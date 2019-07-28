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Дерби с пенальти. ЦСКА обыграл «Локомотив»

28 июля 2019, 22:00

Безбородов сделал летнюю скидку на пенальти в пятьдесят процентов, но Семину теплее не стало. Об ужасной игре «Локомотива» - на «Соккер.ру». 

Российским судьям VAR не указ?

Когда повторы будут на всех матчах РПЛ, то система начнет сопротивляться. В прошлых сезонах рефери позорились, когда делали вид, что не разглядели фол или наоборот – придумали, когда его не было. Теперь же будут после просмотра очевидного повтора с умным видом делать то, что и раньше.

Безбородов сегодня не смог догадаться, что не стоит выпускать на поле команды в похожих на общем плане формах, ведь у «Локомотива» есть белый комплект футболок. Игрокам, когда решения принимаются за доли секунды, непросто различить своих и чужих. Впрочем, это не нарушение правил, в отличие от игры рукой в штрафной площади. 

Почему момент с Живоглядовым пенальти, хотя новые правила иногда (не всегда!)  позволяют игнорировать игру рукой, если мяч отлетел в конечность от бедра или головы одного и того же игрока, или даже соперника поблизости? Потому что здесь не тот случай. Некоторые ссылаются на трактовки от IFAB, не понимая разницу между отскоком и неудачным приемом мяча. 

Тут поможет аналогия. Если бы на месте защитника был Эдер в чужой штрафной, неудачно принял мяч, тот отскочил в выставленную руку, а португалец дальше забил, то Безбородов точно бы зафиксировал нарушение, отменив гол. В футболе два полностью идентичных эпизода нельзя трактовать по-разному, ведь в этом суть правил и законов – одинаковые для всех. 

Здесь рука была в неестественном положении – это как раз один из железных пунктов IFAB для назначения пенальти, увеличивала площадь тела Живоглядова, что помогло ему укротить мяч. Вот это и есть нарушение правил, то есть пенальти. Безбородов подкорректировал трактовку эпизода, хотя в тех же рекомендациях IFAB указано – неумышленная игра рукой тоже нарушение правил. 

Справедливости матчу добавило лишь то, что Гинера боятся злить хотя бы в 50 % случаев. Когда Мурило не смог полностью чисто сыграть против Чалова в штрафной – по мячу не попал, на «точку» после повтора указали. Причем тут как раз спас VAR, Безбородов пытался проигнорировать момент, но ему подсказал видео-ассистент. Сам фол не был грубым, Федор явно хотел упасть, однако бразильский защитник ошибся – повод для пенальти был. 

Возможно, как и в случае с падением Смолова на последних минутах матча? Фанаты «Локомотива» будут апеллировать, кивая на схожесть эпизодов с двумя Федорами, но давайте просто признаем, что российским арбитрам повторы только мешают оставаться собой. Будут их игнорировать до тех пор, пока смогут. Зато сегодня именно VAR помешал убить в ЦСКА надежду на победу. 

Прет-а-порте матча. Жилет Юрия Павловича

У Семина есть свой узнаваемый стиль. Но когда человеку за семьдесят, ему может быть холоднее, чем молодым. Тут ничего необычного. Тренер «Локомотива» утеплился не изнутри, а извне, одолжив вязанный жилет у «локогерл» пенсионного возраста? Мелочь, а прикольная – высокая мода 60-х не обходит футбольные арены РПЛ. Вот мы подшучиваем, а лет через пять в таких вязаных жилетах могут ходить инстаграм-модели. Ретро ведь в моде.    

Цифровое измерение поединка

4 победы в 9 матчах – показатель тренера Ганчаренко против наставника Семина. Тут учтены не только поединки Виктора Михайловича с ЦСКА, но показательно, что он оторвался от опытного коллеги. Проиграл всего 2 матча из 9 – крутой результат, удобный соперник.

4 отбора, 2 перехвата – Гжегож Крыховяк в отборе был очень хорош. Причем находил мяч в разных углах поля, в центре, на флангах, на чужой половине поля. Баринов тоже не провалился – 5 перехватов и 3 отбора, но напарники не поддержали старания центральных полузащитников, которых сегодня еще и Игнатьев страховал.

4 против 1 – описание разницы между командами с помощью точных выстрелов. У Влашича было два удара в створ, как у Чалова, а у всего «Локомотива» только попытка Алексея Миранчука. Если за всю игру наносите один удар в створ против Акинфеева, то забить крайне сложно. ЦСКА не сыграл невероятно, но разницу сделали, в целом повторяя показатели соперника. 

50 на 50 – владение, по 77 % точных передач. Как видите, по цифрам тут скорее ничья с намеком на перевес ЦСКА в конкретике, игре на втором этаже, а «Локомотива» - в количестве удачных отборов. Но команда Семина решила воевать, а не созидать, за что поплатилась. 

Победил тот, кто сыграл чуть лучше? 

Забудем на секунду о пенальти и Безбородове, ведь привычки арбитра давно известны. Он такой, как есть, другим не будет, как не станет судьей для серьезных матчей в Лиге чемпионов – в УЕФА такие ребята не нужны. А если оценивать именно игру ЦСКА и «Локомотива», то победитель очевиден.

Не всегда тот, кто играет хотя бы чуточку лучше, получает победу. Однако в этом случае «армейцы», которым не хватало нацеленности на чужие ворота – «железнодорожники» плотно держались, в первом тайме смотрелись интереснее, а после перерыва контратаковали, поскольку вели в счете и мечтали подарить Акинфееву первый «сухарь» сезона. 

У «Локомотива» командная игра была примерно как у «Спартака», только без ударов. Персонально круто сыграл Крыховяк. Очень не хватало энергии Антона Миранчука, получившего травму. Но если сравнивать этот поединок в исполнении команды Семина с их удачными матчами, то разница налицо. Команды не были свежими, что читалось до игры, однако ЦСКА был чуточку живее, а у их соседей игра не пошла совершенно. 

В принципе, дерби могло завершиться в первом тайме после двух реализованных пенальти, а так гостям подарили шанс на ничью. Попытку не использовали, ни Эдер, ни Смолов не получили качественные моменты, а у Алексея Миранчука не получилось самому всех «армейцев» обыграть. ЦСКА проиграл в Самаре, но дальше собрал две непростые победы, что возвращает молодых ребят в пул претендентов на высокие места. 

А вот «Локомотиву» явно не хватает запасного плана и креатива – пусть слово мерзкое, но правильно описывает потребность. Фарфан, Фернандеш и Антон Миранчук подчеркивали атакующие порывы команды Семина. ЦСКА, разумеется, не показал идеальный футбол и не доминировал в каждом эпизоде, но поскольку соперник сыграл слабо, то разницу сформировал гол Чалова с пенальти.

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Все комментарии
Balbes77773
Balbes77773
   603 / 800
вчера в 23:35
По поводу момента в конце,с Смоловым-посмотрел раз 20 точно-он начал падать ДО контакта с ногой нашего защитника!Кто не верит-посмотрите сами!
Брулин
Брулин
   51 / 800
вчера в 14:38
Наличие VAR наконец-то позволяет надеяться на справедливый исход в матчах с ангажированным и предвзятым судейством, что прекрасно показало воскресное дерби. Игра в целом была равная, но домашние стены и VAR перевесили Безбородова
Roger Young
Roger Young
   185 / 800
вчера в 12:38
5 ударов в створ на две команды.Это игра топ-клубов России.

Все что нужно знать о российском футболе.
Сп62
Сп62
   147 / 800
вчера в 12:38
Такое впечатление, что WAR с луны свалился. Наши судьи и их асистенты просто не знают, как им пользоваться. Необходимо, очевидно, проводить курсы по обучению нашего судейского корпуса.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   73 / 800
вчера в 11:05
оооо
Паровозов
Паровозов ответил NYJ
   287 / 800
вчера в 10:45
И ещё с формой вопрос, порой сложно было понять кто есть кто, могли Локомотив белую дать
Всё для Палыча белая похоже не фартовая уже, будем в зелёной играть.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил NYJ
   39 / 800
вчера в 10:44
По игре ЦСКА возможно и наиграл на победу, или скорее Локомотив наиграл максимум на ничью, но почему не посмотреть эпизод с Смоловым, по скриншотам контакт был, ставить или не ставить другой вопрос, но что мешает посмотреть, т.е. два эпизода смотрим, а один в противоположную сторону нет. Вопрос исключительно в просмотре
При VAR за монитором сидит судья, который рассматривает эпизод с разных ракурсах и только при полной уверенности в наличии нарушения он даёт сигнал судье на поле.. Всё это занимает время. В случае со Смоловым VAR молчал.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил сулейман шлагбаум 1
   39 / 800
вчера в 10:39
" Гинера боятся злить......." Дальше мог бы и не писать, все ясно и так. И маленькая ремарка - в УЕФА не только нашим судьям делать нечего, но и нашим командам, как там кони не надувай сейчас жабры после этой победы. Заслуженной - здесь не поспоришь.
Сулейман Паша, откуда жабры у коней?????
Совсем бестолковый?
NYJ
NYJ
   470 / 800
вчера в 10:05
И ещё с формой вопрос, порой сложно было понять кто есть кто, могли Локомотив белую дать
NYJ
NYJ
   470 / 800
вчера в 09:46
По игре ЦСКА возможно и наиграл на победу, или скорее Локомотив наиграл максимум на ничью, но почему не посмотреть эпизод с Смоловым, по скриншотам контакт был, ставить или не ставить другой вопрос, но что мешает посмотреть, т.е. два эпизода смотрим, а один в противоположную сторону нет. Вопрос исключительно в просмотре
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 800
вчера в 09:18
Чалов сдулся раньше времени, ему нужна другая команда, какой нибудь Урал, где его не будет опекать пять человек
25процентный клоун
25процентный клоун ответил oFANATo
   20 / 800
вчера в 07:35
Это где заслуженность? В несуществующейпене?
Удары армейцев в створ смешны, честно, два из них помню,это удары в руки вратарю
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   157 / 800
вчера в 05:47
" Гинера боятся злить......." Дальше мог бы и не писать, все ясно и так. И маленькая ремарка - в УЕФА не только нашим судьям делать нечего, но и нашим командам, как там кони не надувай сейчас жабры после этой победы. Заслуженной - здесь не поспоришь.
С детства за Тун
С детства за Тун
   5 / 800
вчера в 05:12
Этот негодяй со свистком еще деповцам карточки не давал, ни за срыв атаки, ни за удар ногой по лицу. Прекрасный обзор для него, видит что делает негр и ничего.
112910415
112910415
   66 / 800
вчера в 05:07
достойны друг друга
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   82 / 800
вчера в 00:24
У этого ЦСКА еще огромные перспективы роста в отличие от этого возрастного Локомотива. Явно ниже своих возможностей сегодня сыграли Сигурдссон, Обляков, Бисторович. Эти ребята могут играть гораздо лучше. Им еще есть куда расти. Так и от Федора Чалова мы тоже вправе ждать большего, чем гол с пенальти. Команда прибавляет, делает выводы из прошлых ошибок, значит у нее есть будущее.
Великолепный
Великолепный
   220 / 800
вчера в 00:16
Матч был сложным.
В первом тайме армейцы действовали на хороших скоростях
Заставляли ошибаться игроков Локо
Что и привело к двум моментам, где судьи могли ставить два пенальти
в ворота железнодорожников. И только VAR смог определить правильность решений арбитров. Из двух моментов с претензией на пенальти один оказался железобетонным.
Ну и после того как ЦСКА открыл счет, включили игру на удержание счета.
Больше внимания уделили обороне с выходами в контратаку.
Можно сказать сыграли грамотно. Молодая команда начала учиться на своих ошибках прошлого сезона, когда упускали победы ведя в матче. Порадовало - что на этот раз не стали в конце игры подавать угловые, а спокойно убивали время в углу подачи угловых.
В общем заслуженная победа.
oFANATo
oFANATo
   84 / 800
28 июля в 23:59
4 против 1 – описание разницы между командами с помощью точных выстрелов. У Влашича было два удара в створ, как у Чалова, а у всего Локомотива только попытка Алексея Миранчука. Если за всю игру наносите один удар в створ против Акинфеева, то забить крайне сложно. ЦСКА не сыграл невероятно, но разницу сделали, в целом повторяя показатели соперника.

Короче говоря заслуженная победа ЦСКА!
Армейская душа
Армейская душа ответил 25процентный клоун
   65 / 800
28 июля в 23:54
Когда не смотрел игрулучше вниз головой, а шуток нам тут хватает((( шутка игорь шутка чалов....
Так ты посмотри - что же футбол не смотришь?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Армейская душа
   20 / 800
28 июля в 23:37
Когда не смотрел игрулучше вниз головой, а шуток нам тут хватает((( шутка игорь шутка чалов....
Морро
Морро ответил pomor45
   225 / 800
28 июля в 23:30
Нет, УЕФА тоже нагородил всяких условий, в частности по положению руки чуть ли не в градусах по отношению к телу. Надо однозначно: попал в руку - нарушение, а как не важно. Не сумел убрать руку - проиграл эпизод и получил штраф. Ясно и однозначно.
Как вариант - надо разрешить полевым игрокам играть руками :)
Армейская душа
Армейская душа ответил 25процентный клоун
   65 / 800
28 июля в 23:30
Жаль, потеряный дерби, без качественного футбола
С каких пор игра свиней с Тамбовом дерби стала? Или Федун решил наконец сменить прописку для своего шоу? Давно пора
Армейская душа
Армейская душа ответил pomor45
   65 / 800
28 июля в 23:28
Нет, УЕФА тоже нагородил всяких условий, в частности по положению руки чуть ли не в градусах по отношению к телу. Надо однозначно: попал в руку - нарушение, а как не важно. Не сумел убрать руку - проиграл эпизод и получил штраф. Ясно и однозначно.
Полностью согласен
Армейская душа
Армейская душа ответил 25процентный клоун
   65 / 800
28 июля в 23:28
Ты серьезно? А ты в курсе что эксперты тоже ветку читают, и что ты мне сейчас ответишь когда скажу что у Чалова класс хромает, не хватает
Иди спартачей весели своим "экспертным" мнением
Морро
Морро ответил 25процентный клоун
   225 / 800
28 июля в 23:27
Сейчас только кло.ны верят в Футбол в рпл, нет, нет футбола. Только доги
Согласен, потому в Европе и горим.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Армейская душа
   20 / 800
28 июля в 23:23
Ты серьезно? А ты в курсе что эксперты тоже ветку читают, и что ты мне сейчас ответишь когда скажу что у Чалова класс хромает, не хватает
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Морро
   20 / 800
28 июля в 23:21
Сейчас только кло.ны верят в Футбол в рпл, нет, нет футбола. Только доги
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 800
28 июля в 23:20
Жаль, потеряный дерби, без качественного футбола
Морро
Морро
   225 / 800
28 июля в 23:20
Безбородов среагировал на игру рукой. А вот почему не решился дать 11-ти метровый - вопрос. На повторе явно было видно Живоглядов играл в штрафной и ведь судья смотрел повторы. Получается ВАР для галочки, а как судили так и будут судить.
pomor45
pomor45 ответил Армейская душа
   57 / 800
28 июля в 23:09
Так это собственно и есть последняя трактовка от УЕФА - Безбородов наверное не читал её
Нет, УЕФА тоже нагородил всяких условий, в частности по положению руки чуть ли не в градусах по отношению к телу. Надо однозначно: попал в руку - нарушение, а как не важно. Не сумел убрать руку - проиграл эпизод и получил штраф. Ясно и однозначно.
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