Кому постарается забить «Зенит». Американский венгр Хорват подменит Миньоле в Петербурге

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сегодня, 08:40

«Соккер.ру» знакомит читателей с вратарями «Брюгге»

Изначально героем этой статьи должен был стать Симон Миньоле. Но вратарь сборной Бельгии на прошлой неделе подхватил коронавирус и в Санкт-Петербург не приехал. Поэтому отложим рассказ о Симоне до ответной встречи и поговорим о том, кто наверняка сыграет на Крестовском острове.

Если не случится ничего форс-мажорного, то ворота «Брюгге» будут доверены 25-летнему Итану Хорвату. Который был основным стражем ворот фламандцев в сезоне-2018/19 и только в предыдущем чемпионате уступил место более опытному коллеге. Итан присел на лавочку и был готов заменить Симона в нужный момент. Который настал в эти октябрьские дни.

О происхождении

Несмотря на фамилию, Хорват не хорват, а этнический венгр. Точнее, американец венгерского происхождения. До некоторых пор, будучи не заигранным за первую сборную США , Итан мог выступать и за команду Венгрии. Но в 2016-м тренер «звёздно-полосатых» Юрген Клинсманн пригласил Хорвата на матчи Кубка Америки, и с тех пор Итан заигран за американцев. Венгры могут больше не беспокоиться.

Редкий случай. У Итана и папа — футболист, и мама — футболистка. Правда, отец Питер Хорват играл в мини-футбол, а Диана ограничилась выступлениями за студенческую команду. Но всё равно, футбольные гены с обеих сторон. Итан еще в раннем детстве определился, что будет профессиональным футболистом, причём вратарём, и стал сознательно готовить себя к этой роли. Закончил две престижных футбольных школы, стажировался в английских клубах «Бристоль Роверс» и «Сток Сити», а в 18 лет уехал в Норвегию, где подписал свой первый профессиональный контракт с «Мольде». Два года сидел на лавке, а на третий, после продажи Орьяна Ниланда в «Ингольштадт», заиграл в составе чемпиона Норвегии. И в первенстве, и в Лиге чемпионов. Причём, неплохо. На протяжении полутора лет американец был основным вратарём, пока его не пригласили в клуб, где он числится по сей день.

Карьера в «Брюгге»

Сезон-2017/18 Итан начал основным, но во втором круге впал в немилость после неудачной игры с «Генком». Точнее, встреча, в которой «Брюгге» уступил с результатом 0:2, стала последней каплей в терпении тренера Ивана Леко. Успешно играя в Лиге Жюпилер, Итан не слишком удачно провёл матчи в еврокубках — сначала в Лиге чемпионов против «Башакшехира», а затем в Лиге Европы против АЕКа. Хорват попал в немилость настоящему хорвату Леко. «Брюгге» в том сезоне выиграл чемпионат, использовав четырёх вратарей. Помимо Итана ворота фламандцев защищали голландец Кеннет Вермеер, наш Владимир Габулов и молодой бельгиец-валлон Ги Юбер. После успешного завершения сезона Вермеер вернулся в «Фейеноорд», Габулов завершил карьеру, но Итан не рассматривался в роли основного. Леко сделал ставку на своего земляка — молодого, двухметрового Карло Летицу. Однако молодой хорват не оправдал надежд, и место в воротах снова занял Итан.

Американец прекрасно сыграл в трёх матчах группового турнира Лиги чемпионов, выпавших на его долю, — не пропустили ни одного мяча в играх с «Монако», дортмундской «Боруссией» и «Атлетико». «Брюгге» смог занять третье место в группе, получив право сыграть в Лиге Европы. Но матчи с австрийским «Ред Буллом» американец провёл не лучшим образом — 2:1 и 0:4.

В «Брюгге» Итан оставался основным. Но основным поневоле. Он знал, что клуб подыскивает нового стража ворот. И в начале следующего сезона вице-чемпион Бельгии вытащил из Англии Симона Миньоле. Вратарю сборной страны не пристало сидеть на лавочке, пусть даже эта лавочка располагается на стадионе «Энфилд». Тем более что Симон провёл в «Ливерпуле» шесть лет.

Чем же не угодил Хорват в роли основного? С одной стороны, Итан обладает всеми необходимыми данными. Рослый — метр девяносто один, с хорошим прыжком и прекрасной реакцией. Но при этом американец не очень подвижен. Говорят, что даже медлителен. Поднимается после бросков с секундной задержкой. Этого времени порой и не хватало вратарю, чтобы отразить повторный удар. Вторая проблема — нестабильность. А третья — психологическая неустойчивость. Итан принимает свои ошибки близко к сердцу, иногда, чересчур близко. Поэтому играет Миньоле, с которым «Брюгге» вернул себе чемпионский титул. Симон не безупречен, но при этом его позиции основного голкипера прочны и пока сомнению не подвергаются. Хорвата же держат в обойме для особых случаев. Таких, как текущая ситуация. Матч с «Зенитом» станет не только испытанием для 25-летнего вратаря, но и шансом утвердиться, показать, что он вырос из роли дублёра. А что потом… Не будем загадывать.

Резервисты

Вместе с хорватом в Санкт-Петербург прибыли ещё два вратаря. Трудно сказать, кто из этой пары — Сенне Ламменс, Ник Шинтон — третий, а кто — четвёртый. Ламменсу — восемнадцать, а Шинтон — на год старше. Сенне Ламменс — уроженец Брюгге и воспитанник клуба. Пока что он играет за резервистов — команду NXT в лиге Проксимус (второй дивизион) и ещё ни разу не сидел на скамейке, такая возможность представится Ламменсу уже сегодня.

Ник Шинтон, несмотря на английские имя и фамилию, тоже бельгиец, тоже воспитанник клуба и тоже играет за вторую команду. Нельзя сказать, что всегда ровно. Не далее чем в начале октября NXT был разгромлен «Сереном» 1:6, и Ник сыграл не лучшим образом. В прошлую пятницу Шинтон отыграл 90 минут против «Дайнзе», а уже в субботу занял место на лавочке в матче основных составов против «Стандарда».

Небольшой вывод. Конечно, болезнь Симона Миньоле — весьма серьёзная потеря для «Брюгге». Не факт, что Хорват сможет его достойно заменить. Но отсутствие первого вратаря вовсе не означает, что дублёр будет пропускать всё подряд. Итан выйдет на поле предельно мотивированным и может поставить перед «Зенитом» весьма сложные задачи.