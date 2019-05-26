ГлавнаяБлогиРПЛ - лучшая лига мира!

Прямая путевка в ЛЧ. Ключевая интрига тура

сегодня, 10:00

Сразу в групповой этап ЛЧ попадут две российские команды. «Соккер.ру» объясняет, чем нынешний расклад выгодный.

«Спартак» и ЦСКА делят место в группе Лиги Европы. Но это не настолько принципиально, ведь квалификация во второй по престижности турнир намного проще, чем в главный. Чемпионской интриги нет, с вылетевшими все понятно. Место «Арсенала» в Лиге Европы после победы Сёмина в Кубке России зафиксировали, Карпин в ЛЕ с «Ростовом» не попал. Так что борьба за чистое второе место – главная в туре, в котором по традиции все матчи сыграют в одно время.

«Краснодар» сыграл круче, чем «Локомотив»

У «быков» на 10 забитых мячей больше – такую разницу за тур не отыграть. Также пропустили на пять голов меньше, хотя не «железнодорожники» потеряли в прошлом году столба обороны, а «Краснодар» попрощался со своим капитаном Гранквистом, отбывшим домой.  

Можно сравнивать дальше. «Быки» - первые по ударам во всей РПЛ, а команда Сёмина - ниже «Спартака», четвертая. Владение мячом? Конечно же, у «Краснодара» показатель намного выше. Культура паса? Понятно, кто комбинационно играет чище, короткий пас южане использует умнее и чаще.

Сёмин успешно натравливает своих «орлов» на соперников – отборов и перехватов у них больше. Но тут надо делать пересчет на владение мячом. И тогда окажется, что при сравнении с «Краснодаром» их заочный оппонент почти во всем заметно отстал. Команда Мусаева сыграла чемпионат качественнее по сумме всех матчей. Но пока не опережает соперника в таблице.

Перевес «железнодорожников» - скандальный

Теперь не считают количество побед, как раньше, а смотрят по личным встречам. Перемена правильная, так справедливее. Но обратите внимание, что здесь равенство по разнице мячей – 2:1 в Краснодаре и 1:0 в Москве, так что напрямую в Лигу чемпионов Сёмина может завести сентябрьский гол Мануэла Фернандеша с пенальти. А вы хорошо помните, за что тот пенальти Безбородов назначил?

Судья указал на «точку» по делу – Крыховяк выскочил на вратаря и тот его сбил. Но правильнее вспоминать победный мяч с другого пенальти. В Москве «Локомотив» играл лучше, чем в Краснодаре, действовал симпатичнее, чем «быки». Вот только мяч в ворота не шел. Но на помощь пришлась ошибка судьи Вилкова. Рефери выбрал идеальный ракурс. Все увидели, как рука в естественном положении, мяч в нее, похоже, отскочил от ноги Шарля. Увидели все, кроме судьи – тот выбрал пенальти.

Вот вам и перевес на ЛЧ. Без того скандала сейчас «Краснодар» мог опережать соперника на четыре пункта, и последний тур не имел бы для «быков» значения. Так что можно констатировать, что «Локомотив» - везучая команда. «Ростов» убрал с их пути в финал Кубка России «Зенит» и «Краснодар». А в чемпионате команда Семака надломила «быков», победив в, пожалуй, самом крутом матче сезона. У москвичей есть перевес, согласно регламенту, но есть официальная позиция футбольных властей – Вилков ошибся, перевес «Локомотив» - на совести арбитров.

Разница между местами – бюджет «Ростова»

Не нужно вспоминать претензии к судейским решениям в играх «Локомотива» с другими соперниками, достаточно одного пенальти от Вилкова в очном матче. То решение арбитра – еще раз, ляп признали официально, тут нет домыслов и двояких трактовок, отправляет команду Сёмина в групповой этап ЛЧ в случае победы сегодня над «Уфой». А что значит прямая путевка? Она значит отличные премиальные от УЕФА.

А поскольку у соперника Сёмина из Уфы нет турнирной мотивации – зоны «стыков» не покинуть, то шансы, что после спокойной и не самой затратной по энергии победы в финале Кубка России «Локомотив» допустит роковую ошибку, очень и очень мало. «Краснодар» тоже должен победить, ведь играет дома против «Рубина» - еще одной команды без особой мотивации. Но равенство по очкам в этом случае означает поражение «быков».

И стоит признать, что «горожане» тоже виноваты. Могли чуть раньше избежать проблем, обменяв любую из восьми ничьих на победу, ведь дважды отдали очки «Оренбургу» и не смогли обыграть «Уфу» дома. Но разве «Локомотив» лучше? Есть две команды, равные по очкам. Есть два клуба, обменявшиеся домашними победами. И есть успех москвичей благодаря пенальти, которое признали ошибочным. Вот только от прямой путевки «Локомотива» в ЛЧ может быть плюс для всей РПЛ.

У «Краснодара» в квалификации больше шансов

«Железнодорожники» не обязательно пройдут квалификацию в групповой турнир, если в последнем туре пропустят «Краснодар» вперед. А вот «быкам» ничего другого не останется. Получают заход в Лигу чемпионов впервые в истории. И даже если владельцу клуба милее покорять внутренние турниры, радовать поклонников и растить воспитанников, то для тех же зрителей главный турнир континента в Краснодаре – праздник, пока знакомый только по матчам юношеского состава.

«Локомотив» в Европе выступил неудачно, поскольку их подход довольно эффективный – работает второй сезон подряд, но читаемый. Сёмина обыгрывали тактически в группе ЛЧ, и хотя порой москвичам банально не везло, как «Краснодару» с «Валенсией» в концовке, всегда были характерные ошибки. Каждый российский клуб сам кузнец своего несчастья в еврокубках. Но если выбрать между Мусаевым и Сёминым для сражения в квалификации к групповому этапу ЛЧ, то шансы первого вряд ли ниже.

Хочется, чтобы не повторили ошибку «Спартака», который занял нужное место, но вылетел в Лигу Европы. Три клуба в ЛЧ нужны, чтобы поднимать престиж, получать опыт и попытаться разок приятно удивить. Вот поэтому и интересно, на чьей стороне будут народные симпатии. Если бы лично вы выбирали между «Краснодаром» и «Локомотивом» одну команду, которую сегодня хотели бы увидеть с прямой путевкой в ЛЧ, то на чью сторону встанете?

Интересно, много ли тех, кто игнорирует показатели и характер футбола, держась за регламент, поддержанный в этот конкретный раз пенальти, признанный главным российских арбитром «липовым»? Да, «Локомотив» заслужил высокое место, поскольку увидели работу над осенними ошибками – по весне они намного живее и интереснее, чем были на старте сезона, тут не поспоришь. Но заслужили ли они место выше, чем у «Краснодара»?

Поделиться
Другие материалы по теме
«Спартак» вылетел в Оренбург
Вчера, 15:46 ФотоКомментарии30
Слуцкий и Адвокат борются за Лигу Европы
24 маяСергей Иванов в блоге СтолкновенияКомментарии16
Смолов был внизу списка «Локомотива» на серию пенальти
23 мая Комментарии8
Все билеты на финальный матч Кубка России проданы
21 мая Комментарии11
Дмитрий Маликов записал приглашение на матч «Крылья Советов» - «Спартак»
15 мая ВидеоКомментарии5
ЦСКА прогулялся по Санкт-Петербургу перед игрой с «Зенитом»
12 мая ФотоКомментарии32
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   42 / 840
сегодня в 10:15
Локо - хорошо, но Быки лучше!!!
Evilhuman
Evilhuman
   90 / 840
сегодня в 10:09
Чего греха таить, если бы не миранчуковские пенки всю весеннюю часть чемпа, паровозы и не мечтали бы сейчас о таких раскладах
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100