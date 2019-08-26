ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадка

Протиснуться в форточку. Ожидаемые трансферы дедлайна в РПЛ

вчера, 19:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Малком
Малком
Нападающий
Мариу Жоау
Мариу Жоау
Полузащитник
Комличенко Николай
Комличенко Николай
Нападающий

Через неделю закроется летнее трансферное окно в РПЛ, и «Соккер.ру» отмечает главные интриги. Кто провернет крутые сделки «на флажке»?

«Зенит» совершит еще один большой трансфер?

И Сергей Семак, и генеральный директор Александр Медведев после перехода Малкома намекали, что ждут еще одного футболиста «такого же уровня». Трудно сказать, о какой позиции идет речь, не говоря уже, о конкретных фамилиях: «Зенит» тихо делает свои дела, вот и Малкома подписали без шума и пыли. Правда, сегодня в прессе всплыла фамилия полузащитника «Ренна» Клемана Гренье, но это всего лишь слух. Так или иначе, у «Зенита» есть еще неделя, чтобы удивить своих болельщиков и РПЛ громким трансфером. Как думаете, чемпионы России привезут в наш чемпионат еще одну потенциальную или реальную звезду?

«Локомотив» подпишет чемпиона Европы?

Новость последних часов: «Локомотив» близок к подписанию чемпиона Европы в составе сборной Португалии Жоау Мариу. Полузащитник недоволен своим положением в «Интере», Антонио Конте не рассчитывает на Жоау, и после безуспешных поисков новой работы в топ-чемпионатах агенты Мариу стали предлагать его услуги на российском рынке и в Турции. В РПЛ заинтересованность в португальце выразили «Локомотив» и «Динамо». Жоау заинтересовался продолжением карьеры в стане железнодорожников, где уже выступает его соотечественник и партнер по чемпионской сборной Португалии образца 2016 года Эдер. 

«Локо», помимо щедрого контракта, привлекает Мариу возможностью сыграть осенью в Лиге чемпионов. «Красно-зеленые» ищут полузащитника после ухода Мануэла Фернандеша, и Мариу — отличный вариант, тем более в команде много португалоговорящих футболистов, которые помогут ему с адаптацией. Якобы хавбек уже согласовал контракт с годовой зарплатой 3 миллиона евро, а «Локо» возьмет Жоау в аренду у «Интера» с опцией выкупа следующим летом за 15 миллионов евро. 

ЦСКА усилится двумя футболистами?

Состав ЦСКА не вполне укомплектован, до конца лета армейцы рассчитывают подписать двух игроков. Во-первых, нападающего, во-вторых, центрального защитника или опорного полузащитника — здесь данные расходятся. Вполне возможно, что новым форвардом ЦСКА станет Николай Комличенко, хотя не исключен вариант и с Сильвестром Игбуном из «Уфы», по второй кандидатуре догадок нет. Обычно, когда у армейцев есть план, они его придерживаются. Долгожданные новобранцы уже на пути в ЦСКА?

«Краснодар» найдет замену Кабелья?

«Краснодар» в тяжелом положении после травмы Реми Кабелья, и хотя Владимир Хашиг в своем обращении к болельщикам признался, что клуб больше не может тратить деньги на футболистов, чтобы не нарушить правила финансового fair play, не забываем о рынке свободных агентов и опциях с арендой. Скорее всего, «Краснодар» сейчас судорожно пытается найти варианты укрепления полузащиты, которую самым гнусным образом растрепали травмы Газинского, Классона и Кабелья. Задача перед «быками» очень непростая: нужно найти футболиста бесплатного или «за копейки». У «Краснодара» ограниченное количество вариантов, вопрос лишь в том, есть ли среди них такой, которым краснодарцы решат воспользоваться. 

«Динамо» пригласит анонсированного форварда?

«Бело-голубые» уже потратили на усиление состава 33 миллиона евро, но готовы довести эту сумму до 50 миллионов, ведь самый главный вопрос пока не закрыт: в «Динамо» все еще не приехал «тот самый форвард». Клинтон Н`Жи и Максимилиан Филипп — это не то, первый предпочитает действовать с фланга, а немец играет в оттяжке, на позиции второго форварда или атакующего полузащитника. Динамовцы ждут настоящего страйкера и ведут переговоры сразу на несколько фронтов. Среди кандидатов значатся Окака-Чука из «Уотфорда», Мбайе Дианье из «Галатасарая», Джованни Симеоне из «Фиорентины» и Кристиан Куаме из «Дженоа». На данную секунду ближе всего к «Динамо» Окака-Чука, но фаворит меняется каждый день. 

«Спартак» заарканит обещанного опорника?

Томас Цорн уверенно говорил о том, что опорный полузащитник приедет в «Спартак» до конца лета, на прошлой неделе трансфер Адриена Тамеза из «Ниццы» казался делом решенным, но что-то пошло не так, и футболист не приехал на запланированный медицинский осмотр, где его ждали представители «Спартака». Сделка или сорвалась, или заморожена, ведь не исключено, что «красно-белые» подумали-подумали и решили, что купят опорного полузащитника только в случае попадания в основную сетку Лиги Европы. Во-первых, это даст клубу необходимые средства — 10-12 миллионов евро, во-вторых, без еврокубковой нагрузки должно хватить и текущего набора полузащитников: Зобнин, Гулиев, Умяров. В общем, вопрос со спартаковским «злым» опорником пока подвис. 

Александр Соболев уйдет из «Крыльев Советов» на повышение?

Парень забил 6 голов в семи турах и записал на свой счет 2 результативные передачи, поразил ворота ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива», парень сейчас просто «в огне», а, согласно текущему контракту, забрать его из Самары можно по опции выкупа за 2 миллиона евро. «Крылья Советов» не собираются отпускать свою главную надежду этим летом, но если какой-то клуб РПЛ положит глаз на Соболева, то волжан никто не спросит. Уйдет или останется?

Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Локомотив» будет полностью выплачивать зарплату Мариу на время аренды
Сегодня, 15:14 Комментарии7
Слухи«Спартак» передумал отдавать Селихова в аренду
Сегодня, 14:57 Комментарии9
Слухи«Краснодар» может приобрести Сорокина у «Рубина»
Сегодня, 14:02 Комментарии22
СлухиЗащитник «Севильи» Гомес дал согласие на переход в ЦСКА
Сегодня, 01:54 Комментарии87
Жоау Мариу прибыл в Москву. Сегодня он должен стать игроком «Локомотива»
Сегодня, 01:29 ФотоКомментарии44
СлухиМануэл Фернандеш получил предложение от «Краснодара»
Сегодня, 00:08 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Don trambon
Don trambon ответил Ангел неБесГрешен
   105 / 879
сегодня в 09:56
Почему такое внимание к моей персоне? Зенит покупал не в лазарет, любой игрок может получить травму на раз-два. Так что зря вы мусолите эту тему, как бы плакать потом не пришлось. Над приездом Халка долго угорали (кста, и травмировался он тоже быстро), дальше сам должен знать...
Ну так только ты из стана зенита плачешься на ветках ЦСКА) Вон и в теме с Гомесом вставил свою неуместную обидку, именно не уместную ибо да же не прочитал что в ней(статье) написано было.

Вот и бросаются сразу в глаза эти твои комменты наполненные обидой на ЦСКА)
Так что никакого такого внимание к вашей персоне нет ибо уже вс1 предсказуемо: тема с ЦСКА, значит где-то рядом Ангелнебесгрешен уже строчит обидку(
А это уже испанский стыд(
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Don trambon
   29 / 879
сегодня в 09:49
Зенит ещё купит звезду в лазарет? Ну что поделать, лишь бы ангелнебесгрешен радостным остался.
Почему такое внимание к моей персоне? Зенит покупал не в лазарет, любой игрок может получить травму на раз-два. Так что зря вы мусолите эту тему, как бы плакать потом не пришлось. Над приездом Халка долго угорали (кста, и травмировался он тоже быстро), дальше сам должен знать...
Don trambon
Don trambon
   105 / 879
сегодня в 08:37
Зенит ещё купит звезду в лазарет? Ну что поделать, лишь бы ангелнебесгрешен радостным остался.
шацк
шацк
   610 / 879
вчера в 22:43
Зенит купит всех о ком написано выше, просто чтобы ослабить конкурентов.
spartach n1
spartach n1
   1 / 879
вчера в 22:10
Самый мощный трансфер уже потряс вселенную !

Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   63 / 879
вчера в 21:36
Что и кого кто и когда прикупит увидим совсем скоро. Не надо гадать.
Roger Young
Roger Young
   391 / 879
вчера в 21:11
мне кажется существенных покупок уже никто не сделает.
Правдин Семён
Правдин Семён
   75 / 879
вчера в 21:11
ЦСКА точно подпишет нападающего. Зенит , дабы сдержать слово тоже провернет громкий трансфер. В Спартак опорник приедет, если Цорн не хочет прослыть треплом. Соболев ,как минимум до зимы, останется в КС,потому что не ясно выдержит ли такой же темп и не окажется ли очередным Траоре/Суторминым. Ну а насчет Динамо и форварда уверенности нет-нужен ли он им ?Краснодар будет закрывать дыры молодежью.
pomor45
pomor45
   166 / 879
вчера в 20:39
Смотрю таблицу - небывалая интрига. Между первым и десятом местами разница всего 4 очка. Разбираю, как эти очки заработаны и обнаруживаю, что добрая их половина - результат преднамеренных, с целью создания интриги, и непреднамеренных, вследствие недостаточной квалификации, ошибок судей. Обращаю внимание на выступления наших команд в ЕК и вижу серую, безликую массу. Делаю вывод, что в регулируемом чемпионате, каким безусловно является ЧР, от появления легионеров, которым не хватило места в основе западных команд, серая масса в ЕК заметно не изменится.
oFANATo
oFANATo
   53 / 879
вчера в 20:39
Ждать осталось не долго, скоро все увидим.
112910415
112910415
   33 / 879
вчера в 20:31
ждать не долго
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   48 / 879
вчера в 19:05
Эта неделя покажет. 🤔🤔🤔
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100