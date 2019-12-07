Эти тренеры сломались. Несите новых

вчера, 11:06

«Соккер.ру» – о последних отставках в английской Премьер-Лиге.

Интересные события происходят в Англии. За неделю с небольшим своих постов лишились Унаи Эмери («Арсенал»), Кике Санчес Флорес («Уотфорд»), Марку Силва («Эвертон»). И стоит признать эти отставки закономерными и даже запоздалыми.

Все три специалиста пришли к печальным событиям в своих карьерах разными путями. Испанский тренер Эмери не справился с управлением в «Арсенале». Его соотечественник Кике Санчес Флорес не смог ликвидировать последствия работы ещё одного испанца Хави Грасии. Который в свою очередь провалился в своём втором английском сезоне после относительно благополучного первого. Похожая история произошла и с португальцем Марку Силвой. В предыдущем чемпионате крепкий по составу «Эвертон» финишировал восьмым. В текущем плетётся в зоне вылета. Силве давали один шанс, второй, третий. Но после 2:5 в дерби с «Ливерпулем» даже ангельскому терпению боссов девятикратного чемпиона пришёл конец. В субботнем матче с «Челси» действиями «ирисок» будет руководить Фергюсон. Нет, не сэр Алекс, а его родственник Дункан. Личность известная и даже легендарная.

Про злоключения Эмери в «Арсенале» наш сайт писал, и не раз. Рассказывал «Соккер.ру» и о делах в «Эвертоне». «Уотфорд» же просто завалил начало сезона, набрав одно очко в четырёх стартовых турах. После чего «шершнями» руководил уже не Хави Грасия, а Кике Санчес Флорес. В прошлом сильный футболист, да и тренер неплохой. Много где работавший – с молодёжкой «Реала», в «Валенсии», «Бенфике», «Атлетико». И с «Уотфордом» испанец отработал год. В сезоне-2015/16 «шершни» под его руководством заняли 13-е место. Тогда этот результат сочли неудачным. Сейчас и 17-е место будет за счастье.

Но возвращение Санчеса Флореса на «Викарэйдж Роуд» не принесло радости ни тренеру, ни команде. Начав с бодрой ничьей с «Арсеналом», испанец уже в следующем туре потерпел одно из самых жёстких поражений в карьере. «Уотфорд» был разгромлен чемпионом со счётом 0:8. Дальше тоже ничего хорошего. Каждый гол давался с трудом, каждое очко с боем. Всего одна победа в 15 турах, и закономерное последнее место. Можно было и дальше испытывать судьбу с Санчесом Флоресом, но исход был предсказуем. И руководство пошло на решительные меры.

«Эвертон» мучился, а не играл, имея в составе Джордана Пикфорда, Майкла Кина и Моизе Кина, и Ришарлисона в придачу. Отставка Марку Силвы напрашивалась ещё в октябре. Но руководство медлило. Не считало, что «нужно резать, не дожидаясь перитонита». Дождались. Перитонит наступил в конце ноября в виде трёх поражений и попадания в зону вылета. Оставлять португальца тренером после 2:5 в дерби было бы вызовом здравому смыслу. Боссы «ирисок» решились. Теперь ищут нового тренера. А «Уотфорд» уже нашёл.

Интересная закономерность. В отставку отправлены два испанца и португалец. Ранее должностей лишились испанец Хави Грасия и аргентинец Маурисио Почеттино. Дрожат кресла под чилийцем Мануэлем Пеллегрини («Вест Хэм»), немцем Даниэлем Фарке («Норвич») и австрийцем Ральфом Хазенхюттлем («Саутгемптон»). Балансирует на грани норвежец Оле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»). Зато уверенно держатся британские специалисты Эдди Хоу («Борнмут»), Шон Дайч («Бёрнли»), Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед»), Грэм Поттер («Брайтон») и старина Рой Ходжсон («Кристал Пэлас»). Держат удар Стив Брюс («Ньюкасл») и Дин Смит («Астон Вилла»). Руководство «Челси» довольно работой Фрэнка Лэмпарда, Брендан Роджерс продлил контракт с «Лестером» на выгодных условиях.

Неужели проходит мода на иностранных тренеров, и англичане поняли, что не каждый испанец – Гвардиола, и не каждый португалец – Моуриньо? Что успех Нуну Эшпириту Санту в «Вулверхэмптоне» ещё не предполагает, что столь же удачлив будет другой заезжий специалист со скромным послужным списком? Что нужно доверять отечественному тренерскому корпусу? Это вовсе не значит отказ от услуг зарубежных специалистов, но предполагает осмотрительность при выборе нового тренера.

«Уотфорд» на этот раз решил прибегнуть к услугам англичанина. Новым тренером стал Найджел Пирсон, который вытащил «Лестер» в Премьер-Лигу, помог «лисицам» закрепиться в элите и был уволен после предсезонки не по спортивным причинам. Потом пришёл Клаудио Раньери и выиграл с «Лестером» чемпионский титул. Возможно, Пирсон был обижен и на руководство бывшего клуба, и на тех, кто не увидел его вклада в историческое чемпионство. Теперь есть шанс войти в историю «Уотфорда». Если Пирсон спасёт «шершней» от вылета, это будет подвигом.

«Эвертон» приступил к поиску нового тренера. Пока в контексте с ливерпульским клубом упоминаются самые разные имена. Чаще всего вспоминают португальца Витора Перейру, выигравшего чемпионат своей страны с «Порту» и первенство Греции с «Олимпиакосом», а потом и китайскую Суперлигу с «Шанхай СИПГ». Но в «Фенербахче» Перейра как-то не впечатлил. Проходила информация, что клуб договорился с агентами тренера, и скоро Витор Перейра появится на «Гудисон Парк». Будет ликвидировать последствия деятельности соотечественника.

Пока «ирисок» доверили Дункану Фергюсону. Дяде большому, требовательному и суровому. Фергюсон получил скандальную известность ещё в бытность нападающим «Рейнджерс». Когда боднул защитника «Райт Роверс» Джона Макстея, за что был не только удалён с поля, но отправился в тюрьму. Отсидев три месяца вместо 15 предусмотренных приговором, Фергюсон освободился по амнистии и уехал в «Эвертон», где стал одной из легенд клуба. Дункан отыграл на «Гудисон Парк» 11 сезонов. Ушёл было в «Ньюкасл», потом вернулся. Над ним посмеивались из-за ярко выраженного шотландского акцента, его побаивались – попасть за решётку за проступок на футбольном поле уметь надо, его уважали.

Огромный Фергюсон был сильным нападающим и бойцом, каких поискать. Пять лет Данкан входил в разные тренерские штабы «Эвертона». В субботу у него дебют в роли главного. Точнее и.о. главного. И сразу «Челси». Но с другой стороны, если «ириски» обыграют лондонцев, будут набирать очки, то услуги Перейры или другого иностранца могут не понадобиться. Кто знает, может Дункан Фергюсон и есть тот самый наставник, который нужен девятикратным чемпионам Англии.