бесов» и «Идиота» точно болел бы за «Спартак», ведь Федор Михайлович разбирался в мрачности бытия. Абсурдный метод выбора тренеров, странная подготовка игроков – видим, как Промесу сложно в «Севилье», трансферы, а теперь еще увольнение тренера без проработки сценариев его замены.  

А ведь еще и скандалы были! Так что Кононов будет хорошим тренером для «Спартака», как был бы Каррера, если бы в клубе защищали его интересы, не приглашали спорного дублера, увольняли вовремя «змей», убирали слабо играющих и покупали сильных футболистов. 

И Кононов будет плохим тренером «Спартака», как был Массимо, как раз из-за всего упомянутого. В фильме «Тот самый Мюнхгаузен» есть переделанная цитата Сократа: «Женись непременно. Попадется хорошая жена – будешь счастливым, плохая – станешь философом». Шутка применима к фанатам и «Спартаку». 

Поклонникам «красно-белых» не повезло со слепой любовью, они давно философы. Верили Валере, верили Массимо, теперь поверят Олегу. Но не будет шокового состояния, если получится не лучше, чем до Карреры, когда «Спартак» был на 6 и 5 местах. Кононов точно тренер уровня «красно-белых». Но это не обязательно комплимент. 

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Все комментарии
V V S
V V S
09 ноября в 18:37
К Кононову однозначно нужен Тихонов вот он то поставит на место зажравшеюся "Ромашку" и всем остальным раздаст люлей разжиревшему Фернандо и.т.д. Тихонов в авторитете он легенда. А Конононов пускай рисует схемы и налаживает игру.
ckori
ckori
   708 / 801
01 ноября в 23:25
Леонид да что ты им пишешь,они же спартаковцы!А они с башкой не дружат!
ckori
ckori ответил Томик
   708 / 801
01 ноября в 23:23
Всё плохо у Спартака. И тренера нет, и Федун в отпуске, и команда не народная. Вот то ли дело цска. И коллектив великолепный и тренер гениальный. Гинер - вообще лучше всех! Смотришь на таблицу - по 19 очков. А статью всё равно написать надо. А иначе что же местные доброжелатели комментировать будут?
Согласен ЦСКА это фундаментальная команда!Всё у неё будет хорошо!
ckori
ckori ответил Persenchik
   708 / 801
01 ноября в 23:21
Был Спартак в ФНЛ. Был. Там конечно название другое было, но суть то как была, так и есть. :-)
Названия гордый Спартак не менял и в той лиге!
ckori
ckori ответил ОлегаТэ
   708 / 801
01 ноября в 23:20
Рыба гниёт с головы. Сначала руководство, потом и команда. В СпаМ сейчас хоть Пепа Гвардиолу замани - также "тренеришкой" станет.
Согласен!
ckori
ckori
   708 / 801
01 ноября в 23:19
Горин молодец и не вашим и не нашим!Вот посмотрите на Сергея Богдановича из Зенита-он всё время грустный и нет блеска в глазах!То то хотите и Кононову?А почему автор не вспоминает про то как Кононов работал с Ахматом?Считаю если бы Тренером в Спартак пошёл Граф-он же Божович!Это да,он способен решить все вопросы-но его не пригласили?!Ну а так никто ничего не знает-просто разговор!
Томик
Томик ответил SpaM-SARW
   315 / 801
01 ноября в 18:25
Недолго осталось твоему ЦСКА до расформирования
Читать умеете??
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил ОлегаТэ
   216 / 801
01 ноября в 16:43
Ну насмешил так насмешил цскговец
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   78 / 801
01 ноября в 11:11
Рыба гниёт с головы. Сначала руководство, потом и команда. В СпаМ сейчас хоть Пепа Гвардиолу замани - также "тренеришкой" станет.
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил SpaM-SARW
   78 / 801
01 ноября в 11:07
Недолго осталось твоему ЦСКА до расформирования
Веселюсь я со спамеров раз от разу, чесслово! Один пытается остроумно потроллить ЦСКА, другой принимает это за чистую монету и махом отправляет в стан ненавистных "коней", даже не заметив, что тот по старой доброй кабе-традиции пытается унизить "армейских", написав аббревиатуру клуба прописью (Вот то ли дело цска.).
По-ходу раздрай в мозгах не только в клубе, но и во всём колхозе...=D =D =D
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   63 / 801
01 ноября в 10:27
Что опять в хрюшатнике бардак и раздрайв?

Вот поэтому вы и безтрофейники!!!😄😄😄😄
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Томик
   216 / 801
01 ноября в 08:04
Недолго осталось твоему ЦСКА до расформирования
Persenchik
Persenchik
01 ноября в 04:45
Был Спартак в ФНЛ. Был. Там конечно название другое было, но суть то как была, так и есть. :-)
Томик
Томик
   315 / 801
01 ноября в 03:53
Всё плохо у Спартака. И тренера нет, и Федун в отпуске, и команда не народная. Вот то ли дело цска. И коллектив великолепный и тренер гениальный. Гинер - вообще лучше всех! Смотришь на таблицу - по 19 очков. А статью всё равно написать надо. А иначе что же местные доброжелатели комментировать будут?
mugik1973
mugik1973 ответил Леонид Прохорцев 1
   714 / 801
31 октября в 23:43
Ты по ходу пьян, тебе нужно а отрезвитель
mugik1973
mugik1973 ответил Красно Синий воин
   714 / 801
31 октября в 23:41
Где был Гончаренко в последних двух играх кобыл
Дoктор
Дoктор
31 октября в 20:51
Тут глобальная перестройка нужна и нужен тренер,который разгонит ОПГ "Ромашка" и иностранную банду не поддерживая никого из них,а будет отталкиваться только от игровых качеств. На это нужны деньги и открытое трансферное окно(лето). Временно можно и Кононова поставить,но на долгосрочную перспективу-не то.
112910415
112910415
   95 / 801
31 октября в 19:53
нужен другой тренер
с фамилией на ту же букву
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Леонид Прохорцев 1
   46 / 801
31 октября в 18:50
Ну, где же для Спартака взять гениального тренера двадцать первого века, коим является Гончаренко или феноменального стратега и тактика, русского Моуринью, Слуцкого Не достоин Спартак топ тренеров мирового уровня. Правда факты, не хотят считаться с этими эпитетами. Нынешний наставник ЦСКА позорно проиграл четыре из пяти последних встреч. А Слуцкий получив пинок в Англии, готовит мягкое место для второго в Голландии. Что касается Кононова или иного тренера, то уже сейчас криминал начнёт мазать их помоями и выплескивать ведра клеветы.
Учи матчасть дружок! Ганчаренко в прошлой Л/Ч набрал 9 очков вышел в евровесну и в Л/Е дошел до 1/4 финала, а пупсики уже выскочили в 1/16. Слуцкий в Л/Ч доходил до 1/4 финала и никогда не проигрывал 0:7 как ваши физруки и не позорился каждый год в квалификациях!
спартак
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей греческому ПАОК
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
viv
viv
   74 / 801
31 октября в 18:44
«Женись непременно. Попадется хорошая жена – будешь счастливым, плохая – станешь философом». Шутка применима к фанатам и «Спартаку». ахахахахахаха!
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Риелтор с берегов Невы
   124 / 801
31 октября в 18:37
Да отпуск Федуна я ввиду не имел.Это по-любому типичная затяжка времени, чтобы по-тихому пообщаться ещё с каким-то кандидатом.Что касается петиций,то таковая была недавно, а через несколько матчей Карреру уволили всё равно. Наиболее активная часть болельщиков, имеющая влияние на клуб-Фратрия.Они поддерживают руководство. Но лично я не считаю Фратрию ни болельщиками,ни тем более спартаковцами.Футбол для них даже не на третьем месте.
Grazm47
Grazm47
31 октября в 18:29
Автору - 5, за трогательные эпитеты и цитаты. Работа такая. Просто все зрелые , в том числе, многолетние и неистовые, КБ_в_Душе, признают- проблема -не в тренере. За красивый футбол, Уважение, это же -Игра, а доебаться и нагнать, можно абсолютно из-за любой мелочи. Уважайте себя, и относитесь уважительно. Это -Футбол.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил Леонид Прохорцев 1
   174 / 801
31 октября в 18:16
Ну, где же для Спартака взять гениального тренера двадцать первого века, коим является Гончаренко или феноменального стратега и тактика, русского Моуринью, Слуцкого Не достоин Спартак топ тренеров мирового уровня. Правда факты, не хотят считаться с этими эпитетами. Нынешний наставник ЦСКА позорно проиграл четыре из пяти последних встреч. А Слуцкий получив пинок в Англии, готовит мягкое место для второго в Голландии. Что касается Кононова или иного тренера, то уже сейчас криминал начнёт мазать их помоями и выплескивать ведра клеветы.
А причем тут Слуцкий и Гончаренко? А про позоры сектантам лучше вообще рот не открывать
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   112 / 801
31 октября в 18:13
Рахимов и Бердыев, больше ни кого не вижу. Все остальное в пользу Федуна, а не Спартака.
ROLENTO
ROLENTO
   429 / 801
31 октября в 18:13
Это как тюремная загадка про два стула - только в случае пупсов выбор между Кононовым и Бердыем. Пики предпочли оставить.
MALOVAR
MALOVAR
   3 / 801
31 октября в 18:05
Интересно,мы сливали три оча за Кононова тулякам?
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   664 / 801
31 октября в 18:01
Редактор заставляет журналистов каждый день писать о Спартаке, получается плохо, все выводы на домыслах, нет конкретных важных фактов/информации, все из инета, мелковат нынче статус журналиста....да и троллям тяжело каждый день один и тот же вы с ер строчить...дети и Федун на каникулах...надо короче переходить на весна-осень, этот чемпионат не считается, делаем перерыв и весной заново ))
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Jum13
31 октября в 18:00
====================== Тренер подходит. Никого лучше нет ====================== Ну как это нет? Вон Лопетеги. Федун же сказал, что у спартака новый имидж будет - куда же уже более имиджево? Ну разве что Мостового пригласить - этот так вообще "маэстро" мирового уровня!
Точно, мостового. Он уже продал страну и сборную в 1994 году. А в спартаке он просто в свою среду попадет. Интриги, письма с требованиями. Жизнь в гадюшнике надо поддерживать.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   76 / 801
31 октября в 18:00
Тихонов Спартаку нужен!
d_fincher
d_fincher
   104 / 801
31 октября в 17:55
Когда увидел, что в статье про Кононова пишут о матче с Ливерпулем и 7-0, сразу понял, кто автор. Дочитывать, естественно, не стал. Не понимаю, зачем Соккер снова и снова поручает Горину, болеющему за ЦСКА, писать о Спартаке.
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