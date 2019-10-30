Команда в желтом - часть первая «Саутгемптон» Лоури Макменами сезон 1975/1976

вчера, 23:27

И так сегодня «Саутгемптон» борется за выживание в премьер-лиге, и возможно так окажется, что это их последний сезон в элите, однако я хочу вспомнить, как клуб вылетев из высшей лиги более 40 лет назад сумел выиграть даже кубок Англии.

Главные творцы на тренерском поприще.

Саутгемптон впервые в своей истории пробился в элиту, то есть тогда это был первый дивизион в 1966 году под руководством Теда Бейтса. Что за фигура этот Тед Бейтс спросите вы? Нет лучшей характеристики для Тэда, чем «Мистер Саутгемптон». Из 85-ти прожитых лет он верой и правдой служил в стане «Святых» на протяжении 66-ти. С 1937 по 1953 год был игроком клуба. С 1955 по 1973 - главный тренер команды. Как тренер он их вывел на самый верх, и смог закрепить здесь. После того как он покинул тренерское кресло началась административная карьера Бейтса, где на протяжении еще 20 лет он входил в состав совета директоров, а затем, вплоть до своей смерти, занимал пост президента.

В декабре 1973 года Тед Бейтс решил уйти с поста главного тренера, предоставив все полномочия управления команды своему помощнику Лоури Макменами, именно с этим человеком связаны будущие главные успехи в истории «святых» . У Макменами так и не сложилась профессиональная карьера игрока, он является воспитанником академии «Ньюкасл Юнайтед», но так за них и не сыграл, а перейдя в клуб «Гейтсхед» получил травму, которая в итоге поставила крест на его карьере футболиста в 25 лет. В итоге он решается стать тренером, не хочет уходить из футбола, хочет посвятить ему дальнейшую свою карьеру, но уже на тренерской бровке. Здесь он получает тренерскую лицензию, и работает в течении трех лет в системе клуба, так как клуб до этого покинул в 60-м футбольную лигу, отправившись в конференцию. Тогда решением о понижении клуба была выбрано на голосовании, клуб под руководством Макменами пыталась пробиться футбольную лигу, однако даже занимая высокие места, на общем голосованием о возвращении в футбольную лигу по прежнему откладывалось. В следствии чего молодой тренер решил сменить на другой клуб также игравшей не в системе на «Бишоп Окленд» превратив их в фаворитов северной лиги, и сумев с ними добраться до 3-го раунда кубка Англии. Дальше были «Донкастер Роверс» и «Гримсби Таун», с «моряками» он выиграл четвертый дивизион, а уже в ноябре 1973 года он перешел на роль помощника Теда Бейтса в клуб первого дивизиона «Саутгемптон»

В том сезоне изменились параметры, до сезона 1973/1974 из высшего дивизиона выбывало только два клуба, а начиная с этого уже три, так что «Саутгемптон» в итоге стал жертвой новой системы в английском футболе заняв в итоге 20-е место из 22 команд, и по окончанию сезона под руководством нового наставника, команда покинула лигу. Даже не смотря на это, большинство игроков осталось в клубе, в том числе Мик Ченнон, многие тогда думали, что забивной форвард поспешит уйти из команды, однако он, как и другие игроки остались здесь. Это сегодня все спешат покинуть"Саутгемптона", раньше большинство игроков, оставались верны клубу даже несмотря на итоговый вылет из элиты. Макменами теперь нужно было сделать все, чтобы вернуть клуб в элиту, однако сделать это не удавалось, в первом своем полноценном сезоне уже во второй лиге команда лишь финишировала на 13 месте. А вот о следующем сезоне 1975/1976 давайте и поговорим.

Как команда выглядит.

Вратарская линия выглядела так: основным голкипером считался Иан Тернер - перешел из клуба «Гримсби Таун», где Лоури Макменами был тренером, вторым голкипером был Стив Миддлтон пришедший в начале сезона из «Торки Юнайтед», в обороне действовали Манни Андрушевски, Пол Беннет, Малколм Уолдрон - начали профессиональную карьеру в стане «святых», Джим Стил - в команде появился в 1972 году перейдя из шотладского «Данди», еще при Теде Бейтсе , Дэвид Пич - перешел также в январе 72 года из «Джиллингема», впервой же игре при нем клуб проиграл в гостях - 0:7 от «Ипсвич Тауна», Мелвин Блайт - в команде появился с 1974 года перейдя из лондонского «Кристал Пэлас», в стан команды в этом сезоне прибыл опытный валлийский защитник Питер Родригес - из «Шеффилда Уэнсди», также поиграл и за «Лестер» с которым играл в 69 году в финале кубка Англии.

Полузащита выглядела следующим образом: Стив Уилльямс, Джон Краббе - начали свою карьеру в стане клуба, Пол Гилкрайст - в стан «Саутгемптона» пришел из «Донкастер Роверса» в 72 году, Джеймс Маккалеог - воспитанник «Лидса», но так за команду и не сыграл, играл в других клубах в том числе в МЮ , откуда в 75 году перешел в стан «святых». Ник Холмс - по прозвищу «человек на все времена» уроженец Саутгемптона, выступал в юнешеской команде, после в 72 году перешел в основу и провел за них 15 лет, Бобби Стоукс - также как и многие здесь является представителем школьной академии клуба, на протяжении 9 лет с 1968 года выступал за команду. Хью Фишер - появился еще в 1967 году перейдя из «Блэкпула», однако летом он был в аренде, но вскоре вернулся в команду уже в январе. Нападающие Питер Осгут - опытный игрок поигравший в «Челси» получивший прозвище «Король Стэнфорд Бридж», появился в команде зимой 1974 года , Мик Ченнон - воспитанник по прозвищу «Человек-гол» вышел в составе «Саутгемптона» в 17 лет и сразу забил гол. А в течение следующих лет он утвердился в роли главного голеадора клуба, и несмотря на то, что «Саутгемптон» в основном боролся за выживание, Мик всегда был в числе лучших нападающих Англии, и любимцем местных болельщиков, а вместе с Терри Пейном и Мартином Чиверсом в 1966 году помог клубу впервые выйти в высший дивизион, а также Патрик Эрлс - начинавший свой путь футболиста в клубной академии.

В сезоне команду покинули вратарь Эрик Мартин, защитники Стив Милс и Майк Ирлс, полузащитники Джерральд О'Браин и Лоусон Чаттерли.

Команда в желтом.

В чемпионате снова не удалось поднять клуб в элиту, хотя по сравнению с прошлым сезоном Лоури Макменами привел команду к 6-ой позиции была одержана 21 победа, это даже больше чем те кто расположился по ходу того сезона в чемпионате на местах позволявшие подняться в элиту, но слишком часто клуб проигрывал 14 раз, в следствии чего клуб отстал от третей позиции на четыре очка. Но тогда клуб себя комфортно чувствовал в старейшем турнире кубке Англии, удалось пробиться в финал, где им противостоял «Манчестер Юнайтед», который только недавно вернулся в элиту, а если вспомнить сезон 1973/1974, когда «святые» вылетели из первого дивизиона в тройке неудачников оказались и «красные дьяволы». Но в сезоне 1975/1976 МЮ снова представитель элиты, когда их соперник представитель второй лиги, но за историю кубка не редко бывало, когда клубы низших дивизионов добирались до финала. Так скажет в 1973 году «Сандерленд» являясь представителем второй лиги выйдя в финал обыграл «Лидс Юнайтед». Так что у игроков «святых» тоже появилась надежда на чудо.

На пути в финал «святые» расправились с в 3 раунде с клубом первого дивизиона «Астон Виллой», в первой игре была зафиксирована ничья - 1:1 в переигровке взяли вверх - 2:1, в 4 раунде был обыгран сосед из второй лиги «Блэкпул», на этот раз понадобилась все одна игра клуб праздновал успех - 3:1, в 5 раунде пришлось потрать снова силы на две игры сошлись с клубом «Вест Бромвич», который в конце того сезона вернулся в элиту, сначала - 1:1, в переигровке - 4:0, в четвертьфинале им противостоял «Брэдфорд» клуб 4 дивизиона, тоже пришлось постараться, перевес в один мяч, минимально -1:0, в полуфинале играли с «Кристал Пэлас» убедительная победа -2:0.

И так финальный матч «Манчестер Юнайтед» был объявлен, как номинальный хозяин поля, и мог выступать в своих традиционных красных цветах, в тот момент как «Саутгемптон» в финале был облачен в желтый оттенок. Все перед игрой отдавали предпочтение МЮ , однако «святые» хотели продемонстрировать, что они во все не будут мальчиками для битья в той игре. Хозяева они же игроки МЮ были на поле представлены: вратарем Алексом Степни; в защите действовали с лева на право Стюарт Хьюстон, Брайан Гринхофф, Мартин Баккен капитан, Алекс Форсайт; в полузащите Гордон Хилл, Сэм Маккилрой, Джерри Дейли и Стив Коппелл; нападающими были Стюарт Пирсон и Лу Маккари. Команда в желтом они же игроки «Саутгемптона»: на раме стоял Иан Тернер; в защитной линии Питер Родригес ( для него это был второй финал с 1969 года, тогда он стал финалистом вместе с «Лестером Сити»), Мэл Блайт, Джим Стил и Дэвид Пич; полузащита была представлена Бобби Стоуксом, Джимом Маккалиогом (в 1966 году также финалист КА вместе с «Шеффилд Уэнсди»), Ник Холмс, Пол Гилкрайст; атака выглядела так Питер Осгут (обладатель кубка Англии вместе с «Челси» в 1970 году) и конечно любимчик местной публики Мик Ченнон.

Подопечные Томми Дохерти, как и положено клубу высшего дивизиона начали активнее игру, и сразу упустили несколько отличных возможностей забить гол, в то время как вратарь «святых» Иан Тернер сделал серию впечатляющих сейвов, не позволив зажечь свои имена, и по вести в счете соперникам из МЮ , сначала от Джерри Дейли, а после и от Гордона Хилла. Подопечные Лоури Макменами в свою очередь начал создавать свои моменты, Мик Ченнон мог использовать свой шанс, однако вратарь «красных дьяволов» Алекс Степни сумел парировать угрозу. На 66 минуте МЮ сделал замену ушел с поля Хилл, его заменил Дэвид Маккрири, «соттон» так и не произвел свою замену, да возможно она и не нужна была, команда хоть и была под большим давлением со стороны соперника, но игроки держались молодцом, и не кто не хотел покидать стадион, была настоящая бойня в адской клетке, как после сам Макменами назвал тот финал. Матч приближался к своему завершению, и многие уже подумывали, что ничьей не избежать, как и дополнительного времени, однако за 7 минут до финального свистка Бобби Стоукс получил классный пас на выход от своего партнера Джима МакКаллиога, и пробил мяч мимо Степни в дальний угол, вратарь бессилен, как и оказался бессилен «Манчестер Юнайтед» в той игре, даже в оставшиеся время не смогли ничего изменить, игроки «святых» им не позволили это сделать.

И так Лоури Макменами сделал для «святых» первое чудо, выиграв месте с ними кубок Англии 1976 года, первый и единственный значимый и большой трофей, а Бобби Стоукс вписал свое имя в эту победу, и истории клуба большими буквами. Команда в желтом, такое прозвище получил клуб после своего триумфа на «Уэмбли». В следующем сезоне клуб будет играть в кубке обладателей кубков, где дойдут до четвертьфинала, где уступят бельгийскому «Андерлехту» с общим счетом - 2:3, хотя первую игру выиграют, а также по ходу того турнира выбьют французский «Марсель» с общим счетом - 5:2 Вскоре в 1978 году «Саутгемптон» вернется в первый дивизион, а уже в 1979 году выйдет еще в один финал, на этот раз кубок Лиги, однако на этот раз уступят «Ноттингем Форесту» Брайана Клафа со счетом - 2:3, даже не смотря на то что будут вести весь первый тайм. Возможно, это еще не все и я вернусь к команде в желтом..........