«Барса» дала шанс «Реалу», Сетьен на шаг ближе к своим коровам

«Барселона» оступилась в Севилье и подарила «Мадриду» шанс выйти на первое место. «Соккер.ру» — о важнейшем результате в разрезе борьбы за «золото» Ла Лиги.
После нулевой ничьей на «Рамон Санчес Писхуан» Жерар Пике признался, что «Барселоне» будет трудно выиграть нынешний чемпионат, намекая не столько на футбольное превосходство «Реала», сколько на арбитров, которые якобы на стороне столичного клуба и против «Барсы». В матчах «сливочных» с «Эйбаром» и «Валенсией» действительно были моменты «на тоненького», но многочисленные повторы доказывали, что «тоненький» скорее на стороне «Реала».
На самом деле, каталонцы всегда и во всем видели и будут видеть «руку Мадрида», это такой неискоренимый синдром второго города, уже не провинции, но еще не столицы. Конечно, когда все против тебя, победы слаще, но нескончаемое нытье Пике и иже с ним выглядит смешно, если помнить, что «Барселона» выиграла 8 из 11 последних розыгрышей Ла Лиги и 5 Кубков Короля за 10 лет. Тех, кто постоянно мешает каталонцам, впору признать самыми смехотворными злодеями в истории.
«Барселона» в последние десять лет доминирует на внутренней арене. Наверное, во всех сезонах, кроме кампании 2011/12, когда «Реал» Моуриньо набрал 100 очков, судьба титула зависела от «сине-гранатовых». Обычно они прибирали его к рукам, но пару раз выступали ниже ожиданий и делились с конкурентами. В этом сезоне в Ла Лиге равная чемпионская гонка, первым придет к финишу тот, кто допустит меньше ошибок. У «Реала» было много сбоев, но разве «Барса» не сама себя закапывает?
У каталонцев уже сменился главный тренер, пришедший вместо Эрнесто Вальверде Кике Сетьен не слишком понимает, куда попал, и делает все, что в его силах. Матч с каждым равным или просто крепким соперником для сегодняшней «Барселоны» — это испытание. При Сетьене проиграли «Валенсии» 0:2, вылетели из Кубка Короля от «Атлетико», капитулировали на «Сантьяго Бернабеу», не смогли обыграть «Наполи» в Лиге чемпионов, теперь вот не справились с «Севильей». Или над «Рамон Санчес Писхуан» тоже раскинулась тень «Реала», помешавшая «Барселоне» набрать 3 очка?
Не совсем, да и к победе во втором тайме ближе была «Севилья», а воспитанник мадридского «Реала» Серхио Регилон вообще должен был после матча биться головой о стену в раздевалке, ведь незадолго до финального свистка мог вколотить мяч в ворота тер Штегена с линии вратарской, а вместо этого еле попал по мячу и упустил шикарный шанс. «Барселоне» хватает мастерства игроков, чтобы щелкать соперников уровня «Мальорки» и «Леганеса», но недостает тренерского класса, чтобы разбираться с оппонентами вроде «Севильи».
Подсвечу всего два момента, первый относится к конкретному матчу с «Севильей»: самое опасное, что создала «Барселона» на «Рамон Санчес Писхуан» — это штрафные удары Лионеля Месси. Это единственное не дающее сбоя атакующее орудие. В остальном был контроль ради контроля, разрушенный парнями Хулена Лопетеги. Второй момент относится к периоду работы Кике Сетьена в целом: «Барселона» под его руководством не умеет прибавлять по ходу матчей, в то время как оппоненты делают это постоянно — «Реал», «Атлетик», «Хетафе» и «Севилья» подминали каталонцев под себя после равных отрезков игры или даже преимущества «сине-гранатовых». Плохой симптом.
В игре «Барселоны» прослеживается вторичность, причем если при Вальверде мы говорили о не самом талантливом копировании лучших образцов «Барсы» времен Гвардиолы и Луиса Энрике, то «Барса де Сетьен» — это копия с неудачной копии. При всем уважении к Кике и его мечте он не выглядит тренером, который готов тащить на себе такую команду. Может быть, Сетьен переубедит всех нас и посрамит критиков в концовке сезона и в Лиге чемпионов, но сейчас трудно разглядеть за туманом светлое будущее «Барселоны» с этим тренером. Без сомнений, он хороший дядька, который полон энтузиазма продлить свою мечту, но отсутствие опыта работы со звездами, огромное давление и объективные трудности, с которыми сталкивается любой тренер, принимающий команду по ходу сезона, делают свое дело.
На «Рамон Санчес Писхуан» «Барселона» бодро начала, но по ходу матча только теряла энтузиазм и радость от игры, которую не взбодрили никакие перестановки тренерского штаба, а уж выход полузащитника Артура вместо форварда Мартина Брейтуэйта и последовавший переход на схему 4-4-2 с «даймондом» в средней линии ввел в недоумение самих футболистов «Барсы». Это не обязательно оборонительный ход, но его никто не понял, сам же Артур растворился, как и вышедшие после него Гризманн и Пуч.
Не осталась незамеченной и усталость каталонцев ближе к концу матча: рваный, но агрессивный прессинг «Севильи» возымел эффект, а в плотном графике тренеры и специалисты прогнозировали просадку по «физике» как раз к третьему-четвертому матчу. В календаре «Барселоны» было три матча «повышенной ответственности», и уже в первом из них каталонцы оступились, впереди еще игры с «Атлетико» и «Вильярреалом».
Впрочем, и «Реалу» в воскресенье играть один из самых сложных матчей концовки сезона — против «Сосьедада» на «Аноэте», но если команда Зидана выиграет у басков, то догонит «Барселону» по очкам и выйдет на первое место благодаря преимуществу в личных встречах. До завтрашнего матча в Сан-Себастьяне говорить о потере «Барселоной» инициативы в чемпионской гонке можно лишь со словом «потенциально», а вот если «Реал» наберет 3 очка, тогда уже каталонцы превратятся в догоняющих и будут надеяться на осечки «Мадрида».
Как Рамос нет такого хорезматика в Барсе,чтобы вел команду,зажигал.
Пике лучше был бы чем Месси в роли капитана.
Как Рамос нет такого хорезматика в Барсе,чтобы вел команду,зажигал.
Пике лучше был бы чем Месси в роли капитана.
Второе - руководство Барсы вроде бы и пытается перестраивать состав, но как-то уж странно. Денег выкидывают море, результат (для клуба уровня и амбиций Барсы) крайне средний. В команде явно проблемы с трансферами, нужно признать что Лангле (за 40) далек от условных Ляпорта и Ван Дейка, Дембеле ни разу ни Мане/Санчо/Стерлинг и даже не Зиеш; взяли Гризмана и Де Йонга почти за 200 но оба играют не на своих позициях и не в свой футбол; Брейтуэйт вообще не Варди (хоти по возрасту должны быть), Семеду точно не попадет в 10-ку лучших крайних защей; Ракитич постарел, Коутиньо за 140 вообще некуда девать и т.д. Вот и выходит что в команде ядро игроков это Месси+Суарес+Альба+Пике (всем за 30, а значит перепады формы/травмы/падение уровня игры - будут) +Тер Штеген. Грядёт серьёзный кризис а руководство клуба разбазарило кучу денег, не подготовившись к уходу лидеров...
Третье - роль Месси. Мы не можем на 100% быть уверены как-там оно внутри клуба: или "Месси неприкасаем и управляет игрой команды" или "руководство боится его ухода и готово идти у него на поводу" - но понятно всем, роль Месси в команде чрезмерна и её нужно было уже пару лет как менять. Нужен был авторитетный тренер способный "заставить" Месси продвигать и развивать других сокомандников, "заставить" его переложить бремя результата и на других игроков тоже, "заставить" его стать великим плеймейкером и перестать бороться за ЗБ в угоду командных результатов... Это точно не совпадение что Гризман, безусловно качественный форвард, резко разучился много забивать. Новичок Де Йонг играет в центре, а не в опорке - зато друг Бускетс играет в нужной зоне... Я не говорю что во всем виноват Месси - наоборот вина коллективная. Тренер. Руководство. Капитан. Состав. Пока первые трое не начнут работать и отвечать собственным должностям (тренер - строить игру, руководство - строить клуб, капитан - заводить команду, вести за собой и делать партнеров лучше) результаты будут идти на спад...
Как решить проблемы в теории? Привезти Нагельсмана (выдав ему карт-бланш на два-три года на перестройку) продать не тянущих по уровню "будущий победитель ЛЧ" игроков, купить условных Санчо+Лаутаро+Канте(который будет бегать за себя и за Месси) и изменить наконец роль Лео в команде - это не даст гарантий, но точно серьёзно увеличит шансы на возрождение Барсы как супер-топ клуба. =))
Второе - руководство Барсы вроде бы и пытается перестраивать состав, но как-то уж странно. Денег выкидывают море, результат (для клуба уровня и амбиций Барсы) крайне средний. В команде явно проблемы с трансферами, нужно признать что Лангле (за 40) далек от условных Ляпорта и Ван Дейка, Дембеле ни разу ни Мане/Санчо/Стерлинг и даже не Зиеш; взяли Гризмана и Де Йонга почти за 200 но оба играют не на своих позициях и не в свой футбол; Брейтуэйт вообще не Варди (хоти по возрасту должны быть), Семеду точно не попадет в 10-ку лучших крайних защей; Ракитич постарел, Коутиньо за 140 вообще некуда девать и т.д. Вот и выходит что в команде ядро игроков это Месси+Суарес+Альба+Пике (всем за 30, а значит перепады формы/травмы/падение уровня игры - будут) +Тер Штеген. Грядёт серьёзный кризис а руководство клуба разбазарило кучу денег, не подготовившись к уходу лидеров...
Третье - роль Месси. Мы не можем на 100% быть уверены как-там оно внутри клуба: или "Месси неприкасаем и управляет игрой команды" или "руководство боится его ухода и готово идти у него на поводу" - но понятно всем, роль Месси в команде чрезмерна и её нужно было уже пару лет как менять. Нужен был авторитетный тренер способный "заставить" Месси продвигать и развивать других сокомандников, "заставить" его переложить бремя результата и на других игроков тоже, "заставить" его стать великим плеймейкером и перестать бороться за ЗБ в угоду командных результатов... Это точно не совпадение что Гризман, безусловно качественный форвард, резко разучился много забивать. Новичок Де Йонг играет в центре, а не в опорке - зато друг Бускетс играет в нужной зоне... Я не говорю что во всем виноват Месси - наоборот вина коллективная. Тренер. Руководство. Капитан. Состав. Пока первые трое не начнут работать и отвечать собственным должностям (тренер - строить игру, руководство - строить клуб, капитан - заводить команду, вести за собой и делать партнеров лучше) результаты будут идти на спад...
Как решить проблемы в теории? Привезти Нагельсмана (выдав ему карт-бланш на два-три года на перестройку) продать не тянущих по уровню "будущий победитель ЛЧ" игроков, купить условных Санчо+Лаутаро+Канте(который будет бегать за себя и за Месси) и изменить наконец роль Лео в команде - это не даст гарантий, но точно серьёзно увеличит шансы на возрождение Барсы как супер-топ клуба. =))
Надо играть мимо Месси , параллельно с ним , по ситуации, разыгрывать и без него тоже. , разгружать.
Надо играть мимо Месси , параллельно с ним , по ситуации, разыгрывать и без него тоже. , разгружать.
Мне кажется они даже не потеют.
Ленгле был неплох вчера.
Мне кажется они даже не потеют.
Ленгле был неплох вчера.
Лапотеги молодец,дирижировал до конца,так как лучшие тренеры всегда у бровки руководят стоя на эмоциях а физрук Вальверде,Сетьен молча сидя наблюдают.
У Барсы 65% владение мячом с Севильей,из них 40% ненужные поперечные и назад к Штегену.
Убежден с таким тренером они не станут чемпионами и вылетят из ЛЧ.Короче Реал чемпион этого сезона.
Должен был играть Фати но не выпустил,Суарес пустое место,Гризман середняк.
Месси,Альба,Бускетс,Штеген,Фати вот они и есть Барса,остальные ненужные люди на поле.
Лапотеги молодец,дирижировал до конца,так как лучшие тренеры всегда у бровки руководят стоя на эмоциях а физрук Вальверде,Сетьен молча сидя наблюдают.
У Барсы 65% владение мячом с Севильей,из них 40% ненужные поперечные и назад к Штегену.
Убежден с таким тренером они не станут чемпионами и вылетят из ЛЧ.Короче Реал чемпион этого сезона.
Должен был играть Фати но не выпустил,Суарес пустое место,Гризман середняк.
Месси,Альба,Бускетс,Штеген,Фати вот они и есть Барса,остальные ненужные люди на поле.
Севилья блокировала всё пространство , и ажурная но медленная перепасова Барсы не приводила к моментам. В таких раскладах нужно иметь запасный таранный вариант , силовую игру с центрфорвардом, который продавит защиту , бронебойные дальные удары и подачи с флангов на того же силового форварда. Но у Барсы , у миллиардного гранда нет ни одного форварда в стиле Хорста Хрубеша, Карстена Янкера ( что за музыка ! ) , Марио Манджукича или на худой конец нет даже Харри Кейна. А бить издали при живом Лео на поле никто не решался . Результат известен, неизвестно только куда думают Бартоломео Диаш, Сент-Этьен и сам Леопольд Андресович.
Маски на нос , господа.
Севилья блокировала всё пространство , и ажурная но медленная перепасова Барсы не приводила к моментам. В таких раскладах нужно иметь запасный таранный вариант , силовую игру с центрфорвардом, который продавит защиту , бронебойные дальные удары и подачи с флангов на того же силового форварда. Но у Барсы , у миллиардного гранда нет ни одного форварда в стиле Хорста Хрубеша, Карстена Янкера ( что за музыка ! ) , Марио Манджукича или на худой конец нет даже Харри Кейна. А бить издали при живом Лео на поле никто не решался . Результат известен, неизвестно только куда думают Бартоломео Диаш, Сент-Этьен и сам Леопольд Андресович.
Маски на нос , господа.
В матче с Мальоркой Месси обнадёжил, процентов на 60 был заряжен на пас и только на 40 на личный гол . Но в последнем матче от этого вновь обретённого навыка Лео ничего не осталось, он с остервенением Матросова , ( не к параду будет сказано ) шёл в обводку , раз за разом терял мяч , а его по остаточному принципу пасы находили только соперника . Время движется только в одну сторону и я давно уже сократил число своих любовниц с трёх до одной, рассудив,что с возрастом качество неплохая компенсация количеству. Но не Месси !
Согласитесь , господа, нет ничего вкуснее, чем отдать неожиданный, хитроумный , сложной траектории , трудный по исполнению пас . И я по прежнему настаиваю , джентльмены, что голевой пас лучше гола , гол -- игра одного, а пас это игра , как минимум уже двоих и она интереснее. С возрастом ноги стареют , но есть отличная компенсация - голова становится умнее , но не у Месси ! Видимо я не дождусь когда обладатель десяти Золотых Мячей поумнеет и станет играть в пас. Пирло из него , видимо уже не получится .
Так уж повелось , милостивые государи, когда мы говорим Месси --подразумеваем Барсу, а когда говорим Барса- подразумеваем Месси . А что же собственно Барса ?
Барса...10 Золотых Мячей Лео сделали Барсу совершенно рядовой командой, такова обратная сторона правления диктаторов, и об этом следует помнить кое-кому даже здесь не в Испании. Барса стала похожа на Политбюро ЦК КПСС 1980 ого года , когда настала пора выносить престарелых Членов одного за другим на пушечных лафетах и под звуки Лебединого Озера.
Вава ! Барса !
-восклицаю я на мегрельский манер, с воистину каталонским отчаянием.
В матче с Мальоркой Месси обнадёжил, процентов на 60 был заряжен на пас и только на 40 на личный гол . Но в последнем матче от этого вновь обретённого навыка Лео ничего не осталось, он с остервенением Матросова , ( не к параду будет сказано ) шёл в обводку , раз за разом терял мяч , а его по остаточному принципу пасы находили только соперника . Время движется только в одну сторону и я давно уже сократил число своих любовниц с трёх до одной, рассудив,что с возрастом качество неплохая компенсация количеству. Но не Месси !
Согласитесь , господа, нет ничего вкуснее, чем отдать неожиданный, хитроумный , сложной траектории , трудный по исполнению пас . И я по прежнему настаиваю , джентльмены, что голевой пас лучше гола , гол -- игра одного, а пас это игра , как минимум уже двоих и она интереснее. С возрастом ноги стареют , но есть отличная компенсация - голова становится умнее , но не у Месси ! Видимо я не дождусь когда обладатель десяти Золотых Мячей поумнеет и станет играть в пас. Пирло из него , видимо уже не получится .
Так уж повелось , милостивые государи, когда мы говорим Месси --подразумеваем Барсу, а когда говорим Барса- подразумеваем Месси . А что же собственно Барса ?
Барса...10 Золотых Мячей Лео сделали Барсу совершенно рядовой командой, такова обратная сторона правления диктаторов, и об этом следует помнить кое-кому даже здесь не в Испании. Барса стала похожа на Политбюро ЦК КПСС 1980 ого года , когда настала пора выносить престарелых Членов одного за другим на пушечных лафетах и под звуки Лебединого Озера.
Вава ! Барса !
-восклицаю я на мегрельский манер, с воистину каталонским отчаянием.