«Барса» дала шанс «Реалу», Сетьен на шаг ближе к своим коровам

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20 июня 2020, 17:02

«Барселона» оступилась в Севилье и подарила «Мадриду» шанс выйти на первое место. «Соккер.ру» — о важнейшем результате в разрезе борьбы за «золото» Ла Лиги.

После нулевой ничьей на «Рамон Санчес Писхуан» Жерар Пике признался, что «Барселоне» будет трудно выиграть нынешний чемпионат, намекая не столько на футбольное превосходство «Реала», сколько на арбитров, которые якобы на стороне столичного клуба и против «Барсы». В матчах «сливочных» с «Эйбаром» и «Валенсией» действительно были моменты «на тоненького», но многочисленные повторы доказывали, что «тоненький» скорее на стороне «Реала».

На самом деле, каталонцы всегда и во всем видели и будут видеть «руку Мадрида», это такой неискоренимый синдром второго города, уже не провинции, но еще не столицы. Конечно, когда все против тебя, победы слаще, но нескончаемое нытье Пике и иже с ним выглядит смешно, если помнить, что «Барселона» выиграла 8 из 11 последних розыгрышей Ла Лиги и 5 Кубков Короля за 10 лет. Тех, кто постоянно мешает каталонцам, впору признать самыми смехотворными злодеями в истории.

«Барселона» в последние десять лет доминирует на внутренней арене. Наверное, во всех сезонах, кроме кампании 2011/12, когда «Реал» Моуриньо набрал 100 очков, судьба титула зависела от «сине-гранатовых». Обычно они прибирали его к рукам, но пару раз выступали ниже ожиданий и делились с конкурентами. В этом сезоне в Ла Лиге равная чемпионская гонка, первым придет к финишу тот, кто допустит меньше ошибок. У «Реала» было много сбоев, но разве «Барса» не сама себя закапывает?

У каталонцев уже сменился главный тренер, пришедший вместо Эрнесто Вальверде Кике Сетьен не слишком понимает, куда попал, и делает все, что в его силах. Матч с каждым равным или просто крепким соперником для сегодняшней «Барселоны» — это испытание. При Сетьене проиграли «Валенсии» 0:2, вылетели из Кубка Короля от «Атлетико», капитулировали на «Сантьяго Бернабеу», не смогли обыграть «Наполи» в Лиге чемпионов, теперь вот не справились с «Севильей». Или над «Рамон Санчес Писхуан» тоже раскинулась тень «Реала», помешавшая «Барселоне» набрать 3 очка?

Не совсем, да и к победе во втором тайме ближе была «Севилья», а воспитанник мадридского «Реала» Серхио Регилон вообще должен был после матча биться головой о стену в раздевалке, ведь незадолго до финального свистка мог вколотить мяч в ворота тер Штегена с линии вратарской, а вместо этого еле попал по мячу и упустил шикарный шанс. «Барселоне» хватает мастерства игроков, чтобы щелкать соперников уровня «Мальорки» и «Леганеса», но недостает тренерского класса, чтобы разбираться с оппонентами вроде «Севильи».

Подсвечу всего два момента, первый относится к конкретному матчу с «Севильей»: самое опасное, что создала «Барселона» на «Рамон Санчес Писхуан» — это штрафные удары Лионеля Месси. Это единственное не дающее сбоя атакующее орудие. В остальном был контроль ради контроля, разрушенный парнями Хулена Лопетеги. Второй момент относится к периоду работы Кике Сетьена в целом: «Барселона» под его руководством не умеет прибавлять по ходу матчей, в то время как оппоненты делают это постоянно — «Реал», «Атлетик», «Хетафе» и «Севилья» подминали каталонцев под себя после равных отрезков игры или даже преимущества «сине-гранатовых». Плохой симптом.

В игре «Барселоны» прослеживается вторичность, причем если при Вальверде мы говорили о не самом талантливом копировании лучших образцов «Барсы» времен Гвардиолы и Луиса Энрике, то «Барса де Сетьен» — это копия с неудачной копии. При всем уважении к Кике и его мечте он не выглядит тренером, который готов тащить на себе такую команду. Может быть, Сетьен переубедит всех нас и посрамит критиков в концовке сезона и в Лиге чемпионов, но сейчас трудно разглядеть за туманом светлое будущее «Барселоны» с этим тренером. Без сомнений, он хороший дядька, который полон энтузиазма продлить свою мечту, но отсутствие опыта работы со звездами, огромное давление и объективные трудности, с которыми сталкивается любой тренер, принимающий команду по ходу сезона, делают свое дело.

На «Рамон Санчес Писхуан» «Барселона» бодро начала, но по ходу матча только теряла энтузиазм и радость от игры, которую не взбодрили никакие перестановки тренерского штаба, а уж выход полузащитника Артура вместо форварда Мартина Брейтуэйта и последовавший переход на схему 4-4-2 с «даймондом» в средней линии ввел в недоумение самих футболистов «Барсы». Это не обязательно оборонительный ход, но его никто не понял, сам же Артур растворился, как и вышедшие после него Гризманн и Пуч.

Не осталась незамеченной и усталость каталонцев ближе к концу матча: рваный, но агрессивный прессинг «Севильи» возымел эффект, а в плотном графике тренеры и специалисты прогнозировали просадку по «физике» как раз к третьему-четвертому матчу. В календаре «Барселоны» было три матча «повышенной ответственности», и уже в первом из них каталонцы оступились, впереди еще игры с «Атлетико» и «Вильярреалом».

Впрочем, и «Реалу» в воскресенье играть один из самых сложных матчей концовки сезона — против «Сосьедада» на «Аноэте», но если команда Зидана выиграет у басков, то догонит «Барселону» по очкам и выйдет на первое место благодаря преимуществу в личных встречах. До завтрашнего матча в Сан-Себастьяне говорить о потере «Барселоной» инициативы в чемпионской гонке можно лишь со словом «потенциально», а вот если «Реал» наберет 3 очка, тогда уже каталонцы превратятся в догоняющих и будут надеяться на осечки «Мадрида».