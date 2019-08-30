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Коварный «Локомотив» и незвездный ЦСКА

вчера, 22:52
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Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Кверквелия Соломон
Кверквелия Соломон
Защитник
Недвед Павел
Недвед Павел
Полузащитник

Все российские команды узнали соперников по группе в Лиге чемпионов и Лиге Европы. «Соккер.ру» собрал первую реакцию со всех сторон.

«Зениту» в Лиге чемпионов достались «Лейпциг», «Бенфика» и «Лион»

Юлиан Нагельсманн (главный тренер «Лейпцига»): «Очень хорошая группа. Сильные соперники и отличные стадионы. Мы хотим прогрессировать в Лиге чемпионов, но соперники нам достались очень непростые. Придется приложить максимум усилий. Я недавно смотрел матч „Бенфики“. „Зенит“ показывает хороший результат в чемпионате России. У „Лиона“ очень и очень сильный подбор игроков. Я узнал это в прошлом году на личном опыте».

Жуниньо (спортивный директор «Лиона»): «Некоторые группы выглядят намного сложнее. Но наша кажется сбалансированной. Мы уже играли раньше с „Бенфикой“. А вот с „Зенитом“ прежде не доводилось встречаться, как и с „Лейпцигом“. Если мы наберем 9 очков из 9 возможных, но сделаем вескую заявку на успех. Я рад, что нам не выпал жребий встречаться с такими клубами как „Манчестер Сити“ или „Барса“. Но, если мы довольны этой группы, то такие же чувства должны испытывать и соперники. Надеюсь, что нам удастся проявить себя в этой Лиге чемпионов».

Силвиньо (главный тренер «Лиона»): «Это особенный момент. Все команды хороши и заслуживают сюда попасть. Мы обязаны добиться успеха. Игры будут непростыми, но это прекрасное соревнование. В Лиге чемпионов не бывает простых матчей. Побеждать нужно вне зависимости от группы».

Артем Дзюба (нападающий «Зенита»): «Если брать группу „Локомотива“, то у нас жеребьевка удачная, а если в целом, то не самые лучшие соперники, не очень удобные — „Лион“, „Бенфика“, „Лейпциг“ — все команды неприятные, со всеми „Зенит“ играл. Тяжелая группа без явного фаворита, но и без явного аутсайдера, поэтому „будем посмотреть“, как говорится. В любом случае, „Бенфика“ — чемпион, „Лейпциг“ — самая сильная команда из четвертой корзины, поэтому никаких преимуществ у нас не будет. Это Лига чемпионов, там нет команд, которые можно легко пройти. Повоюем! Я ждал „Динамо Загреб“, но ничего страшного. Мне казалось, что с ними будет полегче, чем с остальными. Хотя мы не фавориты ни с кем. Будет интересно. Я очень хотел „Реал“, честно. Это моя любимая команда, очень ждал ее. В этом плане „Локомотиву“ повезло („Ювентус“, „Атлетико“ и „Байер“) — они увидят такие стадионы и таких соперников. Зато у нас есть шанс выйти из группы».

Сергей Семак (главный тренер «Зенита»): «С „Бенфикой“ мы достаточно часто встречались, с „Лионом“ — пореже, а „Лейпциг“... Даже Клопп не хотел с ними встречаться! Крепкая команда. А группа — очень серьезная. Группа абсолютно непредсказуемая, любая команда может выйти с первого места. Мы не очень рады такому жребию, но все остальные команды наверняка рады были получить „Зенит“ из первой корзины».

«Локомотиву» в Лиге чемпионов достались «Ювентус», «Атлетико» и «Байер»

Павел Недвед (вице-президент «Ювентуса»): «Это сложная группа, но в Лиге чемпионов не бывает простых игр. Наша цель – пройти групповой этап, затем будем идти шаг за шагом. У нас новые игроки и новый тренер: думаю, мы значительно прибавили, и я убеждён, что мы готовы провести отличный сезон. Мы хорошо знаем „Атлетико“. Это сложный соперник, который почти не пропускает голы. Играть против Симеоне тяжело всегда. „Байер“ – непростой соперник, особенно у себя дома. В составе „Локомотива“ есть серьёзные иностранные футболисты, это коварная команда. К этой группе нужно отнестись с уважением, но также помнить о том, что мы хотим пройти эту стадию».

Юрий Семин (главный тренер «Локомотива»): «Нам выпал очень жесткий вариант, с другой стороны, когда сильный соперник, то и мотивация значительно выше, и болельщиков придет очень много поддержать команду. Доволен ли я? Какая разница, группа такая, какая есть. Сегодня мы по всем объективным причинам аутсайдеры, постараемся преподнести сюрпризы».

Брайан Идову (защитник «Локомотива»): «Группа очень крутая. Выйти из нее будет сложно, поэтому необходимо приложить максимум усилий. Против Месси я уже играл, теперь хочется сыграть против Роналду. Ну а после пойду писать книгу: „Кто круче — Роналду или Месси“».

Лука Джорджевич (нападающий «Локомотива»): «Как мне группа? Фантастика! Мечтаю забить „Ювентусу“. Да нет, мечтаю забить всем! Шансы есть, если мы соберемся и покажем наши лучшие качества. Будем единым целым на поле. Я уверен: мы можем все!»

Соломон Кверквелия (защитник «Локомотива»): «Почему-то такой группы не ожидал точно. Что ж, будет интересно! Против „Атлетико“ мы не так давно играли, „Юве“ — это вообще топ. Нужно будет обыгрывать итальянцев, а потом взять футболку у Роналду! (смеется). А если серьезно — я знаю, я уверен, что „Локомотив“ может все. Особенно дома, при поддержке наших болельщиков. Учтем ошибки прошлого года и будем биться!»

Дмитрий Баринов (полузащитник «Локомотива»): «„Ювентус“ и „Атлетико“ я не хотел больше всего, потому что они играют от обороны. Но именно эти команды нам и попались. Что делать — будем выходить и биться!»

«Краснодару» в Лиге Европы достались «Трабзонспор», «Хетафе» и «Базель»

Валентин Штокер (полузащитник «Базеля»): «Мы попали в интересную группу. Нам предстоит слетать в Мадрид на игру с „Хетафе“, побывать на Черном море, когда будет встречать с „Трабзонспором“. В России тоже будет интересно побывать, хотя перелет будет долгим. Группа очень сильная. Но в то же время проходимая. И мы уверены, что сможем выйти в плей-офф».

Ахмед Агаоглу (президент «Трабзонспора»): «Я хорошо знаком с „Базелем“ и „Краснодаром“. Мы мало знаем о „Хетафе“. Думаю, это сбалансированная группа, потому что сильные стороны команд похожи. Если мы не будем играть так, как играли против АЕК вчера, то сможем выйти в плей-офф».

Сергей Матвеев (главный тренер «Краснодара»): «Жеребьевка для нас хорошая, все команды ровные — нет аутсайдеров и лидеров. Все матчи пройдут в равной борьбе, и кто будет лучше, покажет игра. „Хетафе“ — хороший клуб, который в прошлом сезоне был в группе лидеров в чемпионате Испании. С ними будет непросто. „Трабзонспор“ всегда был хорошей командой, „Базель“ — завсегдатай Лиги чемпионов и Лиги Европы».

Урош Спайич (защитник «Краснодара»): «У нас в соперниках — три сильных клуба. У „Краснодара“ могут быть хорошие перспективы в этой группе, но легких матчей не предвидится. „Базель“ обладает опытом выступлений в Лиге чемпионов, „Хетафе“ прогрессирует в последние годы, а „Трабзонспор“ может доставить проблемы, особенно на своем поле. Будет непросто, но я уверен в своей команде. Нужно проходить в следующий раунд».

Ари (нападающий «Краснодара»): «Я уверен, что мы сможем выйти из группы. У нас очень сильная команда. „Краснодару“ достались непростые соперники, в особенности хочу отметить „Базель“, который является одним из сильнейших клубов в чемпионате Швейцарии и регулярно выступает в еврокубках. Но мы играли и с более серьезными соперниками, так что уверен в том, что „Краснодар“ выйдет из группы. В футболе бывают абсолютно разные ситуации, невозможное становится возможным. „Краснодар“ стал большим клубом в России за последние несколько лет. Я верю, что мы сможем дойти до полуфинала турнира как минимум, нашей команде это под силу».

ЦСКА попал в одну группу Лиги Европы с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем»

Денеш Дибус (вратарь «Ференцвароша»): «Жаль, что нам не попалось действительно звездной команды, но все три соперника, тем не менее, очень сильны. Впрочем, я не вижу, чтобы в группе была команда, выделяющаяся на фоне других».

Станислав Генчев (главный тренер «Лудогорца»): «Наша команда обладает необходимыми качествами, чтобы выйти в плей-офф. Я говорю об опыте и подборе футболистов. Не знаю, буду ли работать с командой в это время, но уверен, что „Лудогорец“ покажет свой максимум».

Роман Бабаев (генеральный директор ЦСКА): «Мы спокойно отнеслись к жеребьевке. Нам достались крепкие соперники. Будем ставить задачу выхода из группы. Мы считаем, что должны выходить в плей-офф. Но говорить о том, что это группа жизни, что нам будет очень легко — неправильно. Все-таки мы жеребились из первой корзины. Просто не очень хотелось лететь в Турцию, Португалию. То есть — некие логистические проблемы, сложности. Но по большому счету, было 48 команд. И гадать — кто лучше, кто хуже... Это покажет только турнир».

Никола Влашич (полузащитник ЦСКА): «Хорошая группа! На этой стадии все команды уже имеют определенный уровень мастерства, легких игр у нас не будет. Думаю, что нас и „Эспаньол“ можно назвать фаворитами группы. С большим нетерпением жду начала турнира. Сделаем все, чтобы пройти в Лиге Европы как можно дальше».

Виктор Ганчаренко (главный тренер ЦСКА): «„Эспаньол“ не нуждается в представлении, это команда из сильного чемпионата, которая умеет контролировать мяч, организованно обороняется, быстро переходит из обороны в атаку. Нас ждут два сложных, но интересных матча. Такие тесты для молодых футболистов — то, что нам нужно.

Ситуация в „Лудогорце“ мне тоже хорошо знакома, поскольку доводилось много общаться с его представителями. Клуб развивается в правильном направлении, в команде сейчас много бразильцев, поэтому их футбол будет чем-то напоминать тот, что исповедует „Эспаньол“. На протяжении пяти-семи лет болгары играют как в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы, так и в квалификационных раундах, поэтому имеют серьезный опыт.

Как для „Лудогорца“, так и для „Ференцвароша“ матчи ЛЕ — самые важные в сезоне, потому что это тот случай, когда ты можешь себя показать. С венгерской командой тоже будет непросто, знаю, что в команде Сергея Реброва произошел ряд изменений. В футболе может быть всякое, но мы в любом случае должны нацеливать себя на выход из группы и ожидать следующей жеребьевки».

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Все комментарии
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте ответил Дед за ЦСКА
   305 / 911
сегодня в 11:02
СпаМ забил на ЛЕ, ему престижней кубок Канделаки))).
Они все гордятся завоеванным клубком срачТВ ?) это их стиль.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Номер 1 на этом проэкте
   66 / 911
сегодня в 10:59
Спартак с кем играет в ЛЕ ?
СпаМ забил на ЛЕ, ему престижней кубок Канделаки))).
blitz
blitz ответил Номер 1 на этом проэкте
   135 / 911
сегодня в 10:58
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       66 / 911
    сегодня в 10:57
    Всем командам России в ЛЧ и ЛЕ достались не те команды,которые хотелось бы им. Увы, жребий слеп, Удачных игр нашим!!!
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
       608 / 911
    сегодня в 09:59
    Всем нам удачи!!! Будем надеяться, что сможем сохранить своё место в таблице коэффициента...РОССИЯ ВПЕРЁД!!!
    Номер 1 на этом проэкте
    Номер 1 на этом проэкте
       305 / 911
    сегодня в 09:06
    Спартак с кем играет в ЛЕ ?
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ
       158 / 911
    сегодня в 08:28
    Адекватная реакция на группу. Удачи и Успеа ЦСКА ✌️✌️✌️
    И, кстати, тут товарищ интересовался и ответа неполучил. Поддержу:
    В какую группу ЛЕ попал Спартак?!
    Реально народ за народную команду переживает. За Жигов там, Бакаевых и прочих шурлей...😜
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath ответил trimetil
       65 / 911
    сегодня в 07:19
    В группе из 16 команд. РПЛ называется)))
    trimetil
    trimetil
       855 / 911
    сегодня в 02:38
    А почему Спартак забыли? В какой группе поросявые играют?
    oFANATo
    oFANATo
       46 / 911
    вчера в 23:04
    Все остальные команды рады были получить „Зенит“ из первой корзины, наверняка все видели матчи с Минским Динамо и Вильярреалом в ЛЕ
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