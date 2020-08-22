От Рамоса до Роналду. Самые богатые футболисты по итогам сезона

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вчера, 10:13

По итогам прошлого сезона в число ста самых высокооплачиваемых спортсменов вошли 14 футболистов. «Соккер.ру» — о том, кто сколько заработал.

14. Серхио Рамос – 21,8 млн долларов

Капитан «Реала» основную часть доходов в прошлом сезоне получил за счет контракта с мадридским клубом, а также бонусов. Но внушительную долю в его прибыли имел и спонсорский контракт с Nike и бельгийско-бразильским производителем напитков AB InBev. Это больше 2 миллионов фунтов стерлингов.

13. Гарет Бэйл – 25,2 млн долларов

Не слишком удивительно, почему любитель гольфа и все более нелюбимый болельщиками «Реала» валлиец не хочет никуда уходить. Во-первых, его с такой игрой и такой зарплатой вряд ли кто-то захочет брать. Во-вторых, вряд ли он захочет отказываться от такой вкусной зарплаты, получая которую он почти не играет. Можно понять и желание «Реала» избавиться от Бэйла. Но его контракт действует до 2022 года, так что мадридцам придется постараться. К слову, примерно четверть доходов Гарета – от спонсоров.

12. Алексис Санчес – 25,6 млн долларов

А вот чилиец почти ничего не зарабатывает на спонсорах – больших контрактов у него нет. Зато Санчес имеет солидную зарплату. Прошлый сезон он провел на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» в «Интере», а теперь перебрался в миланский клуб на постоянной основе – МЮ отпустил его бесплатно.

11. Давид Де Хеа – 25,7 млн долларов

Потому что МЮ есть на кого тратить деньги. Испанец стал самым высокооплачиваемым вратарем в мире, когда подписал новый контракт с клубом прошлым летом. Но у Де Хеа еще и приличные спонсорские контракты с Adidas и Pepsi.

10. Антуан Гризманн – 26,7 млн долларов

Французский нападающий прошлым летом покинул «Атлетико» и перешел в «Барселону», получив внушительную зарплату по своему пятилетнему контракту. При этом одну пятую часть доходов Гризманну приносят спонсорские соглашения. Самые крупные из них – с Puma и Huawei (Трамп не одобрил бы).

9. Оскар – 27,5 млн долларов

Переезд бразильца в Китай в 2017 году вызвал большое удивление у всех. Ведь он покинул «Челси» в самом расцвете, можно сказать. Но цифры в контракте оказались убедительными. От этого переезда Оскар вчетверо увеличил свою зарплату. Хотя теперь в Китае ввели потолок зарплат для иностранцев, поэтому дальнейший рост для Оскара вряд ли возможен.

8. Поль Погба – 28,5 млн долларов

Жизнь Погба не всегда была простой после возвращения в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году. Но его банковский счет чувствует себя превосходно – поэтому МЮ многие критикуют за слишком большую зарплату француза, который не всегда ее оправдывает своим отношением к делу. Отметим, что примерно пятую часть доходов Погба составляют спонсорские соглашения.

7. Месут Озил – 28,7 млн долларов

Похожий расклад по доходам и у Озила в «Арсенале». Но это вызывает еще большее отторжение у болельщиков, которые давно не понимают, за что немецкий полузащитник получает такие деньги. А его контракт заканчивается в следующем сезоне. Много говорят о том, что «канониры» готовы его отпустить, потому что уже дорого обходится такое сомнительное удовольствие. В прошлом сезоне в Премьер-Лиге он провел 18 матчей, забил один мяч.

6. Андрес Иньеста – 29,6 млн долларов

Испанский маэстро покинул «Барселону» в 2018 году, чтобы перебраться в Азию, но не в Китай, где привычно сорят деньгами, а в Японию, где «Виссел Кобе» серьезно раскошелился по такому случаю, подписав с Иньестой трехлетний контракт. Еще приличную часть дохода составляют отчисления от спонсора – Asics.

5. Килиан Мбаппе – 33,8 млн долларов

Молодой француз быстро вписался в число мировых звезд, а потому и зарплата у него соответствующая. ПСЖ всеми силами старается сделать так, чтобы Мбаппе даже не смотрел в сторону «Реала». Нынешний контракт форварда с парижанами рассчитан еще на два года. Но любопытно, что больше трети его доходов – от спонсоров. Самым щедрым из них является Nike.

4. Мохамед Салах – 35,1 млн долларов

Столь же солидный спонсорский пакет имеет и Салах, у которого контракты с Adidas, Electronic Arts, Vodafone-USD, DHL. Но и «Ливерпуль» ему щедрый оклад положил, подписав с ним в 2018 году контракт на пять лет.

3. Неймар – 95,5 млн долларов

Ощущается огромный разрыв между третьим местом и всеми остальными. До окончания сверхприбыльного контракта Неймара с ПСЖ остается еще два года. Разрыв касается и спонсорских соглашений. Например, бразилец имеет от спонсоров в два раза больше денег, чем расположенные ниже в рейтинге Салах и Мбаппе. У Неймара колоссальный пакет контрактов, в том числе с Red Bull, Beats и Gillette.

2. Лионель Месси – 104 млн долларов

Возможно, Месси не в восторге от нынешнего состояния «Барселоны», но великий аргентинский форвард как минимум получает щедрое вознаграждение за свою работу. Примерно треть его доходов составляют спонсорские отчисления. У 33-летнего игрока контракты с Adidas, Gatorade, Mastercard, Pepsi и Huawei.

1. Криштиану Роналду – 105 млн долларов

Фактически зарплата португальца упала после перехода из «Реала» в «Ювентус». Все-таки время легенды постепенно уходит. Но Роналду остается культовой фигурой, самым популярным спортсменом в социальных сетях. Даже более низкая зарплата, чем у Неймара и Месси, не помешала Роналду остаться самым прибыльным футболистом. Все дело в сумасшедших спонсорских контрактах, которые приносят ему едва ли не половину всех доходов: от Nike до Unilever и Herbalife.