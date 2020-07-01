 Лео, Лео, ты могуч! 700 голов Месси и их анатомия

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сегодня, 19:31

В матче против «Атлетико» Лионель Месси забил 700-й гол в карьере. «Соккер.ру» с удовольствием препарирует достижение аргентинца.

30 июня 2020 года. В начале второго тайма матча «Барселона» — «Атлетико» арбитр встречи Эрнандес Эрнандес назначает пенальти в ворота гостей за нарушение правил на Нелсоне Семеду. На 50-й минуте к «точке» подходит Лионель Месси и ударом «паненкой» переигрывает одного из лучших вратарей современности и большого специалиста по отражению одиннадцатиметровых — Яна Облака. Так великий футболист забил 700-й гол в своей удивительной карьере, и за кого бы вы ни болели во вчерашней встречи, Лео сделал вас свидетелями своего юбилея.

- 630 голов Лионель Месси забил за «Барселону»

- 70 голов у Лео за сборную Аргентины

- 862 матча потребовалось, чтобы войти в «клуб 700»

Лионель Месси — седьмой член «клуба 700»!

Согласно данным фонда футбольной статистики RSSSF, Лионель Месси стал седьмым футболистом, которому удалось достичь отметки в 700 голов за карьеру. Здесь считались только голы в официальных матчах, поэтому Пеле, который включает в свою статистику голы в товарищеских матчах, забитые мячи в турнирах во время службы в армии и в выставочных играх, здесь даже не первый. За неполный год «клуб 700» пополнился двумя легендами современности: Роналду чествовали в октябре прошлого года, Лео не заставил себя долго ждать.

1. Йозеф Бицан (Австрия/Чехословакия) — 805 голов

2. Ромарио (Бразилия) — 772

3. Пеле (Бразилия) — 767

4. Ференц Пушкаш (Венгрия) — 746

5. Герд Мюллер (Германия) — 735

6. Криштиану Роналду (Португалия) — 728

7. Лионель Месси (Аргентина) — 700

Распределение по сезонам

С сезона 2008/09 и на протяжении 11 сезонов подряд Лионель Месси забивает не меньше 40 голов, а самой результативной стала кампания 2011/12, когда аргентинец накидал в ворота соперников «Барселоны» и сборной Аргентины невероятные 82 гола.

Распределение по турнирам

Только Мюллер и теперь Месси в «клубе 700» забивали свои голы за две команды — один клуб и национальную сборную. Посмотрим, какие турниры «улыбались» Лионелю голами в его карьере:

441 — испанская Ла Лига

114 — Лига чемпионов

53 — Кубок Короля

34 — товарищеские матчи сборной

21 — квалификация чемпионатов мира

14 — Суперкубок Испании

9 — Кубок Америки

6 — чемпионат мира

5 — клубный чемпионат мира

3 — Суперкубок Европы

Где, чем и откуда?

- 384 гола Лионель Месси забил в домашних матчах

- 263 гола забил в гостевых встречах

- 53 гола отправил в ворота соперников на нейтральных полях

- 580 голов Лео забиты из пределов штрафной площади

- 120 голов из-за пределов штрафной.

- 90 голов с пенальти

- 52 гола со штрафных

- 582 гола левой ногой

- 92 гола правой ногой

- 24 головой

- 2 другими частями тела

- Однажды Лионель Месси забил 5 голов за игру, это случилось в матче плей-офф Лиги чемпионов против «Байера». Шесть раз Лео оформлял «покеры», а ещё на его счету 54 хет-трика.

Любимые оппоненты

- 37 голов Лионель Месси забил в ворота «Севильи». Ни одна другая команда не пропускала от аргентинца чаще.

- 108 команд пострадали от Месси за время его карьеры.

- 23 команды пропустили от Лионеля 10+ голов.

Юбилейные голы Лионеля Месси

1-й гол — «Альбасете». Свой дебютный гол в профессиональном футболе Лео забил 15 лет и 2 месяца назад в ворота «Альбасете» после передачи Роналдиньо. 1-го мая 2005 года — точка отсчета голов Месси. На спине у аргентинца тогда красовался 30-й номер.

100-й гол — «Динамо Киев». Лео понадобилось больше пяти лет, чтобы «разогнаться до сотни». Свой первый большой юбилей Месси отпраздновал в матче Лиги чемпионов 2009/10 против киевского «Динамо». Забил на «Камп Ноу» Александру Шовковскому и побежал обниматься со Златаном Ибрагимовичем, который ещё не успел разочароваться в «Барсе», Пепе и партнерах.

200-й гол — «Реал Мадрид». В 2011 году «Барселона» и «Реал» бились за Суперкубок Испании. На «Сантьяго Бернабеу» была зафиксирована ничья 2:2, один из голов забил Месси. На «Камп Ноу» в концовке матча на табло красовались те же цифры, причем один из голов забил Лео, который на 88-й минуте оформил дубль и принес «Барсе» трофей. Именно этот гол оказался 200-м в карьере аргентинца.

300-й гол — «Райо Вальекано». Между 200-м и 300-м голами Месси прошло всего-навсего 14 месяцев. «Барселона» уничтожила «Райо Вальекано» в выездном матче Ла Лиги (5:0), а Лео справил очередной юбилей.

400-й гол — «Гранада». Ещё одна легкая победа и ещё один юбилей. Сентябрь 2014 года, «Барселона» разделала «Гранаду» под орех — 6:0, а Лео забил уже при счете 3:0 после голов Неймара и Ракитича. Примечательно, что сделал это головой.

500-й гол — «Валенсия». А вот этот юбилей получился грустным. Лионель отличился в матче на «Камп Ноу», который «Барселона» проиграла со счетом 1:2 «Валенсии».

600-й гол — «Атлетико». Постоянный поставщик юбилейных голов Месси — «Атлетико», причем оба раза Лео забивал в ворота «матрасников» со стандартов. В 2018-м удар обладателя шести «Золотых мячей» со штрафного в середине первого тайма был очень хорош, даже Ян Облак не вытащил. Тот гол так и остался единственным в матче, «Барса» выиграла 1:0.

700-й гол — «Атлетико». Вчера победить не удалось, а Лео забил с пенальти. Ну, вы уже и так знаете.

Сравним с Роналду?

- Месси понадобилось на 111 матчей меньше, чем Роналду, чтобы достичь отметки в 700 забитых мячей: Лео хватило 862 матчей, Криштиану потребовалось 973 встречи.

- и португалец, и аргентинец забили свои 700-е голы с пенальти.

- в отличие от Лео, забивавшего только за две команды, КриРо отличался в составе пяти разных команд: «Реал», «Манчестер Юнайтед», сборная Португалии, «Ювентус», «Спортинг».

- к отметке 700 голов Роналду подошел с 54 точными ударами со штрафных и 113 реализованными пенальти, цифры Месси на стандартах — 52 и 90.

- Криштиану забил «неродной» ногой 18% своих голов, Месси — 13%.

- любопытно, что Месси даже чуть чаще забивал ударами из-за штрафной — 120 против 117.

- у Роналду те же самые любимые соперники, что и у Месси: «Севилья» (27 голов) и «Атлетико» (25).

- у Роналду тоже есть юбилейные голы в ворота «Гранады» и «Валенсии», а вместо киевского «Динамо» у Криштиану сборная Украины, в ворота которой португалец забил свой 700-й гол.