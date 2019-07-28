Дерби с пенальти. ЦСКА обыграл «Локомотив»

28 июля 2019, 22:00

Безбородов сделал летнюю скидку на пенальти в пятьдесят процентов, но Семину теплее не стало. Об ужасной игре «Локомотива» - на «Соккер.ру».

Российским судьям VAR не указ?

Когда повторы будут на всех матчах РПЛ , то система начнет сопротивляться. В прошлых сезонах рефери позорились, когда делали вид, что не разглядели фол или наоборот – придумали, когда его не было. Теперь же будут после просмотра очевидного повтора с умным видом делать то, что и раньше.

Безбородов сегодня не смог догадаться, что не стоит выпускать на поле команды в похожих на общем плане формах, ведь у «Локомотива» есть белый комплект футболок. Игрокам, когда решения принимаются за доли секунды, непросто различить своих и чужих. Впрочем, это не нарушение правил, в отличие от игры рукой в штрафной площади.

Почему момент с Живоглядовым пенальти, хотя новые правила иногда (не всегда!) позволяют игнорировать игру рукой, если мяч отлетел в конечность от бедра или головы одного и того же игрока, или даже соперника поблизости? Потому что здесь не тот случай. Некоторые ссылаются на трактовки от IFAB , не понимая разницу между отскоком и неудачным приемом мяча.

Тут поможет аналогия. Если бы на месте защитника был Эдер в чужой штрафной, неудачно принял мяч, тот отскочил в выставленную руку, а португалец дальше забил, то Безбородов точно бы зафиксировал нарушение, отменив гол. В футболе два полностью идентичных эпизода нельзя трактовать по-разному, ведь в этом суть правил и законов – одинаковые для всех.

Здесь рука была в неестественном положении – это как раз один из железных пунктов IFAB для назначения пенальти, увеличивала площадь тела Живоглядова, что помогло ему укротить мяч. Вот это и есть нарушение правил, то есть пенальти. Безбородов подкорректировал трактовку эпизода, хотя в тех же рекомендациях IFAB указано – неумышленная игра рукой тоже нарушение правил.

Справедливости матчу добавило лишь то, что Гинера боятся злить хотя бы в 50 % случаев. Когда Мурило не смог полностью чисто сыграть против Чалова в штрафной – по мячу не попал, на «точку» после повтора указали. Причем тут как раз спас VAR , Безбородов пытался проигнорировать момент, но ему подсказал видео-ассистент. Сам фол не был грубым, Федор явно хотел упасть, однако бразильский защитник ошибся – повод для пенальти был.

Возможно, как и в случае с падением Смолова на последних минутах матча? Фанаты «Локомотива» будут апеллировать, кивая на схожесть эпизодов с двумя Федорами, но давайте просто признаем, что российским арбитрам повторы только мешают оставаться собой. Будут их игнорировать до тех пор, пока смогут. Зато сегодня именно VAR помешал убить в ЦСКА надежду на победу.

Прет-а-порте матча. Жилет Юрия Павловича

У Семина есть свой узнаваемый стиль. Но когда человеку за семьдесят, ему может быть холоднее, чем молодым. Тут ничего необычного. Тренер «Локомотива» утеплился не изнутри, а извне, одолжив вязанный жилет у «локогерл» пенсионного возраста? Мелочь, а прикольная – высокая мода 60-х не обходит футбольные арены РПЛ . Вот мы подшучиваем, а лет через пять в таких вязаных жилетах могут ходить инстаграм-модели. Ретро ведь в моде.

Цифровое измерение поединка

4 победы в 9 матчах – показатель тренера Ганчаренко против наставника Семина. Тут учтены не только поединки Виктора Михайловича с ЦСКА , но показательно, что он оторвался от опытного коллеги. Проиграл всего 2 матча из 9 – крутой результат, удобный соперник.

4 отбора, 2 перехвата – Гжегож Крыховяк в отборе был очень хорош. Причем находил мяч в разных углах поля, в центре, на флангах, на чужой половине поля. Баринов тоже не провалился – 5 перехватов и 3 отбора, но напарники не поддержали старания центральных полузащитников, которых сегодня еще и Игнатьев страховал.

4 против 1 – описание разницы между командами с помощью точных выстрелов. У Влашича было два удара в створ, как у Чалова, а у всего «Локомотива» только попытка Алексея Миранчука. Если за всю игру наносите один удар в створ против Акинфеева, то забить крайне сложно. ЦСКА не сыграл невероятно, но разницу сделали, в целом повторяя показатели соперника.

50 на 50 – владение, по 77 % точных передач. Как видите, по цифрам тут скорее ничья с намеком на перевес ЦСКА в конкретике, игре на втором этаже, а «Локомотива» - в количестве удачных отборов. Но команда Семина решила воевать, а не созидать, за что поплатилась.

Победил тот, кто сыграл чуть лучше?

Забудем на секунду о пенальти и Безбородове, ведь привычки арбитра давно известны. Он такой, как есть, другим не будет, как не станет судьей для серьезных матчей в Лиге чемпионов – в УЕФА такие ребята не нужны. А если оценивать именно игру ЦСКА и «Локомотива», то победитель очевиден.

Не всегда тот, кто играет хотя бы чуточку лучше, получает победу. Однако в этом случае «армейцы», которым не хватало нацеленности на чужие ворота – «железнодорожники» плотно держались, в первом тайме смотрелись интереснее, а после перерыва контратаковали, поскольку вели в счете и мечтали подарить Акинфееву первый «сухарь» сезона.

У «Локомотива» командная игра была примерно как у «Спартака», только без ударов. Персонально круто сыграл Крыховяк. Очень не хватало энергии Антона Миранчука, получившего травму. Но если сравнивать этот поединок в исполнении команды Семина с их удачными матчами, то разница налицо. Команды не были свежими, что читалось до игры, однако ЦСКА был чуточку живее, а у их соседей игра не пошла совершенно.

В принципе, дерби могло завершиться в первом тайме после двух реализованных пенальти, а так гостям подарили шанс на ничью. Попытку не использовали, ни Эдер, ни Смолов не получили качественные моменты, а у Алексея Миранчука не получилось самому всех «армейцев» обыграть. ЦСКА проиграл в Самаре, но дальше собрал две непростые победы, что возвращает молодых ребят в пул претендентов на высокие места.