Прямая путевка в ЛЧ. Ключевая интрига тура

сегодня, 10:00

Сразу в групповой этап ЛЧ попадут две российские команды. «Соккер.ру» объясняет, чем нынешний расклад выгодный.

«Спартак» и ЦСКА делят место в группе Лиги Европы. Но это не настолько принципиально, ведь квалификация во второй по престижности турнир намного проще, чем в главный. Чемпионской интриги нет, с вылетевшими все понятно. Место «Арсенала» в Лиге Европы после победы Сёмина в Кубке России зафиксировали, Карпин в ЛЕ с «Ростовом» не попал. Так что борьба за чистое второе место – главная в туре, в котором по традиции все матчи сыграют в одно время.

«Краснодар» сыграл круче, чем «Локомотив»

У «быков» на 10 забитых мячей больше – такую разницу за тур не отыграть. Также пропустили на пять голов меньше, хотя не «железнодорожники» потеряли в прошлом году столба обороны, а «Краснодар» попрощался со своим капитаном Гранквистом, отбывшим домой.

Можно сравнивать дальше. «Быки» - первые по ударам во всей РПЛ , а команда Сёмина - ниже «Спартака», четвертая. Владение мячом? Конечно же, у «Краснодара» показатель намного выше. Культура паса? Понятно, кто комбинационно играет чище, короткий пас южане использует умнее и чаще.

Сёмин успешно натравливает своих «орлов» на соперников – отборов и перехватов у них больше. Но тут надо делать пересчет на владение мячом. И тогда окажется, что при сравнении с «Краснодаром» их заочный оппонент почти во всем заметно отстал. Команда Мусаева сыграла чемпионат качественнее по сумме всех матчей. Но пока не опережает соперника в таблице.

Перевес «железнодорожников» - скандальный

Теперь не считают количество побед, как раньше, а смотрят по личным встречам. Перемена правильная, так справедливее. Но обратите внимание, что здесь равенство по разнице мячей – 2:1 в Краснодаре и 1:0 в Москве, так что напрямую в Лигу чемпионов Сёмина может завести сентябрьский гол Мануэла Фернандеша с пенальти. А вы хорошо помните, за что тот пенальти Безбородов назначил?

Судья указал на «точку» по делу – Крыховяк выскочил на вратаря и тот его сбил. Но правильнее вспоминать победный мяч с другого пенальти. В Москве «Локомотив» играл лучше, чем в Краснодаре, действовал симпатичнее, чем «быки». Вот только мяч в ворота не шел. Но на помощь пришлась ошибка судьи Вилкова. Рефери выбрал идеальный ракурс. Все увидели, как рука в естественном положении, мяч в нее, похоже, отскочил от ноги Шарля. Увидели все, кроме судьи – тот выбрал пенальти.

Вот вам и перевес на ЛЧ . Без того скандала сейчас «Краснодар» мог опережать соперника на четыре пункта, и последний тур не имел бы для «быков» значения. Так что можно констатировать, что «Локомотив» - везучая команда. «Ростов» убрал с их пути в финал Кубка России «Зенит» и «Краснодар». А в чемпионате команда Семака надломила «быков», победив в, пожалуй, самом крутом матче сезона. У москвичей есть перевес, согласно регламенту, но есть официальная позиция футбольных властей – Вилков ошибся, перевес «Локомотив» - на совести арбитров.

Разница между местами – бюджет «Ростова»

Не нужно вспоминать претензии к судейским решениям в играх «Локомотива» с другими соперниками, достаточно одного пенальти от Вилкова в очном матче. То решение арбитра – еще раз, ляп признали официально, тут нет домыслов и двояких трактовок, отправляет команду Сёмина в групповой этап ЛЧ в случае победы сегодня над «Уфой». А что значит прямая путевка? Она значит отличные премиальные от УЕФА .

А поскольку у соперника Сёмина из Уфы нет турнирной мотивации – зоны «стыков» не покинуть, то шансы, что после спокойной и не самой затратной по энергии победы в финале Кубка России «Локомотив» допустит роковую ошибку, очень и очень мало. «Краснодар» тоже должен победить, ведь играет дома против «Рубина» - еще одной команды без особой мотивации. Но равенство по очкам в этом случае означает поражение «быков».

И стоит признать, что «горожане» тоже виноваты. Могли чуть раньше избежать проблем, обменяв любую из восьми ничьих на победу, ведь дважды отдали очки «Оренбургу» и не смогли обыграть «Уфу» дома. Но разве «Локомотив» лучше? Есть две команды, равные по очкам. Есть два клуба, обменявшиеся домашними победами. И есть успех москвичей благодаря пенальти, которое признали ошибочным. Вот только от прямой путевки «Локомотива» в ЛЧ может быть плюс для всей РПЛ .

У «Краснодара» в квалификации больше шансов

«Железнодорожники» не обязательно пройдут квалификацию в групповой турнир, если в последнем туре пропустят «Краснодар» вперед. А вот «быкам» ничего другого не останется. Получают заход в Лигу чемпионов впервые в истории. И даже если владельцу клуба милее покорять внутренние турниры, радовать поклонников и растить воспитанников, то для тех же зрителей главный турнир континента в Краснодаре – праздник, пока знакомый только по матчам юношеского состава.

«Локомотив» в Европе выступил неудачно, поскольку их подход довольно эффективный – работает второй сезон подряд, но читаемый. Сёмина обыгрывали тактически в группе ЛЧ , и хотя порой москвичам банально не везло, как «Краснодару» с «Валенсией» в концовке, всегда были характерные ошибки. Каждый российский клуб сам кузнец своего несчастья в еврокубках. Но если выбрать между Мусаевым и Сёминым для сражения в квалификации к групповому этапу ЛЧ , то шансы первого вряд ли ниже.

Хочется, чтобы не повторили ошибку «Спартака», который занял нужное место, но вылетел в Лигу Европы. Три клуба в ЛЧ нужны, чтобы поднимать престиж, получать опыт и попытаться разок приятно удивить. Вот поэтому и интересно, на чьей стороне будут народные симпатии. Если бы лично вы выбирали между «Краснодаром» и «Локомотивом» одну команду, которую сегодня хотели бы увидеть с прямой путевкой в ЛЧ , то на чью сторону встанете?

Интересно, много ли тех, кто игнорирует показатели и характер футбола, держась за регламент, поддержанный в этот конкретный раз пенальти, признанный главным российских арбитром «липовым»? Да, «Локомотив» заслужил высокое место, поскольку увидели работу над осенними ошибками – по весне они намного живее и интереснее, чем были на старте сезона, тут не поспоришь. Но заслужили ли они место выше, чем у «Краснодара»?