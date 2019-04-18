Полуфиналисты готовы? Лига Европы, жги!

вчера, 17:30

Лига чемпионов матчами в Турине и Манчестере взбудоражила весь футбольный мир. Поддержит ли Лига Европы начинание «старшей сестры»? «Соккер.ру» рассчитывает на это.

«Наполи» - «Арсенал» (0:2)

Флешбек. «Наполи» слишком просто и незатейливо уступил на «Эмирейтс Стэдиум», и если бы «Арсенал» сыграл чуть более хладнокровно и расчетливо, сегодня и говорить было бы уже не о чем. Но «канониры» после двух быстрых голов стали щадить неаполитанцев, дали тем поднять голову и даже создать парочку возможностей для взятий ворот Петра Чеха, который мечтает на закате своей славной карьеры выиграть еще раз Лигу Европы (это ему уже удавалось с «Челси» в сезоне 2012/13).

«Наполи» откровенно разочаровал в Лондоне, вся команда и опытнейший главный тренер Карло Анчелотти, выигрывавший с «Миланом» и «Реалом» Кубки чемпионов, отработали невразумительно, во всем позволили «Арсеналу» опередить себя на шаг. Только вратарь Мерет был на высоте, это он оставил для «Наполи» шансы на итоговый успех перед домашней игрой.

Только факты

- Все три официальных матча между этими командами завершились со счетом 2:0 в пользу хозяев. Если серия продолжится сегодня, то увидим овертайм и, если он окажется безголевым, серию пенальти.

- «Наполи» удачно играет с английскими клубами на своем поле: 5 побед, 1 ничья и 1 поражение.

- Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти тренировал основного вратаря «Арсенала» в Лиге Европы Петра Чеха в «Челси». Они вместе выигрывали АПЛ .

- «Наполи» завоевывал Кубок УЕФА , «Арсенал» - нет, но доходил до финала.

Ориентировочные составы

«Наполи» (4-3-3): Мерет – Малькуи, Максимович, Кулибали, Руй – Аллан, Руис, Кальехон, Зелински – Инсинье, Милик.

«Арсенал» (3-4-2-1): Чех – Сократис, Косиельни, Монреаль – Мэйтленд-Найлз, Джака, Гендузи, Колашинац – Рэмзи, Мхитарян – Ляказетт (Обамеянг).

«Валенсия» - «Вильярреал» (3:1)

Флешбек. Левантийское дерби в четвертьфинале Лиги Европы порадовало не только поклонников «Валенсии» и «Вильярреала». «Летучие мыши» с «желтой субмариной» обменялись голами, забитыми с помощью пенальти, а когда матч уже катился к ничьей 1:1, «Валенсия» неожиданно сделала мощнейший рывок в направлении полуфинала. Команда Марселино Гарсии Тораля забила два гола после 90-й минуты, тем самым практически убив интригу в испанской паре. В обоих победных мячах поучаствовал вышедший на замену Денис Черышев: в первом случае россиянин своевременно пропустил мяч на партнера, во втором – вырезал изумительную передачу на своего конкурента Гедеша.

Только факты

- В обоих матчах 2019 года «Валенсия» забивала «Вильярреалу» по три мяча: домашняя победа 3:0 в Ла Лиге и выездной успех 3:1 в Лиге Европы.

- Денис Черышев, права на которого принадлежат «Вильярреалу», забил в ворота «подводников» в матче Примеры и отдал результативную передачу в матче Лиги Европы. Горько страдает от своего же футболиста «Вильярреал».

- «Валенсия» и «Вильярреал» во второй раз встречаются в плей-офф еврокубка. В предыдущий раз это случилось в полуфинале Кубка УЕФА 2003/04. Тогда после нулевой ничьей на поле «Вильярреала» «Валенсия» выиграла 1:0 на «Месталье». Пару недель спустя «летучие мыши» переиграли «Марсель» и выиграли трофей.

Ориентировочные составы

«Валенсия» (4-4-2): Нето – Ронкалья, Диахаби, Паулиста, Лато – Ферран, Парехо, Васс, Черышев – Мина, Гамейро.

«Вильярреал» (4-4-2): Фернандес – Гаспар, Кастаньо, Руис, Квинтилья – Раба, Тригерос, Касерес, Педраса – Бакка, Морено.

«Айнтрахт» - «Бенфика» (2:4)

Флешбек. На 20-й минуте первого матча произошел эпизод, предопределивший дальнейшее развитие событий: защитник «Айнтрахта» Н’Дика совершил намеренный фол в собственной штрафной площадке, после чего немецкие «орлы» получили пенальти в свои ворота и остались в меньшинстве. В составе «Бенфики» был неудержим 19-летний талант Жоау Фелиш, но «Айнтрахт» в итоге увез из Лиссабона поражение 2:4, которое оставляет шансы на продолжение борьбы, а ведь по ходу матча счет был 1:4 и пахло пятым голом в ворота немцев.

Только факты

- Один из голов «Айнтрахта» в ворота «Бенфики» забил Лука Йович – сербский форвард, который выступает за «Айнтрахт» на правах аренды из «Бенфики».

- Забив три мяча в первом матче, Жоау Фелиш стал самым молодым автором хет-трика в истории Лиги Европы.

- В Лиссабоне «Айнтрахт» потерпел первое поражение в еврокубковой кампании.

- У «Айнтрахта» в истории есть победа в Кубке УЕФА , у «Бенфики» - нет, хотя португальский клуб трижды играл в финале.

- Победная серия «Айнтрахта» в Бундеслиге насчитывает 7 матчей.

Ориентировочные составы

«Айнтрахт» (3-5-2): Трапп – Хасебе, Хинтереггер, Абрахам – Да Коста, Гузман, Роде, Фернандеш, Костич – Йович, Аллер.

«Бенфика» (4-4-2): Влаходимос – Альмейдо, Жардел, Диас, Гримальдо – Пицци, Фейса, ФлорентиноЛуиш, Рафа – Сеферович, Фелиш.

«Челси» - «Славия» (1:0)

Флешбек. «Славия» играла с «Челси» на равных, команды обменивались моментами, и стадион разочарованно выдыхал, когда пражане не могли пробить Кепу Аррисабалагу. Выбив из Лиги Европы «Севилью», «Славия» научила своих болельщиков поверить в чудо. С «Челси» у ответственного за подвиги «Славии» волшебника был выходной: мяч в ворота «синих» так и не зашел, зато сами чехи в концовке встречи пропустили от Маркоса Алонсо и теперь им для выхода в полуфинал нужна победа на «Стэмфорд Бридж».

Только факты

- «Челси» не проигрывает чешским клубам на своем поле: одна победа и две ничьих.

- Лидер «Славии» Мирослав Стох подростком перешел в «Челси» в 2006 году и сыграл за «синих» пять матчей.

- «Славия» забила всего лишь четыре гола на групповой стадии Лиги Европы (меньше всех команд, пробившихся в весеннюю часть еврокубков) и целых 10 мячей в трех матчах плей-офф перед столкновением с «Челси». Воистину команда контрастов!

- «Челси» завоевывал Кубок УЕФА /Лигу Европы в сезоне 2012/13, а «Славия» добиралась до полуфинала в розыгрыше 1995/96.

Ориентировочные составы

«Челси» (4-3-3): Аррисабалага – Аспиликуэта, Кэхилл, Кристенсен, Алонсо – Канте, Ковачич, Баркли – Педро, Виллиан, Жиру.

«Славия» (4-2-1-2): Коларж–Коуфал, Нгадеу-Нгаджуи, Дели, Борил – Сучек, Траоре, Краль – Стох – Олайинка, Масопуст.