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Футболисты «Сочи» ставили на футбол. Вину признали, но их наказали условно

сегодня, 13:41
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«Соккер.ру» рассказывает, как в РФС закрыли глаза на серьезное признание.

Как наказывают игроков за ставки на футбол?

Закон логичен, но довольно либеральный. В Италии, Франции и Англии были смешные дисквалификации и штрафы, хотя всем футболистам строго запрещено ставить на результаты матчей, в отличие от болельщиков. У игроков могут быть важные инсайды – Старридж как-то попросил брата поставить на собственный трансфер.

А если ставки на свою команду, автоматически ведем разговор о потенциальном договорном матче или сливе игры конкретным участником. Английский футбольный хулиган Джои Бартон попался и был отстранен на 18 месяцев, поскольку Футбольная ассоциация нашла доказательства, что в период с 2006 по 2016-й Бартон сделал 1 260 ставок на футбольные матчи. Хавбек полностью признал свою вину.

А какие варианты оставались, если до этого его уже ловили в Шотландии, когда играл за «Рейнджерс»? Сделал 44 ставки, но хватило ума пропустить игры клуба из Глазго. В результате добрые шотландцы дисквалифицировали хавбека на 1 матч. Как позже оказалось, речь шла о рецидивисте. Вот только поймали 34-летнего ветерана, который собирался завершить карьеру.

В Англии тогда задали вопрос: если футбольные власти упустили 1 260 ставок одного человека за десять лет, то где гарантии, что Бартон был единственным? Может, его как раз и поймали, чтобы показать «активную борьбу», наказать парня с плохой репутацией, но отмазать и припугнуть звезд крупнее?

Сэр Алекс Фергюсон тоже нарушал общие правила?

Не будем притворяться, что спортсмены лишены азарта. Бразильцы Роналдо и Неймар играют в покер. Его Величество Никлас Бендтнер – несостоявшийся король датского футбола, бездельничал из-за серии травм и, чтобы найти выброс адреналина, который футболисты получают во время матчей, нашел развлечение – казино.

Тоже вид ставки. Бендтнер проиграл за одну ночь 445 тысяч евро, затем отыгрался, но в итоге потерял 22 тысячи. Никласу хватило ума не путать ставки ради развлечения с теми, что могут погубить. Есть ведь и печальные истории. Бывший игрок МЮ и сборной Северной Ирландии Гиллеспи признался, что в юности сэр Алекс Фергюсон посылал его в букмекерскую контору, чтобы не светиться самому, платил за это чаевые.

Вряд ли история выдуманная, поскольку речь о начале 90-х, а тогда отслеживать подобное с помощью электронных следов было невозможно. Разумеется, футболисты и тренеры АПЛ ставили на футбол. А конкретно Гиллеспи, чья карьера в МЮ не сложилась, увлекся. В родном клубе проиграл 60 тысяч фунтов, в «Ньюкасле» — 1.2 млн, в «Блэкберне» — 3.5 млн, в «Лестере» — 1 млн, в «Шеффилд Юнайтед» — 500 тысяч. Просадил около 7 млн фунтов, дошло до ставок на собачьи бега.

В 2010-м Гиллеспи признали банкротом, проиграл состояние. У закона, что запрещает ставки на футбол от игроков, есть ведь не только правовой смысл – исключить мошенничество, но и защитный. Спортсмены не всегда умеют остановиться, а денег, чтобы проигрывать, у них хватает.

Делают ставки только футболисты из «Сочи»?

Летом этого года в РФС поступила информация, что игроки «Сочи» ставят на футбол. Причем инсайд был связан с тем, что ставки на матчи своей команды – вдвойне подозрительно. В августе пригласили для дачи показаний Колдунова и Коркина, обсуждали матч «Сочи» и «Оренбурга» (5:1 в перестрелке клубов, связанных с деньгами из одного города).

Служба безопасности РФС, по данным канала «Мутко против», узнала, что ставили парни на разные поединки. Например, «Уфы» и «Локомотива» (ничья 1:1), «Сочи» и «Рубина» (тоже 1:1). А еще «Локомотива» с «Зенитом» (похоже, речь о победе «железнодорожников» 1:0). В каждом случае можно легко найти связь игроков с одним из клубов – как минимум, через знакомые фамилии в двух ключевых городах страны.

Колдунов – воспитанник действующих чемпионов. Коркин из академии того же клуба, а еще выступал за юниоров северной команды, на базе которого создали «Сочи». Помните, кто послал Гиллеспи в контору? Фергюсон. Какова вероятность, что молодые игроки не были посыльными? Но в РФС решили, что раз парни чистосердечно признались, то хватит условного наказания.

Поскольку Колдунов забивал только юниорам «Ростова» и играл мало, а его коллега сейчас без клуба, то охотно верим, что лично молодые люди не сдавали игры – физически не имели такой возможности в рамках РПЛ. Вот только ставили на матчи «Локомотива», «Зенита» и «Сочи». А с этими клубами, к сожалению, связан ряд судейских ошибок, которые официально признаны комиссией РФС.

Наказание никому не нужных молодых ребят напоминает истории из топ-чемпионатов, когда внезапно всплывали нарушения. Но откуда известно, что это не разовая практика? Высока вероятность, что Англии, Италии, Франции или России сквозь пальцы смотрят, как футболисты и тренеры делают ставки на игры через третьих лиц. Посмотрите на арбитраж в ФНЛ (Карпин недавно передавал привет рефери Турбину, который назначает веселые пенальти во второй лиге). Посмотрите на зарплаты в ПФЛ – в третьей по счету лиге средний московский оклад (60-100 тысяч).

Бюджеты клубов маленькие, а у игроков приличные авто, неплохие съемные квартиры, отдыхали не в Сочи. Подрабатывают в IT-сфере? Риск договорных матчей и иных схем на таком уровне стабильно высокий – по словам представителей УЕФА. А конкретный игрок, если научился читать будущее, всегда найдет, как сделать ставку не так коряво, как Колдунов. Футболисты «Сочи» попались, поскольку лично связали себя с заметными суммами и ставками на футбол.

Ребята признали вину, имеем дело с официальным вердиктом, а не слухами. Причем отдаем должное хитрости людей из РФС – решение не просто опубликовали в день решающего матча сборной, чтобы новость не стала сенсацией, но еще и спрятали сухие строчки с отсылками к законам под информацией о штрафе для Владимира Хашига, двойной информационный фильтр.

Зато теперь могут отчитаться на случай проверки УЕФА. «Ведете борьбу со ставками от футболистов?» — строго спросят дяди из Швейцарии. «Ведем, двоих игроков наказали», — бодро ответят в РФС. Но в этой детективной истории остается открытым один вопрос: если некто Колдунов и Коркин оказались с шестым чутьем и могут предсказывать результаты самых разных матчей РПЛ, то единственные ли это Ванги в чемпионате?

Обратите внимание, что молодые люди не ставили на АПЛ, ЛЧ или матчи сборных ради развлечения, как тот же Бартон. Нет, интуиция помогла лишь с РПЛ. Пожалуй, самим букмекерам надо быть осторожными, чтобы реже встречать людей из футбола, которым во снах приходят точные результаты или данные об удалениях с пенальти в исполнении самых честных арбитров РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

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Насмешник
Насмешник
сегодня в 17:21
Уже давно известно, что матчи сливают именно ради ставок.
kyxy
kyxy
сегодня в 17:19
Неужели зенит так мало платит?
nubom
nubom
сегодня в 17:05
Ставя на Зенит в РПЛ - не обогатишься...
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 17:03
В дивизионах пониже РПЛ подобное - детские шалости)
Roger Young
Roger Young
сегодня в 16:55
Вот еще один камешек в огород продажного российского футбола.

Смотрите Англию и не портите себе аппетит перед ужином
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 16:20
5:0 от сербов получили и ещё доставимся!!!!!!!!!
memphis
memphis
сегодня в 15:46, ред.
это Кокорин, когда был в Сочи, через них делал подставные ставки, чтобы купить подставную ОКУ для подставных номеров, чтобы перейти в Спартак и вместо него играли подставные люди, а он сидел на лавке.
Элементарно...
P.S. Спартак ведь тоже судьи постоянно подставляют...)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:17
Ставки это одна из причин договорных матчей.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 14:09
shlomo
shlomo
сегодня в 14:07
Ставки запрещено делать ВСЕМ представителям спортивной деятельности, в том числе и рядовым работникам......и дело не в какой-либо зависимости: все-таки, в беттинг приходят люди с холодным рассудком и трезвым умом....дело в профессиональных этических нормах....и если кто то виновен и вина его доказана, то нужно наказывать жестко....однако на владельцев клубов такие правила не распространяются....вот собственник "Ньюкасла" каждый раз ставит на победу своей команды......о том, сколько он на этом деле проиграл никому не говорит....:))))))....но в футболе еще цветочки....по количеству ставок на спорт абсолютный лидер — теннис.
112910415
112910415
сегодня в 14:04
а надо внимательно и вдумчиво побеседовать с парнями ...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:56
и будут ставить ))но станут это делать не столь наглядно))
Брулин
Брулин
сегодня в 13:46, ред.
Конечно что условно ведь это фан клуб Зенита и этим все сказано
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