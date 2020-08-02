Битва «Юнайтед» Фергюсона VS «Ливерпуль» Клоппа. Кто Круче?

Ну что, продолжим битву команда АПЛ, и давайте определим какую команду в 21 веке можно считать сильнейшей. На этот раз я возьму «Манчестер Юнайтед» 2007-2011 и сравним с «Ливерпулем» 2017-2020. Кто Круче? Чего за это время добились команды, и начнем с команды Фергюсона — за этот период они выиграли три титула высшего дивизиона 2008, 2009, 2011; два кубка футбольной лиги 2009, 2010; три раза выходили в финал ЛЧ 2008 выиграли, а в 2009 и 2011 годы играли в финале. Футболисты Клоппа — выиграли Титул самого длинного сезона в АПЛ 2020, два года подряд выходили в финал ЛЧ, в 2018 были финалистами, а в 2019 выиграли 6 рекордный ушастый кубок.
Вратари:
Эдвин Ван Дер Сар - голландский голкипер перейдя в МЮ обрел вторую молодость. Помог снова клубу взобраться на вершину чемпионата, установив 1311 минут сухой серии, три раза выходил с ними в финал ЛЧ, в 2008 году в победной отразил решающий пенальти в матче против «Челси» и стал игроком матча.
Алиссон Бекер — бразилийский голкипер сегодня считается одним из сильнейших вратарей мира, возможно даже лучший. Именно его покупка повлияла на судьбу клуба, они долго искали приличного вратаря, и наконец его заполучили, это помогло им со второй попытки взять ушастый трофей, а также наконец осуществить главную мечту, в победе во внутреннем чемпионате спустя 30 долгих лет, став частью клуба и побед.
Мне кажется довольно трудно будет решить какой же из этих вратарей более надежен?
Защитники:
фланговые
Гари Невилл — англичанин много летний лидер обороны, также был капитаном клуба. Вся его карьера прошла в родном клубе, вместе с ними выиграл все от многочисленных титулов АПЛ до двух кубков чемпионов. Даже уже будучи в возрасте всегда грамотно действовал в обороне.
Патрис Эвра — француз сразу обосновался на левом фланге обороны, и никогда не давал повода усомниться в своих качествах. Быстро стал игроком основы. Умеет не только грамотно играть в обороне, а также благодаря скорости мог создавать и проходы к чужим воротам. Несколько лет считался одним из лучших левых защитников Европы.
Трент Александр-Арнольд — английский футболист один из лучших игроков на своей позиции не только в АПЛ, но и в мире тоже. Грамотно выступает на своей позиции, играя крайнего защитника подключается к атакам разгоняет ее, и выдает паса. Да, этот футболист еще является и воспитанником академии, безусловно ключевой футболист последних успехов клуба.
Эндрю Робертс — шотландец еще один из ярких футболистов появившихся при Клоппе, если Трент играет с права, то он действует на левом фланге. На поле обладает отличным отбором мяча, и хорошим видением поля, быстро ориентируется в игровых ситуациях.
центральные -
Рио Фердинанд - англичанин один из лучших защитников своего времени. Именно его надежность еще по играм за ВХ, Лидс помогала клуба находится на вершине, как только он уходил из команд они блекли и сваливались. В принципе пока он выступал за МЮ они также были в лидерах собирая трофеи, а с его уходом клуб просел.
Неманья Видич — серб перебрался сюда из московского «Спартака», и сразу стал одним из лидеров обороны на годы вперед. Именно он и Фердинанд сколотили одну из самых непроходимых линий обороны в АПЛ, и даже европейских чемпионатов, отсюда три выхода в финал ЛЧ, несколько титулов. Также в команде носил и капитанскую повязку.
Вирджил Ван Дейк — голландец лидер обороны, и является лучший центральным защитником в мире на сегодня, в прошлом году выиграл звание игрока года в АПЛ, стал вторым на золотом мяче, и благодаря его появлению в клубе, они обязаны современным успехам.
Джо Гомес — мне кажется Гомес сегодня чуть получше других центральных защитников и прекрасно подойдет в пару к Ван Дейку. Он стал чаще играть в основе после того как травму получил Джоел Матип и прекрасно с этим справился. Помог клубу выиграть АПЛ сезона 19/20.
Полузащитники:
Майкл Кэррик - англичанин один из лучших игроков, клуба в 21 веке. Кэррик это второй лучший воспитанник ВХ после Лэмпарда, и в его прогрессе никто не сомневался. Лично в этом трансфере был заинтересован Фергюсон, который на тот момент подыскивал себе игрока в центр полузащиты на место Роя Кина. В итоге, когда Кэррик перешел в клуб, он получил не только место Кина, но и его 16 номер. А с 2006 года, когда он перешел из «Тоттэнэма» выиграл на клубном уровне абсолютно все, став лидером клуба на поле.
Пол Скоулз — англичанин представляет собой символ клуба, и один из птенцов Фергюсона. Стал настоящим лидером на поле выиграл множество трофеев, прекрасно действовал на поле, обладал могучим ударом.
Райн Гиггз - валлиец безусловно символ клуба, и футболист, который прошел все команды Ферюсона, первая которая шумела в 90-х годах начав выигрывать Титулы, потом выигравшая требл в 99, затем в начале двухтысячных, выиграл вместе две ЛЧ, и собрал множество трофеев.
Фабиньо — бразильский футболсит, безусловно его появление в команде внесло не малый труд в общий успех клуба за последние два года от победы в ЛЧ до выигрыша в АПЛ.
Джордан Хендерсон - футболист был признана журналистами игроком года этого сезона, и капитан стал первым капитаном красным кому удалось поднять Титул Над Головой, выиграл его вместе с «Ливерпулем» спустя долгих 30 лет. Хендо лидер на поле и один из главных составляющих клуба.
Джорджиньо Вейналдум — еще в Ньюкасле он показал, что он лидер на поле, затем перешел в «Ливерпуль» и стал одним из лидеров на поле которых собрал Клопп, его помощь существенна для клуба его голы принесли не мало пользы.
Нападающие
Карлос Тевес - аргентинец ярко выступал в клубе, забивал голы, может стоило выделить другого игрока для этой сборной, так как после перейдя в МС не слишком хорошо отзывался о своих бывших, но его вклад все же существенен в этот период. Он один из лидеров, который помог снова МЮ поднять к вершине.
Уэйн Руни — англичанин стал лучшим бомбардиром МЮ в истории, лучший бомбардир и национальной сборной. В МЮ 21 века главная фигура клуба и их побед от титулов в АПЛ, до победы в ЛЧ. Также футболист по мимо того что мог играть в нападении мог отаковать из глубины на месте полузащитника и выдавать пасы.
Криштиану Роналду — португалец именно в МЮ стал главной звездой европейского футбола, здесь же он выиграл свой первый золотой мяч, а также внес вклад в победу в ЛЧ в 2008 году, также входит в список тех кто в АПЛ забивал 30+ голов, забив 31 раз.
Мохамед Салах - египтянин одна из главных звезд клуба в нападении, и отмечается высокой результативностью: забивает голы и выдает пасы. В 2018 году в первом в своем полноценном сезоне получив второй шанс выступать в АПЛ побил сходу рекорд Ширера в 31 мяч забив 32 раза, именно его яркая игра помогла дойти и до финала ЛЧ того же года, и сборной пройти на ЧМ. А затем выиграл вместе с клубом — ЛЧ 2019 и АПЛ 2020, став снова одним из лидеров по полезным действиям.
Роберто Фирмино - бразилец еще одна важная фигура этого «Ливерпуля» и ключевой футболист лучшего трио нападения в европе на данный момент. Бобби, как его многие называют очень хорошо вписался в эту команду, он один из немногих кто еще играет со времен Брендана Роджерса, и играет классно забивает и всегда полезен.
Садио Мане - сенегалец тоже ключевая фигура современного «Ливерпуля» и полезность от его действий очень высока. Всегда, когда он на поле «Ливерпуль» побеждает, забивает голы и раздает пасы. Он как и Салах отмечается полезными действиями, и многие отмечают и выделяют как одного из главных составляющих этого трио.
Запасные:
Манчестер Юнайтед. — Гк. — Томаш Кусчак; защ. Джон О'Ши- пол. Даррен Флэтчер, Пак Чи Сон, Нани; нап. — Димитар Бербатов.
Ливерпуль - Гк. — Симон Миньоле; защ. — Джоел Матип ; пол. — Джеймс Милнер, Наби Кейта, Джердан Шакири; нап. — Дивок Ориги.
Алекс Фергюсон - в этот период времени сэр Алекс построил еще один сильнейший МЮ в их истории выиграв вторую ЛЧ и еще два раза был близок к этому, его вклад огромен в историю британского футбола да и в мировую тоже, сегодня многие тренеры тренируют тренируют соберут лавры и переходят в другие клуба с САФ создал не только большую империю, но также с 3-мя, а то и с 4-мя разными составами побеждал, и всегда оставлял последнее слово за собой.
Юрген Клопп — немец конечно главная фигура этого Ливерпуля. пришел в команду, которая испытывала игровые проблемы и сразу наладил с игроками контакт. Правда первые успехи выдавались провалом, проигрыши в финалах кубков говорят сами за себя, но он продолжал строить свой клуб, на смотря на эти промахи. Юрген как в принципе и молодой Фергосюн только спустя 4 года, когда многие тоже уже устали ждать, выиграл с ними первый трофей, а дальше стало чуть больше осуществил их мечту и выиграл Титул АПЛ этого сезона спустя долгих 30 лет. Но опять же давай те скажем смог ли Клопп выступая в эпоху Фергюсона выиграть главный трофей? Так что немцу повезло что шотландца сегодня нет, было бы любопытно посмотреть на их дуэль, хотя только в последние два года Клопп научился побеждать МЮ без особых проблем ведь он проигрывал и Ван Галу и Моуриньо у руля классных дьяволов.
Вот такая битва лучших клубов АПЛ на этот раз кто по вашему выиграл бы эту дуэль, старая школа или новая школа, кто круче МЮ Фергюсона или Ливерпуль Клоппа?!