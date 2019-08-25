Жозе, не плачь! Моуриньо мечтает вернуться

вчера, 10:00

Португалец всплакнул, рассказывая, как скучает по футболу, и «Соккер.ру» ищет клубы, где тренер сможет улыбаться.

Новая и старая любовь Жозе

Впору плакать, если заплатили почти 27 миллионов евро только за то, чтобы оставил работу и отдыхал в теплых краях. Моуриньо без футбола явно посвежел, словно помолодел, пока загорал на Ближнем Востоке. И злые британцы уверены, что одна из причин, почему Жозе снова улыбается и шутит на телеэкранах – компания Прю Картер-Робинсон.

С «подругой детства» (эвфемизм из истории Глушакова, если кто не в курсе) тренера поймали на пляже в Катаре. Хотя еще со времен «Порту» в окружении Моуриньо не сильно скрывали, что клубная верность Жозе такая же постоянная, как его верность единственной законной супруге. Татуировки с именами детей и жены на запястьях не мешают следовать поговорке «седина в бороду – бес в ребро».

Также седой 56-летний мужик имел достаточно времени, чтобы проанализировать свой подход к футболу. Тренер Моуриньо посыпался, поскольку отстал от тактических новшеств и продолжал гнуть линию «результат оправдывает всё» с командой, которая результат выдать не могла. И хотя блондинка Прю – приятная компания, есть старая любовь Моуриньо – к футболу и работе тренера. Когда Жозе заговорил о возвращении, то слезы на глаза навернулись.

Любит старичок трепать языком, женщин и возглавлять большие клубы? Якобы отказался от «Валенсии», не смог вернуться в «Реал» - Зидан пришел на эшафот первым, проиграл Конте забег в «Интер», а Лэмпарду – в «Челси». Банально не предложили ничего интересного. Моуриньо вынужден ждать, к чему не привык, ведь с 1986 года не было такого, чтобы Жозе не имел отношения к футбольной команде как наставник или ассистент главного двенадцать месяцев.

«Бавария» не знает, чего желает

Жозе еще в марте подлизывался к немцам, нахваливал их перед матчами против «Ливерпуля» и отдавал предпочтение. И в марте, и в любом другом месяце в Мюнхене сомневаются в Нико Коваче. Но поскольку Хёнесс считает, что не тренер главный человек в немецком клубе, а вдобавок хорватский специалист выиграл Бундеслигу, то с Моуриньо не стали спешить. Хотя точно рассматривали вариант.

Сейчас Хёнесс уходит с поста – обещал семье, что в 67 лет отойдет от дел. Сейчас будет борьба за лидерство в клубе, и если выиграет Херберт Хайнер, бывший СЕО «Adidas», то может иначе смотреть на развитие бренда. Ведь одной из проблем «Баварии» становится варка в собственном соку. У них все замечательно, но к ним даже Бэйл в аренду не спешит. Вот и получается, что деньги есть – судя по тратам этого лета, задачу победы в Лиге чемпионов никто не отменял, а кто ее выполнит?

Ковач может при поддержке Левандовски и «Боруссии» - Дортмунд ведь подарил ему титул самостоятельно, еще раз взять «салатницу». Но без Роббена и Рибери нужно искать новый стиль в атаке, где константой служит поляк Роберт. В центре поля Алькантара, но в обороне были проблемы… И Мануэль Нойер не тот, что был раньше. Покупкой французских чемпионов мира на фланги или в центр защиты (Эрнандес играет на двух позициях) вряд ли все изменишь.

И хотя помним, что у Анчелотти в «Баварии» не все получилось, другой тренер «Реала» легко может возглавить гранд из Мюнхена. Вспомните, кто последним выиграл для немцев Лигу чемпионов – экс-наставник сливочных, Юпп Хайнкес. «Бавария», которая вышла на тропу больших денежных вливаний и арендовала Коутиньо с правом выкупа, скорее спишет поражения в ЛЧ на Ковача и назначит Моуриньо, нежели проявит терпение и поставит на молодого и прогрессивного немецкого наставника. Но отставку ждать и ждать…

Клуб, где устали от неопределенности

В Париже говорят, что шейхи не бросят ПСЖ , поскольку бренд важен для создания хорошего имиджа Катара, а потеря денег их расстраивает, но не убивает. Но и сильнее не делает, ведь чемпион Франции впервые проиграл в Лиге 1 во втором туре – «Ренну» в гостях, причем одну из голевых передач у победителей отдал шестнадцатилетний Камавинга. Окажется позже в ПСЖ ? Всё и всех за деньги не купишь.

Ведь наличие Мбаппе не позволило парижанам засветиться хотя бы в финале Лиги чемпионов, и проблем у тренера Тухеля на самом деле много. Насколько хорош голкипер Ареоля? А если не хорош, то 19-летний поляк Булка без мака справится после ухода Траппа? В обороне не все гладко, из Маркиньоса средний опорный полузащитник – не хватает навыков для работы на неродной позиции.

Верратти давно не прогрессирует, Дракслер не нашел в себе Ди Марию времен «Реала», играя в середине поля. А сам Анхель уже не тот, что был раньше. Кавани вынужден уступать мяч и пространство Мбаппе, и хотя сорвался уход Эдинсона в другой клуб, если сорвется еще и трансфер Неймара хоть куда-то, то в команде вряд ли будет идеальная атмосфера. Нельзя держать в заявке парня, который так явно хотел уйти.

Фанаты ПСЖ – представьте, такие есть, обзывают бразильца, насколько хватает фантазии. А общее инертное состояние команды – выигрывают на автомате, часто полагаясь на личные качества Мбаппе, подсказывает, что в этом сезоне Тухель может покинуть Париж. И тогда понятно, что шейхам будет сложно отказать Жозе Моуриньо. Поскольку ПСЖ не слабее нынешнего МЮ – пусть не спутывает карты удивительная развязка второго матча против Сульшера в ЛЧ , то для португальца это не худшее предложение.

Анчелотти работал в Париже, как в Мюнхене, а теперь Жозе может пойти по его стопам. Когда в мире есть богатый клуб, куда с радостью запустит щупальца агент Жозе – Жорже Мендеш, у которого пока в ПСЖ из клиентов один Ди Мария, то переговоры точно не за горами. Моуриньо рвется к работе, но ждет идеальное предложение. Если позовут в Мюнхен или Париж – не откажется. А вот будет ли такой шаг выгодным для клубов из этих городов – загадка. Выглядит португалец лучше, чем когда издевался над МЮ и себя мучил, но ставки высоки, конкуренты прибавили.