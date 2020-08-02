Битва «Юнайтед» Фергюсона VS «Ливерпуль» Клоппа. Кто Круче?

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вчера, 15:07

Ну что, продолжим битву команда АПЛ , и давайте определим какую команду в 21 веке можно считать сильнейшей. На этот раз я возьму «Манчестер Юнайтед» 2007-2011 и сравним с «Ливерпулем» 2017-2020. Кто Круче? Чего за это время добились команды, и начнем с команды Фергюсона — за этот период они выиграли три титула высшего дивизиона 2008, 2009, 2011; два кубка футбольной лиги 2009, 2010; три раза выходили в финал ЛЧ 2008 выиграли, а в 2009 и 2011 годы играли в финале. Футболисты Клоппа — выиграли Титул самого длинного сезона в АПЛ 2020, два года подряд выходили в финал ЛЧ , в 2018 были финалистами, а в 2019 выиграли 6 рекордный ушастый кубок.

Вратари:

Эдвин Ван Дер Сар - голландский голкипер перейдя в МЮ обрел вторую молодость. Помог снова клубу взобраться на вершину чемпионата, установив 1311 минут сухой серии, три раза выходил с ними в финал ЛЧ , в 2008 году в победной отразил решающий пенальти в матче против «Челси» и стал игроком матча.

Алиссон Бекер — бразилийский голкипер сегодня считается одним из сильнейших вратарей мира, возможно даже лучший. Именно его покупка повлияла на судьбу клуба, они долго искали приличного вратаря, и наконец его заполучили, это помогло им со второй попытки взять ушастый трофей, а также наконец осуществить главную мечту, в победе во внутреннем чемпионате спустя 30 долгих лет, став частью клуба и побед.

Мне кажется довольно трудно будет решить какой же из этих вратарей более надежен?

Защитники:

фланговые

Гари Невилл — англичанин много летний лидер обороны, также был капитаном клуба. Вся его карьера прошла в родном клубе, вместе с ними выиграл все от многочисленных титулов АПЛ до двух кубков чемпионов. Даже уже будучи в возрасте всегда грамотно действовал в обороне.

Патрис Эвра — француз сразу обосновался на левом фланге обороны, и никогда не давал повода усомниться в своих качествах. Быстро стал игроком основы. Умеет не только грамотно играть в обороне, а также благодаря скорости мог создавать и проходы к чужим воротам. Несколько лет считался одним из лучших левых защитников Европы.

Трент Александр-Арнольд — английский футболист один из лучших игроков на своей позиции не только в АПЛ , но и в мире тоже. Грамотно выступает на своей позиции, играя крайнего защитника подключается к атакам разгоняет ее, и выдает паса. Да, этот футболист еще является и воспитанником академии, безусловно ключевой футболист последних успехов клуба.

Эндрю Робертс — шотландец еще один из ярких футболистов появившихся при Клоппе, если Трент играет с права, то он действует на левом фланге. На поле обладает отличным отбором мяча, и хорошим видением поля, быстро ориентируется в игровых ситуациях.

центральные -

Рио Фердинанд - англичанин один из лучших защитников своего времени. Именно его надежность еще по играм за ВХ, Лидс помогала клуба находится на вершине, как только он уходил из команд они блекли и сваливались. В принципе пока он выступал за МЮ они также были в лидерах собирая трофеи, а с его уходом клуб просел.

Неманья Видич — серб перебрался сюда из московского «Спартака», и сразу стал одним из лидеров обороны на годы вперед. Именно он и Фердинанд сколотили одну из самых непроходимых линий обороны в АПЛ , и даже европейских чемпионатов, отсюда три выхода в финал ЛЧ , несколько титулов. Также в команде носил и капитанскую повязку.

Вирджил Ван Дейк — голландец лидер обороны, и является лучший центральным защитником в мире на сегодня, в прошлом году выиграл звание игрока года в АПЛ , стал вторым на золотом мяче, и благодаря его появлению в клубе, они обязаны современным успехам.

Джо Гомес — мне кажется Гомес сегодня чуть получше других центральных защитников и прекрасно подойдет в пару к Ван Дейку. Он стал чаще играть в основе после того как травму получил Джоел Матип и прекрасно с этим справился. Помог клубу выиграть АПЛ сезона 19/20.

Полузащитники:

Майкл Кэррик - англичанин один из лучших игроков, клуба в 21 веке. Кэррик это второй лучший воспитанник ВХ после Лэмпарда, и в его прогрессе никто не сомневался. Лично в этом трансфере был заинтересован Фергюсон, который на тот момент подыскивал себе игрока в центр полузащиты на место Роя Кина. В итоге, когда Кэррик перешел в клуб, он получил не только место Кина, но и его 16 номер. А с 2006 года, когда он перешел из «Тоттэнэма» выиграл на клубном уровне абсолютно все, став лидером клуба на поле.

Пол Скоулз — англичанин представляет собой символ клуба, и один из птенцов Фергюсона. Стал настоящим лидером на поле выиграл множество трофеев, прекрасно действовал на поле, обладал могучим ударом.

Райн Гиггз - валлиец безусловно символ клуба, и футболист, который прошел все команды Ферюсона, первая которая шумела в 90-х годах начав выигрывать Титулы, потом выигравшая требл в 99, затем в начале двухтысячных, выиграл вместе две ЛЧ , и собрал множество трофеев.

Фабиньо — бразильский футболсит, безусловно его появление в команде внесло не малый труд в общий успех клуба за последние два года от победы в ЛЧ до выигрыша в АПЛ .

Джордан Хендерсон - футболист был признана журналистами игроком года этого сезона, и капитан стал первым капитаном красным кому удалось поднять Титул Над Головой, выиграл его вместе с «Ливерпулем» спустя долгих 30 лет. Хендо лидер на поле и один из главных составляющих клуба.

Джорджиньо Вейналдум — еще в Ньюкасле он показал, что он лидер на поле, затем перешел в «Ливерпуль» и стал одним из лидеров на поле которых собрал Клопп, его помощь существенна для клуба его голы принесли не мало пользы.

Нападающие

Карлос Тевес - аргентинец ярко выступал в клубе, забивал голы, может стоило выделить другого игрока для этой сборной, так как после перейдя в МС не слишком хорошо отзывался о своих бывших, но его вклад все же существенен в этот период. Он один из лидеров, который помог снова МЮ поднять к вершине.

Уэйн Руни — англичанин стал лучшим бомбардиром МЮ в истории, лучший бомбардир и национальной сборной. В МЮ 21 века главная фигура клуба и их побед от титулов в АПЛ , до победы в ЛЧ . Также футболист по мимо того что мог играть в нападении мог отаковать из глубины на месте полузащитника и выдавать пасы.

Криштиану Роналду — португалец именно в МЮ стал главной звездой европейского футбола, здесь же он выиграл свой первый золотой мяч, а также внес вклад в победу в ЛЧ в 2008 году, также входит в список тех кто в АПЛ забивал 30+ голов, забив 31 раз.

Мохамед Салах - египтянин одна из главных звезд клуба в нападении, и отмечается высокой результативностью: забивает голы и выдает пасы. В 2018 году в первом в своем полноценном сезоне получив второй шанс выступать в АПЛ побил сходу рекорд Ширера в 31 мяч забив 32 раза, именно его яркая игра помогла дойти и до финала ЛЧ того же года, и сборной пройти на ЧМ . А затем выиграл вместе с клубом — ЛЧ 2019 и АПЛ 2020, став снова одним из лидеров по полезным действиям.

Роберто Фирмино - бразилец еще одна важная фигура этого «Ливерпуля» и ключевой футболист лучшего трио нападения в европе на данный момент. Бобби, как его многие называют очень хорошо вписался в эту команду, он один из немногих кто еще играет со времен Брендана Роджерса, и играет классно забивает и всегда полезен.

Садио Мане - сенегалец тоже ключевая фигура современного «Ливерпуля» и полезность от его действий очень высока. Всегда, когда он на поле «Ливерпуль» побеждает, забивает голы и раздает пасы. Он как и Салах отмечается полезными действиями, и многие отмечают и выделяют как одного из главных составляющих этого трио.

Запасные:

Манчестер Юнайтед. — Гк. — Томаш Кусчак; защ. Джон О'Ши- пол. Даррен Флэтчер, Пак Чи Сон, Нани; нап. — Димитар Бербатов.

Ливерпуль - Гк. — Симон Миньоле; защ. — Джоел Матип ; пол. — Джеймс Милнер, Наби Кейта, Джердан Шакири; нап. — Дивок Ориги.

Алекс Фергюсон - в этот период времени сэр Алекс построил еще один сильнейший МЮ в их истории выиграв вторую ЛЧ и еще два раза был близок к этому, его вклад огромен в историю британского футбола да и в мировую тоже, сегодня многие тренеры тренируют тренируют соберут лавры и переходят в другие клуба с САФ создал не только большую империю, но также с 3-мя, а то и с 4-мя разными составами побеждал, и всегда оставлял последнее слово за собой.

Юрген Клопп — немец конечно главная фигура этого Ливерпуля. пришел в команду, которая испытывала игровые проблемы и сразу наладил с игроками контакт. Правда первые успехи выдавались провалом, проигрыши в финалах кубков говорят сами за себя, но он продолжал строить свой клуб, на смотря на эти промахи. Юрген как в принципе и молодой Фергосюн только спустя 4 года, когда многие тоже уже устали ждать, выиграл с ними первый трофей, а дальше стало чуть больше осуществил их мечту и выиграл Титул АПЛ этого сезона спустя долгих 30 лет. Но опять же давай те скажем смог ли Клопп выступая в эпоху Фергюсона выиграть главный трофей? Так что немцу повезло что шотландца сегодня нет, было бы любопытно посмотреть на их дуэль, хотя только в последние два года Клопп научился побеждать МЮ без особых проблем ведь он проигрывал и Ван Галу и Моуриньо у руля классных дьяволов.