Очень странные дела. Джентельмены из «Ростова» остановили чемпионскую поступь «Спартака»

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сегодня, 21:26

Карпин сдул пыль со старых конспектов и снова переиграл Тедеско.

«Спартак» проиграл «Ростову», потому что думал, что на этой неделе тоже играл в Лиге чемпионов", — вот такой собирательный образ комментария можно увидеть к новостям о поражение красно-белых. Причём, не только от хейтеров, но от ироничных болельщиков «Спартака» — тоже. Истиной данное умозаключения является примерно на 0 из 1 в двоичной логике, но со стороны в течение всего матча казалось, что тянет на полноценную единицу.

Что же до «Ростова», то Карпин привёз с собой новую банду со старыми конспектами . Если помните, то начинал Карпин свою карьеру в «Ростове» с выстраивания игры от печки, паркуя порой не просто автобус, а конкретный такой даблдеккер. Потом команда неплохо усилилась качественными исполнителями, наэлектризовала фланги и переключилась на разящую контратакующую модель, включая при необходимости высокий прессинг. Однако...

«Команда обновилась на 70–80%. Какие-то окончательные контуры, может быть, будут вырисовываться только к весне», — Валерий Карпин

За вылетом из Лиги Европы последовала массовая распродажа, Норманн и Байрамян угодили в лазарет — и вот уже с новыми бойцами Карпин снова выкатывает свой даблдеккер, потому что такой футбол с необстрелянными новичками поставить, пожалуй, проще всего. Вот только на этот раз свою старую игровую модель тренер «Ростова» по возможности усовершенствовал.

«Ростов» первый тайм играл агрессивно без мяча. Защитники «Спартака» терялись под прессингом

И вот она, модернизированная защитная модель нового созыва «Ростова» — высокий прессинг на чужой половине поля. Для трио центральных защитников «Спартака» такая наглость гостей, видимо, стала, сюрпризом.

Кутепов, Жиго и Джикия весь первый тайм с наибольшим успехом снабжали передачами друг друга и Максименко . Сомнительное достижение. Другим частым вариантом были длинные забросы на чужую половину поля. Но на что было рассчитывать Ларссону и Понсе против высоченных центральных защитников «Ростова»? Это, скорее, риторический вопрос. Хотя тот же Понсе хорош в игре головой, но где-то там, внутри штрафной, когда нужно обмануть, схитрить, опередить защитников, чтобы пробить по воротам. А вот в середине поля, даже если аргентинцу и удавалось зацепиться за мяч, сделать это акцентированно и продолжить атаку получалось редко.

По итогу, своим активным прессингом «Ростов» убил сразу двух зайцев: практически отрезал от игры фланги «Спартака» и тем самым прикрыл свою слабость на флангах обороны . В те редкие моменты, когда Айртон и Мозес всё-таки оказывались против своих оппонентов в атаке, Поярков и Козлов играли крайне неуверенно, позволяя создавать потенциально опасные ситуации у своих ворот. Однако стоило оппонентам поменяться ролями, и вот уже латерали «Спартака» в ключевой момент, как потом оказалось, всего матча проявили всю свою инертность при игре в защите.

Соболев добавил в давлении. Но «Ростов» окончательно закрылся.

Соболев вышел во втором тайме — и уравнял составы команд. Был ли на поле в первой половине встречи Бакаев, не сможет, наверное, с уверенностью сказать и сам Зелимхан. Он никак не помогал команде при выходе из обороны и полностью растворился на поле где-то в зоне между Понсе и Ларссоном.

Соболев же добавил «Спартаку» вистов в борьбе за верховые мячи и обеспечил давление на центральную зону «Ростова». Однако подопечные Карпина сориентировались достаточно быстро: практически убрали высокий прессинг, создали компактность на своей половине поля и предложили «Спартаку» сыграть в позиционку. И оказалось, что красно-белые не сильно-то к этому были готовы . Нет, пару-тройку опасных ситуаций спартаковцы у ворот «Ростова», конечно, создали, но в целом игра перешла в разряд тех, когда одни не могут забить, а другие не очень-то этого хотят.

Хаджикадунича удалили не по делу. Но за «Оскар» он бы мог побороться с Соболевым

После удаления кардинальных перемен в игре не произошло: «Спартак» продолжал нагнетать давление, но до уровня гола оно так и не возросло. В моменты беззубых атак красно-белых невольно в голове возникал извечный вопрос: «А Кокорин где?» Оказывается, что с середины второго тайма успешно выполнял роль Бакаева из тайма первого.

Что же до удаления, то давать вторую жёлтую за такое, конечно, не следует. Да, Хаджикадунич задел Соболева, но не так сильно, как это было сыграно Александром. Хотя, немного переиначив предыдущее предложение, отметим, что сыграно действительно было сильно. И уже не в первый раз. Соболев своей настырностью и заряженностью на борьбу импонирует даже нейтральным болельщикам. Он таким был ещё в той самой, утопающей в долгах «Томи». Но своё актёрское мастерство форвард «Спартака» демонстрирует совершенно напрасно и далеко уже не в первый раз : такими темпами судьи со временем просто престанут ему верить, пропуская периодически какие-то фолы.

Босниец, к слову, хорошо сыграл драму после удаления. И хорошо это было, потому что естественно и от души. Но в течение матча был и эпизод, за который аплодисментов не пожалел бы сам Ривалдо.

Карпин в порядке. Тедеско не хватало на скамейке.

Валерий Карпин в очередной раз обыграл «Спартак». И это в тот самый момент, когда многим уже показалось, что «Спартак» набрал ход и готов побороться за чемпионство. Но реальность оказалась сурова: доминантной команды в нашем чемпионате сейчас нет и на каждого соперника нужно настраиваться максимально серьёзно, несмотря на прошлые заслуги.

Карпин хорошо изучил тактику Тедеско, и «Ростов» перекрыл красно-белым игровой кислород, навязав сначала агрессивный пресинг, а при устраивающем счёте — вязкий и компактный футбол. Безусловно, огня Тедеско со скамейки «Спартаку» не хватало, но в этом ли кроется главная причина поражения? Едва ли.

А тем временем обновлённый «Ростов» уже заскочил в еврокубковую зону. Надолго ли? Покажет время. Как и то, сможет ли «Спартак» побороться за чемпионство. Но одно уже сейчас можно сказать точно: обе команды не показали максимум своих возможностей и имеют внутренние резервы для развития. Однако воспользоваться ими нужно ещё суметь.

Фото: Дмитрий Голубович/«Чемпионат»

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