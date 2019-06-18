Фейспалм Месси и три разгрома. 1-й тур Копа Америка сыгран!

сегодня, 17:30

Аргентина начала с поражения, а сборные Бразилии, Уругвая и Чили – с крупных побед. «Соккер.ру» помогает читателям следить за турниром, матчи которого проходят ночью.

Группа A

Бразилия - Боливия - 3:0 | Видео

Голы: Коутиньо 50 (пенальти), 53; Эвертон 85.

В матче открытия хозяева Кубка Америки бразильцы играли с одной из слабейших команд Южной Америки – Боливией. Новостью стал уже внешний вид «пентакампеонов», которые вышли на игру в белой форме. Сборная Бразилии не использовала белые футболки с домашнего ЧМ -1950, где случилась главная футбольная трагедия в истории страны – «Мараканаса». Почти 70 лет прошло, и только сейчас, накануне еще одного домашнего турнира, белые футболки были прощены.

На первый раз необычная форма сборной Бразилии не подвела: в ворота Боливии влетели три безответных мяча, Коутиньо стал героем матча. Но в целом игра не стала легкой прогулкой, ведь первый тайм завершился со счетом 0:0, Бразилии пришлось понервничать и послушать свист трибун в свой адрес, но закончилось все удачно для хозяев турнира, которые заслужили эту победу.

Венесуэла - Перу - 0:0 | Видео

В другом матче группы «A» не было голов, вернее, не было голов, засчитанных арбитрами, а так перуанцы дважды доставляли мяч в ворота Венесуэлы, но в обоих случаях с нарушением правила офсайда. Без вмешательства VAR не обошлось. Сборной Перу тотально не везло в завершающих стадиях атак, хотя хватало классных моментов, чтобы отличиться. Не помогло перуанцам и удаление в составе Венесуэлы в концовке матча. Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут, именно он стал автором второго гола, который не засчитали.

Группа B

Аргентина - Колумбия - 0:2 | Видео

Голы: Рохер Мартинес 71; Сапата 86.

Аргентина во главе с Лионелем Месси снова огорчила своих поклонников. Первый тайм игры с Колумбией прошел в «закрытом режиме», команды присматривались друг к другу, а второй тайм поделился на две половины: «Альбиселесте» начали мощно и имели несколько шансов забить, но свои моменты не реализовали, а потом крутой пас Хамеса через все поле, сольный проход Рохера Мартинеса и неотразимый удар. Попытки аргентинцев отыграться были судорожными, а «кофейщики» в концовке воткнули второй мяч усилиями Сапаты и захватили лидерство в группе.

Парагвай - Катар - 2:2 | Видео

Голы: Кардосо 4 (пенальти), Гонсалес 56 - Абдулла 68, Рохас 77 (автогол).

Немаленький сюрприз в первом туре преподнесли азиатские гости Копа Америка – сборная Катара. Чемпионы Азии пропустили в дебюте матча с пенальти от Оскара Кардосо, в начале второго тайма счет удвоил бывший форвард киевского «Динамо» Дерлис Гонсалес, удачно вышедший на замену в перерыве: Дерлис поразил ворота шикарным дальним ударом. К этому моменту счет мог быть уже 3:0, но Кардосо лишили еще одного взятия ворот с помощью VAR , который указал на положение «вне игры». Однако катарцы не сдались и ответили парагвайцам теми же двумя голами, один из которых тоже получился красавцем. По сюжету это самый захватывающий матч первого тура Копа Америка-2019, к тому же, это единственная игра, в которой сумели забить обе команды.

Группа C

Уругвай - Эквадор - 4:0 | Видео

Голы: Лодейро 6; Кавани 33; Суарес 44; Мина 78 (автогол).

Уругвай устроил настоящую экзекуцию Эквадору: «Ла Три» пропустили четыре мяча, а могли достать из своих ворот и в два раза больше подарков, так что должны быть благодарны судьбе, голкиперу и расточительным уругвайцам. Обязательно посмотрите обзор, там вы найдете два прекрасных гола и симпатичный автогол, а также пузико Луиса Суареса, не помешавшее ему отличиться, но уже ставшее мемом в социальных сетях.

pic.twitter.com/SY7GdHsMw8 — out of context futbol club barcelona (@nocontextFCB) 17 июня 2019 г.

Япония - Чили - 0:4 | Видео

Голы: Пульгар 41; Варгас 54, 83; Санчес 82.

Победитель двух последних Кубков Америки тоже начал с убедительной победы: чилийцы не оставили шансов молодым японцам, заколотив им четыре гола. Отдельного внимания заслуживает даже не гол Алексиса Санчеса, хотя это очень важный успех для него, а дубль Эдуардо Варгаса. Нападающий сборной Чили становился лучшим бомбардиром двух предыдущих Кубков Америки и этот турнир начал ударно. Замахнется на еще один титул?

Главное событие первого тура. Поражение Аргентины

На этот счет даже двух мнений быть не может: хозяйскую победу над Боливией не обсуждали так долго, потому что она была ожидаемой, а вот вопросы о Месси и трофее со сборной перед стартом Кубка Америки-2019 звучали из каждого утюга, а тут такой шокирующий старт – поражение в первом же матче. Раздосадованный Диего Марадона в сердцах признался, что нынешнюю сборную Аргентины даже команда Тонга сможет победить. А что, любопытно было бы проверить!

Бочка дегтя. Плохая посещаемость

В первом туре Копа Америка стадионы в среднем не заполнились даже на 40%! Это ужасно для такого турнира. В числе причин называют цены на билеты, невысокую популярность Кубка Америки, который в последнее время зачастил, а также плохую логистику для приезжих болельщиков. Впрочем, свои тоже не спешат на стадионы: на матче открытия Бразилия – Боливия 67-тысячный стадион посетили 47 тысяч болельщиков. 35 тысяч собрали Аргентина и Колумбия, а с остальными матчами все вообще плохо. Так, поединки Венесуэла – Перу и Парагвай – Катар собирали по 13 тысяч на 60-тысячных аренах. Определенно, Кубку Америки нужны грамотные реформы и мощный пиар.