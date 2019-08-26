Протиснуться в форточку. Ожидаемые трансферы дедлайна в РПЛ

вчера, 19:00

Через неделю закроется летнее трансферное окно в РПЛ , и «Соккер.ру» отмечает главные интриги. Кто провернет крутые сделки «на флажке»?

«Зенит» совершит еще один большой трансфер?

И Сергей Семак, и генеральный директор Александр Медведев после перехода Малкома намекали, что ждут еще одного футболиста «такого же уровня». Трудно сказать, о какой позиции идет речь, не говоря уже, о конкретных фамилиях: «Зенит» тихо делает свои дела, вот и Малкома подписали без шума и пыли. Правда, сегодня в прессе всплыла фамилия полузащитника «Ренна» Клемана Гренье, но это всего лишь слух. Так или иначе, у «Зенита» есть еще неделя, чтобы удивить своих болельщиков и РПЛ громким трансфером. Как думаете, чемпионы России привезут в наш чемпионат еще одну потенциальную или реальную звезду?

«Локомотив» подпишет чемпиона Европы?

Новость последних часов: «Локомотив» близок к подписанию чемпиона Европы в составе сборной Португалии Жоау Мариу. Полузащитник недоволен своим положением в «Интере», Антонио Конте не рассчитывает на Жоау, и после безуспешных поисков новой работы в топ-чемпионатах агенты Мариу стали предлагать его услуги на российском рынке и в Турции. В РПЛ заинтересованность в португальце выразили «Локомотив» и «Динамо». Жоау заинтересовался продолжением карьеры в стане железнодорожников, где уже выступает его соотечественник и партнер по чемпионской сборной Португалии образца 2016 года Эдер.

«Локо», помимо щедрого контракта, привлекает Мариу возможностью сыграть осенью в Лиге чемпионов. «Красно-зеленые» ищут полузащитника после ухода Мануэла Фернандеша, и Мариу — отличный вариант, тем более в команде много португалоговорящих футболистов, которые помогут ему с адаптацией. Якобы хавбек уже согласовал контракт с годовой зарплатой 3 миллиона евро, а «Локо» возьмет Жоау в аренду у «Интера» с опцией выкупа следующим летом за 15 миллионов евро.

ЦСКА усилится двумя футболистами?

Состав ЦСКА не вполне укомплектован, до конца лета армейцы рассчитывают подписать двух игроков. Во-первых, нападающего, во-вторых, центрального защитника или опорного полузащитника — здесь данные расходятся. Вполне возможно, что новым форвардом ЦСКА станет Николай Комличенко, хотя не исключен вариант и с Сильвестром Игбуном из «Уфы», по второй кандидатуре догадок нет. Обычно, когда у армейцев есть план, они его придерживаются. Долгожданные новобранцы уже на пути в ЦСКА ?

«Краснодар» найдет замену Кабелья?

«Краснодар» в тяжелом положении после травмы Реми Кабелья, и хотя Владимир Хашиг в своем обращении к болельщикам признался, что клуб больше не может тратить деньги на футболистов, чтобы не нарушить правила финансового fair play, не забываем о рынке свободных агентов и опциях с арендой. Скорее всего, «Краснодар» сейчас судорожно пытается найти варианты укрепления полузащиты, которую самым гнусным образом растрепали травмы Газинского, Классона и Кабелья. Задача перед «быками» очень непростая: нужно найти футболиста бесплатного или «за копейки». У «Краснодара» ограниченное количество вариантов, вопрос лишь в том, есть ли среди них такой, которым краснодарцы решат воспользоваться.

«Динамо» пригласит анонсированного форварда?

«Бело-голубые» уже потратили на усиление состава 33 миллиона евро, но готовы довести эту сумму до 50 миллионов, ведь самый главный вопрос пока не закрыт: в «Динамо» все еще не приехал «тот самый форвард». Клинтон Н`Жи и Максимилиан Филипп — это не то, первый предпочитает действовать с фланга, а немец играет в оттяжке, на позиции второго форварда или атакующего полузащитника. Динамовцы ждут настоящего страйкера и ведут переговоры сразу на несколько фронтов. Среди кандидатов значатся Окака-Чука из «Уотфорда», Мбайе Дианье из «Галатасарая», Джованни Симеоне из «Фиорентины» и Кристиан Куаме из «Дженоа». На данную секунду ближе всего к «Динамо» Окака-Чука, но фаворит меняется каждый день.

«Спартак» заарканит обещанного опорника?

Томас Цорн уверенно говорил о том, что опорный полузащитник приедет в «Спартак» до конца лета, на прошлой неделе трансфер Адриена Тамеза из «Ниццы» казался делом решенным, но что-то пошло не так, и футболист не приехал на запланированный медицинский осмотр, где его ждали представители «Спартака». Сделка или сорвалась, или заморожена, ведь не исключено, что «красно-белые» подумали-подумали и решили, что купят опорного полузащитника только в случае попадания в основную сетку Лиги Европы. Во-первых, это даст клубу необходимые средства — 10-12 миллионов евро, во-вторых, без еврокубковой нагрузки должно хватить и текущего набора полузащитников: Зобнин, Гулиев, Умяров. В общем, вопрос со спартаковским «злым» опорником пока подвис.

Александр Соболев уйдет из «Крыльев Советов» на повышение?