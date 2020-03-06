Где играть? Скандал вокруг матча «Зенита» и «Спартака»

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сегодня, 15:00

Клуб из Санкт-Петербурга готов продавать билеты на домашний полуфинал Кубка, а «Спартак» недоумевает. Детали спора – на «Соккер.ру».

Сто раз писали о скандалах, порожденных кривыми регламентами. Даже элементарные, но жизненно важные вещи, вроде работы с фанатами, четко не расписаны. Отдали сферу на откуп полиции, и в результате только за последнюю неделю имеем ряд скандалов и жертв. Догадаться поставить в Москве два матча клубов с фанатами-врагами – спровоцировать драки и сроки.

Хоть кто-то должен быть ответственным. Поэтому когда оказалось, что в регламенте Кубка России на этот год банально нет прямого пункта, на чьем поле должны играть полуфинал турнира, то хочется развести руками: «Доколе?» За два года было целых две реформы турнира – в будущем ввели поблажки для фаворитов, а в прошлом были вторые матчи со стадии четвертьфиналов. Но стоило парочке ведущих клубов получить 1-2 лишних поединка – взвыли, потребовали откат реформы, сил не хватило.

При этом параллельно расширят РПЛ , где будут уставать, то есть логикой не пахнет. «Спартак» и «Зенит» — единственные команды, которые не согласны с тем, что российский футбол готов к восемнадцати боеспособным клубам в высшей лиге. Они правы, нужна финансовая база. Москвичи и петербуржцы учатся зарабатывать в дни матчей. Поддержка у них неплохая, народ несет деньги, тратит силы, рвет глотки и обеспечивает антураж настоящих дерби или мелких вариантов Эль Класико.

Матч «Зенита» против «Спартака» принесет его хозяевам прибыль. Вот только в РФС и РПЛ не заботятся о качестве законной базы для игры, поэтому неясно, где играть? Ладно, есть вещи, которые не решены даже на мировом уровне – Чеферин рассказал, что собрали тренеров ведущих клубов мира, показывали им эпизоды с игрой руками, а у Клоппа, Гвардиолы и компании были разные мнения по одним и тем же эпизодам. Закон плохо объяснили, вина УЕФА и арбитров.

Но в случае с полуфиналом «Зенита» и «Спартака» все ведь элементарно – правило раньше было, но исчезло из закона. Если бы юристы РФС не забыли внести в регламент пункт о хозяевах полуфинальных матчей, то никакого скандала сейчас не было бы. Но четкого правила банально нет, хотя раньше было и звучало так:

«В Матчах 1/8, 1/4 и 1/2 финала хозяева полей определяются по наибольшей разности выездов и приемов, а в случае равенства этого показателя – жребием».

«Зенит» считает, что полуфинал нужно играть в Санкт-Петербурге, поскольку по старому закону их очередь, у них больше выездных матчей в Кубке. Вот только в новом летнем регламенте «Олимп-Кубка России по футболу сезона 2019/20 гг» за подписью Дюкова такого правила нет. Зато есть другая процедура, связанная с Совместной комиссией РФС и ПЛ , а также с ДПФ (Департамент профессионального футбола):

3.5.1. Совместная комиссия:

- проводит совместно с ДПФ жеребьевку по определению «хозяев полей» в Матчах 1/8 финала и финальном Матче, а также «хозяев полей» в первых матчах 1/4 и 1/2 финала Соревнования.

Смешно, но даже после изменения формата турнира, когда убрали ответные игры четвертьфиналов и полуфиналов, оставили словосочетание «первых матчей» в регламенте. Какой закон – такие и нестыковки. Зато «Спартак» имеет полное право требовать провести жеребьевку, ведь есть соответствующий пункт. Вернее, даже не требовать – другого пути по закону нет. Причем учтите, что на прошлой стадии была жеребьевка.

Лет десять предлагаем РФС и РПЛ нанять сильных юристов для простой в целом работы — подправить устаревший дисциплинарный, кубковый и регламент чемпионата страны. Какой смысл постоянно позориться и плодить скандалы? Даже «Зенит» не выигрывает, если в РФС присудят провести полуфинал на его поле – хотя бы потому, что решение будет не по регламенту.

Если увидите матч «Зенита» против «Спартака» на арене «Санкт-Петербург», то все и сразу вспомнят, откуда родом Дюков – глава РФС . Если же проведут жеребьевку, как предложил Федун и позволяет кривой регламент — хотя при сильных юристах должны были просто скопировать старый пункт, то тут проигрывает «Зенит». По привычным годами правилам его очередь принимать кубковый поединок дома.

Ситуация глупейшая, но это классический пример разгильдяйства. Пункт о жеребьевке в принципе есть, но противоречит футбольной логике после того, как забыли скопировать старое правило – не может одна команда почти все матчи играть в гостях. А поддержка фанатов нужна и Семаку, и Тедеско. «Спартаку» с ЦСКА трибуны невероятно помогли, народ перекрикивал комментаторов, гнал вперед.

Наверное, будут бросать жребий. Но если «Зенит» проигрывает – нарушаются уже его права, ведь при наличии привычного пункта в регламенте именно его очередь играть в Кубке России дома. На пустом месте заварить такую серьезную кашу могли только гении российского футбола – чиновники и их помощники с отличными зарплатами. Причем никого не волнует, на каком там поле «Химки» сыграют против победителя матча «Шинника» и «Урала». Уж извините, второй полуфинал вся страна не посмотрит.

Но вот «Зенит» и «Спартак» с армиями фанатов, чьи действия могут сказаться на результате, то есть это важнейший нюанс в полуфинале. Семак зря начал про «человеческую ошибку», ведь в предыдущих случаях, когда в регламенте были дикие пункты, или не хватало умных, то все команды страдали. Даже «Зенит», ведь Спаллетти не усадил на скамейку молодого воспитанника, а его команда получила техническое поражение в матче с ЦСКА , хотя сыграли 1:1.

Закон должен быть продуманным, умным, учитывать все сценарии. Речь о человеческой ошибке, которая уже влияет. Тут нет идеального варианта. Играть на нейтральном поле нельзя по понятным причинам. «Зенит» поспешил объявить, что матч будет в Санкт-Петербурге – нет законных оснований отдать им полуфинал сразу. Ситуация щекотливая, ведь Дюкову нельзя в спорных ситуациях слепо становится на сторону «Зенита». Это еще и политика, поэтому возможна жеребьевка, которую регламент допускает.

Плохо, что и у Прядкина нет сильных юристов, чтобы регламенты РПЛ были приличными. Еще хуже, что Дюкову в наследство от предыдущих глав РФС не достались ребята, которые могут банально сравнить старый регламент с новым и проверить, все ли важные статьи перенесли? Это очень серьезный прокол, и если не анонсируют, что наймут юристов, чтобы проверить каждую букву во всех футбольных законах России – не последний.

Юридически прав Федун – в регламент есть правило о жеребьевке, в том числе, «первого полуфинала». Второго не будет, так что бросать моменту по закону можно. Но если «Зенит» проиграет, то 3 из 4 матчей в Кубке России сыграет на выезде, а «Спартак» 3 из 4 – дома. Тут явно нарушается спортивный принцип. Старый пункт о балансе матчей дома и в гостях был неспроста, и позор тем, кто забыл его вернуть, когда убрали ответные матчи.

Интересно узнать, какой из стадионов вы бы выбрали, если бы вам поручили определить справедливое место проведения полуфинала Кубка России?