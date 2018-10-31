Орёл и решка. Кононов – тренер уровня «Спартака»

31 октября 2018, 16:00

Федун путешествует, поэтому пока не представили Олега Георгиевича. «Соккер.ру» предлагает оценить футбольный выбор руководства «красно-белых».

Взвешенные сомнения лучше их полного отсутствия. Старый Свет поиграл в правый и левый радикализм в 20 веке, результат был кровавым. Утопии не создались – надо же, словари не соврали. В футболе все лучше, но результат любых радикальных действий такой же.

Ведь в спорте те же люди и правила их поведения. Отсутствие баланса на поле, в раздевалке и в клубе всегда ведет к провалу. От бюджета не зависит. А метание от Черчесова и Карпина к Каррере и Кононову – аналог прохода по чужим старым граблям.

Радикальная непоследовательность и упрямство мешают. Хотя оценка тренеров в задаче, раз столько лет подобное видим, меняется. Не стоит делать Кононова врагом, привязывая к тем, кто его выбрал. Наставник, когда будет назначен, окажется в одной лодке с фанатами «Спартака». А те, кто принимает решения, куда ближе к якорю клуба.

Буквально ближе к якорям. Не думайте, что только у Федуна хватило чувства момента для осенних каникул. Другие самые большие боссы «Спартака» тоже в теплых краях, поэтому Кононов не знает, прощаться ему с «Арсеналом» или готовиться к «Локомотиву». Зато у всех есть время обсудить кандидатуру самого вероятного наставника.

Тренер подходит. Никого лучше нет

Чего добился тренер Карпин с «Торпедо» из Армавира и «Мальоркой»? Возвращение «сбитого летчика» смотрелось бы оригинально, но неграмотно. Черчесов не спешит из сборной России именно к «красно-белым», да и специфический Станислав Саламович - тренер с изъянами, хотя и подучился на ошибках. Верить в приезд Венгера или Жардима это как ждать, что Романцев вернется и возьмет 10 титулов подряд. Многие вежливо откажут, еще больше тренеров не подходят. Кононов такой, как остальные, быть может, даже чуть лучше. Ведь что у него не отнять – умеет делать косметические ремонты. Не лучше и не хуже остальных реальных кандидатов. На весь РПЛ один тренер, который мог бы подойти, если в пакете с селекционерами – Ганчаренко. И он недоступен.

Кандидат плох. Слишком мягкий

Олег Георгиевич не добрый, а именно мягкий. Опытный клуб может из пластилина вылепить трофеи, но этот наставник проявлял тренерскую трусость в «Краснодаре» и «Ахмате», за что платил поражениями. Напоминает тренеров, не готовых к триумфам. Хорош лишь отрезками, «Краснодар» оставил четвертой командой РПЛ . Каррера может быть таким же, ведь еще посмотрим, как сложится карьера Массимо. Но у итальянца есть титулы. А у Олега, в отличие от его коллеги, нет харизмы и обаяния. Новый наставник всегда будет в тени старого. Многие уже не вспомнят, но восемь лет назад Кононов едва не обыграл Клоппа при личной встрече. Но как сложились их карьеры? Юрген в клубе, который вынес «Спартак» 7:0. А если Олег Георгиевич попробует показать зубы в «Спартаке» - не хватит квалификации убийцы чужого эгоизма.

Тренер подходит. Атакующий стиль футбола

«Арсенал» хорошо атакует. По суммарному качеству моментов уступает «Спартаку» всего на 0.5 xG, на половину гола. По количеству точных ударов туляки ниже только «Зенита» во всей лиге, по голам – четвертые, выше «красно-белых» на три мяча. При этом ниже в таблице, чем «Спартак» - многовато пропускают. Команды Кононова всегда были нестабильными. Называя стиль Олега Георгиевича «спартаковским», делают отсылку к прошлому, но забывают, что «Спартаки» Якина, Аленичева и Карреры отличались. Массимо только-только нащупал ключи к спокойствию в защите – травмировался Жиго, проигрывал, убрали. Кононов всегда плохо защищался, а это будет проблемой. С другой стороны, не являясь бывшим «спартаковцем», ставит свой атакующий футбол. Кононов - неплохой специалист. Но не замечательный.

Кандидат плох. Класс аналитика переоценен

Что точно не нравится сейчас – «Спартак» словно устроил кампанию по дискредитации Карреры и рекламе Кононова. Разговоры о 25-30 млн евро отчислений агентам по вине Массимо забавляют, особенно если учесть, кто одобряет трансферы в клубах. Если видели, что агенты требуют аномальные проценты, зачем с ними связывались? Отказывать не пробовали? Теперь «Спартак» от специалиста по защите, который не сумел ее поставить, переходит к специалисту по атаке, который единственный в жизни финал проиграл «Ростову». «Спартак» пока не научился тому, что освоила сборная России – если в команде бардак и склонные к нему игроки, надо играть от соперников. Но у Кононова нет таланта разбора оппонентов, пляшет от себя. Плох при задаче выиграть главный матч. Как обыграть «Зенит», ЦСКА и компанию, если даже на характере тренера или его мастерстве аналитика не выехать? Каррера тоже атаковал постоянно – результаты видите.

Тренер подходит. «Спартаку» полезно провалиться

Не угадать с тренером, быть может, даже полезно. Не исключено, что стратегически чемпионство было вредным исключением из правил, ведь заставило руководство, футболистов и фанатов смотреть на мир через розовые очки. «Спартак» представлял себя успешным клубом, но жестко разочаровался в матчах с «Ливерпулем» и «Тосно». Три подряд домашних поражения стали продолжением той истории о непоследовательности. «Спартаку» крупно везет, что он еще не бывал в ФНЛ . Денег море, конкуренты не готовы ронять москвичей, Федун и другие владельцы не урезали финансирование. Значит, если Кононов не подойдет, а «Спартак» провалит сезон – могут зачесаться. Без пинка от жесткой действительности не получается. Пора реальности бить больнее, падать привыкли, под ноги не смотрят.

Кандидат плох. Федун не уважает Кононова

Не то чтобы многих наставников «Спартака» уважали их работодатели. Но полезно для дела ценить тех, на кого ставишь. Отправка в отпуск в дни, когда Кононова могли уже назначить, чтобы тот получил время на работу с командой, явно говорит – есть сомнения, нет желания заполучить именно этого наставника. Одна из проблем «Спартака»: в клубе ошибочно убеждены, что работа на «красно-белых» всем нужна, а не команде необходим грамотный и успешный специалист, который априори требует к себе уважения. Оно выражается в умных трансферах, когда с наставником советуются, в грамотном доверии и в переговорах, которые не длятся две недели, хотя фамилия Кононова всплыла первой. Ради Олега Георгиевича руководство «Спартака» свои привычки не поменяет. Футболисты тоже вряд ли начнут уважать наставника без причин и нагайки. Тогда смысл в выборе найти трудно. Каррера тоже не воевал с клубом...

Мнение читателей. Кого бы выбрали лично вы?

Подшучивать над Федуном и Алекперовым, пока выбирают тренера «Спартака», весело. Но давайте честно – нет подходящего. Стратегический провал «Спартака», но и факт одновременно. Все так себе, причем ситуация хуже, чем была при замене Аленичева на Карреру, ведь вырос уровень ожиданий.

Спад конкурентов увидели – «Зенит» и ЦСКА теперь ближе к земле, а чемпионство развило аппетит. А к замене тренера не были готовы. Но чему удивляться? Когда у миллиардеров, как у школьников, каникулы по расписанию, давайте не удивляться, что их большие проекты как сочинения на тему «Преступление и наказание».

Автор «Бесов» и «Идиота» точно болел бы за «Спартак», ведь Федор Михайлович разбирался в мрачности бытия. Абсурдный метод выбора тренеров, странная подготовка игроков – видим, как Промесу сложно в «Севилье», трансферы, а теперь еще увольнение тренера без проработки сценариев его замены.

А ведь еще и скандалы были! Так что Кононов будет хорошим тренером для «Спартака», как был бы Каррера, если бы в клубе защищали его интересы, не приглашали спорного дублера, увольняли вовремя «змей», убирали слабо играющих и покупали сильных футболистов.

И Кононов будет плохим тренером «Спартака», как был Массимо, как раз из-за всего упомянутого. В фильме «Тот самый Мюнхгаузен» есть переделанная цитата Сократа: «Женись непременно. Попадется хорошая жена – будешь счастливым, плохая – станешь философом». Шутка применима к фанатам и «Спартаку».

Поклонникам «красно-белых» не повезло со слепой любовью, они давно философы. Верили Валере, верили Массимо, теперь поверят Олегу. Но не будет шокового состояния, если получится не лучше, чем до Карреры, когда «Спартак» был на 6 и 5 местах. Кононов точно тренер уровня «красно-белых». Но это не обязательно комплимент.