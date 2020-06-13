«МЮ не готов брать большие трофеи». Дефицит, который делает АПЛ слабой

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13 июня 2020, 22:31

Чемпион мира и Европы натолкнул «Соккер.ру» на важный разговор об английской лиге.

Знаете, что объединяет «Барселону», «Реал», «Баварию» и «Ювентус»? Это команды, заточенные на трофеи, главная цель – выход в финал ЛЧ . Не получается – злятся, пробуют снова. Клопп далеко не с первого раза сделал «Ливерпуль» клубом без дефицита амбиций, а вот остальные в АПЛ сейчас заметно отстают.

И когда чемпион мира и Европы Франк Лебеф не советует Кулибали выбирать между МЮ и «Ливерпулем» первых, то выступает не только от имени бывшего защитника «Челси», но и оценивает ситуацию трезво. Команда Сульшера не похожа на коллектив, готовый к большим трофеям. И никто в АПЛ , кроме «Ливерпуля», сейчас на чемпиона по духу не похож.

Например, из «Манчестер Сити» убегут звезды – Де Брюйне, Стерлинг, Агуэро и Жезус, если их выпрут на два года из Лиги чемпионов. Возможно, Гвардиола этим летом собирался сменить клуб, но вмешалась дисквалификация. Теперь в Хосепе включился романтик, а такие стоят на своем. «Челси» — интересная молодая команда, но пока ниже «Лестера» в таблице, да и с «Баварией» показали, что не готовы к большим трофеям.

Лигу Европы к таковым нельзя отнести, ведь МЮ выигрывал турнир, но до победы в АПЛ им по-прежнему далеко. Добившись невероятного финансового успеха – в двадцатке самых доходных клубов планеты сразу 8 английских, англичане одновременно убили дух футбола, который заключается в ставке на доминирование. Лигу отчасти спасает как раз богатство – большие игроки или тренеры на месте, Клопп, Гвардиола, Моуриньо, Почеттино и компания поменяли чемпионат Англии стилистически, но одновременно деньги победили амбиции.

Причем поражение АПЛ давно читалось. Вспомните, как убивали «Арсенал», которому раньше было важно выигрывать, а потом годами Венгер делал ошибки, поскольку доходы росли вместе с ценами на билеты для фанатов-туристов. И так происходило у всех. Например, в пятерке по худшему трансферному балансу в Англии за пять лет не найдете ни «Тоттенхэм» — на десятом месте, ни «Лестер» — на 12-м, ни «Ливерпуль» с «Челси» — 15-е и 17-е места соответственно.

Лидируют команды, которые или никогда – «Манчестер Сити», или давно – «Манчестер Юнайтед», не выигрывали в ЛЧ . Дальше идет «Арсенал» — еще один богатый неудачник, «Эвертон» и неожиданно «Брайтон». АПЛ позволяет потерять 250 млн евро, но заработать всего 16 млн на продажах. Можно быть в минусах на четверть миллиарда, но тратить, тратить и тратить. «Вулверхэмптон» пошел по похожему пути, «Вест Хэм» вбросил в состав полмиллиарда евро за 6-7 лет, и где результаты, которыми могут гордиться фанаты?

В АПЛ у многих нет задачи победить, участие – финансовая победа. И она позволяет «Брайтону» получить 238 млн евро трансферных убытков всего за пять лет, хотя это суммарный показатель «Челси» и «Ливерпуля» — действующих обладателей двух еврокубков. Впрочем, разовый успех прошлого сезона в Европе ничего глобально не изменил. МЮ , «Арсенал» или «Челси» не сыграют в финале ЛЧ .

И «Ливерпуль» вылетел, ведь Симеоне прав – в футболе надо понимать, когда именно атаковать, а правильного чувства ритма решающего матча лишены почти все, даже «горожане». МС Гвардиолы это как «Барселона» «Хавиньесты», лишенная слуха – наслаждаться музыкой футбола могут, а вот воспроизвести ее до конца с правильным темпом не получается. Так что Лебеф прав – в АПЛ есть только одна команда, где результат поставили на первое место.

«Ливерпуль» благодаря Клоппу сразу пошел в европейские финалы – два проиграл, а потом два выигрывал. «Манчестер Сити» пока перебивается кубковыми победами в Англии, но даже в чемпионате богатый клуб в разные годы уступал «Челси», «Лестеру» и отпустил «Ливерпуль» в таблице. Даже Гвардиола, получив миллиарды шейхов, не смог в АПЛ , где доходы парадоксальным образом мешают многим разродиться амбициями, создать великую доминирующую европейскую силу.

Пока «горожане» остались на правах ПСЖ , только лига сложнее, поэтому титулов меньше. Остальные – «Арсенал», «Челси», «Эвертон» или МЮ , сохраняют статус неприлично богатых неудачников. У «Вулверхэмптона» — китайские деньги, у «Лестера» — тайские, и вместе с британскими доходами от футбола получаете крепкие команды. Крепкие, но не великие. Поэтому нет сомнений, что без равнения на «Ливерпуль» в плане подхода к футболу гранды останутся для европейских соперников такой же легкой добычей, как «Тоттенхэм» и «Челси» — для «Баварии».

Впрочем, даже «красных» Клоппа предлагаю не переоценивать. Вспомните, что команда три сезона подряд проигрывала в Лиге чемпионов испанцам. «Реалу» — в киевском финале. «Барселоне» — в лице Месси на выезде 3:0. А теперь еще и «Атлетико». По испанцам, даже если уступают, видно, что остались амбиции, хотя давно есть огромные деньги.

Но где амбици, например, у МЮ ? Там же, где выбор спортивного директора, который разбирается в футболе и никогда не упустил шанс заполучить Холанда, пока его цена не подскочила до небес. «Эвертон» или «Арсенал» тоже словно созданы, чтобы калечить талантливых футболистов. А у «Челси» слишком сырая юная команда, чтобы нахрапом вернуть времена финалов ЛЧ . МЮ угробили после Фергюсона, «Арсенал» — еще во время Венгера.

«Лестер» показывает, что можно быть выше дико богатых клубов в таблице, да и «Ливерпуль» не потратил больше всех, собирая сказочный состав. Но в целом денег в АПЛ стало слишком много, футбола, который имеет спортивный смысл – меньше. В последнее время даже до «Манчестер Юнайтед» начало доходить, что важно думать не только о доходах, но и о футболе, но настоящий успешный рывок предпринял один «Ливерпуль». А МС даже там не был, куда случайно, чудом забрался «Тоттенхэм».

Но это было исключение, в АПЛ в целом амбиции не нужны. Вернее, без них можно обойтись. Не важен счет на табло, «Брайтон» может тратить, финишируя на 15-м и 17-м местах. Сейчас в двух пунктах от зоны вылета, а отдали на новичков суммарно за пять лет больше, чем «Зенит». Или чем «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» вместе взятые. Причем «Брайтон» лишь недавно в АПЛ , раньше играл во второй лиге. Но возможность оставаться на плаву, проигрывая – опасная привычка.

Появляется мысль, что деньги капают в любом случае, и выветрить её крайне сложно – знаем это по РПЛ , где государственное финансирование. Пять лет назад, когда Денису Лоу – шотландской легенде «Юнайтед», вешали на лацкан очередной орден от королевы, ветерана спросили, с каким счетов завершился бы поединок МЮ -1968 против МЮ -2015? Денис ответил, что его команда победила бы 1:0. Журналист удивился скромной разнице, и Лоу остроумно отреагировал:

Так нам, составу 1968-го года уже всем за семьдесят.

В этой шутке вся разница между тем, что было, и что стало. Денег в АПЛ много, а реально амбициозных людей – мало. В лиге одна команда, куда Лебеф советует перейти Кулибали – «Ливерпуль». Если уж МЮ не готов брать большие трофеи, но с системой в целом что-то не так. И футбольное положение транжир «Эвертона», «Вест Хэма» или «Ньюкасла» о многом говорит. Раньше в этой лиге чаще водились чемпионы, сейчас все иначе – проще назвать тех, кто не лидер по духу и проиграет свой финал ЛЧ , даже если там окажется.

По Лэмпарду, Джеррарду и Скоулзу было видно, что готовы землю жрать, чтобы взять «ушастого» в руки. Про большинство современных игроков многих грандов АПЛ такого же не сказать. У шотландцев, раз уж о Лоу вспомнили, есть хит, слова которого знают буквально все в стране, называется «I’m Gonna Be (500 Miles)». Там весело поется о чувствах к девушке.