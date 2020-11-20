Футболисты «Сочи» ставили на футбол. Вину признали, но их наказали условно

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сегодня, 13:41

«Соккер.ру» рассказывает, как в РФС закрыли глаза на серьезное признание.

Как наказывают игроков за ставки на футбол?

Закон логичен, но довольно либеральный. В Италии, Франции и Англии были смешные дисквалификации и штрафы, хотя всем футболистам строго запрещено ставить на результаты матчей, в отличие от болельщиков. У игроков могут быть важные инсайды – Старридж как-то попросил брата поставить на собственный трансфер.

А если ставки на свою команду, автоматически ведем разговор о потенциальном договорном матче или сливе игры конкретным участником. Английский футбольный хулиган Джои Бартон попался и был отстранен на 18 месяцев, поскольку Футбольная ассоциация нашла доказательства, что в период с 2006 по 2016-й Бартон сделал 1 260 ставок на футбольные матчи. Хавбек полностью признал свою вину.

А какие варианты оставались, если до этого его уже ловили в Шотландии, когда играл за «Рейнджерс»? Сделал 44 ставки, но хватило ума пропустить игры клуба из Глазго. В результате добрые шотландцы дисквалифицировали хавбека на 1 матч. Как позже оказалось, речь шла о рецидивисте. Вот только поймали 34-летнего ветерана, который собирался завершить карьеру.

В Англии тогда задали вопрос: если футбольные власти упустили 1 260 ставок одного человека за десять лет, то где гарантии, что Бартон был единственным? Может, его как раз и поймали, чтобы показать «активную борьбу», наказать парня с плохой репутацией, но отмазать и припугнуть звезд крупнее?

Сэр Алекс Фергюсон тоже нарушал общие правила?

Не будем притворяться, что спортсмены лишены азарта. Бразильцы Роналдо и Неймар играют в покер. Его Величество Никлас Бендтнер – несостоявшийся король датского футбола, бездельничал из-за серии травм и, чтобы найти выброс адреналина, который футболисты получают во время матчей, нашел развлечение – казино.

Тоже вид ставки. Бендтнер проиграл за одну ночь 445 тысяч евро, затем отыгрался, но в итоге потерял 22 тысячи. Никласу хватило ума не путать ставки ради развлечения с теми, что могут погубить. Есть ведь и печальные истории. Бывший игрок МЮ и сборной Северной Ирландии Гиллеспи признался, что в юности сэр Алекс Фергюсон посылал его в букмекерскую контору, чтобы не светиться самому, платил за это чаевые.

Вряд ли история выдуманная, поскольку речь о начале 90-х, а тогда отслеживать подобное с помощью электронных следов было невозможно. Разумеется, футболисты и тренеры АПЛ ставили на футбол. А конкретно Гиллеспи, чья карьера в МЮ не сложилась, увлекся. В родном клубе проиграл 60 тысяч фунтов, в «Ньюкасле» — 1.2 млн, в «Блэкберне» — 3.5 млн, в «Лестере» — 1 млн, в «Шеффилд Юнайтед» — 500 тысяч. Просадил около 7 млн фунтов, дошло до ставок на собачьи бега.

В 2010-м Гиллеспи признали банкротом, проиграл состояние. У закона, что запрещает ставки на футбол от игроков, есть ведь не только правовой смысл – исключить мошенничество, но и защитный. Спортсмены не всегда умеют остановиться, а денег, чтобы проигрывать, у них хватает.

Делают ставки только футболисты из «Сочи»?

Летом этого года в РФС поступила информация, что игроки «Сочи» ставят на футбол. Причем инсайд был связан с тем, что ставки на матчи своей команды – вдвойне подозрительно. В августе пригласили для дачи показаний Колдунова и Коркина, обсуждали матч «Сочи» и «Оренбурга» (5:1 в перестрелке клубов, связанных с деньгами из одного города).

Служба безопасности РФС , по данным канала «Мутко против», узнала, что ставили парни на разные поединки. Например, «Уфы» и «Локомотива» (ничья 1:1), «Сочи» и «Рубина» (тоже 1:1). А еще «Локомотива» с «Зенитом» (похоже, речь о победе «железнодорожников» 1:0). В каждом случае можно легко найти связь игроков с одним из клубов – как минимум, через знакомые фамилии в двух ключевых городах страны.

Колдунов – воспитанник действующих чемпионов. Коркин из академии того же клуба, а еще выступал за юниоров северной команды, на базе которого создали «Сочи». Помните, кто послал Гиллеспи в контору? Фергюсон. Какова вероятность, что молодые игроки не были посыльными? Но в РФС решили, что раз парни чистосердечно признались, то хватит условного наказания.

Поскольку Колдунов забивал только юниорам «Ростова» и играл мало, а его коллега сейчас без клуба, то охотно верим, что лично молодые люди не сдавали игры – физически не имели такой возможности в рамках РПЛ . Вот только ставили на матчи «Локомотива», «Зенита» и «Сочи». А с этими клубами, к сожалению, связан ряд судейских ошибок, которые официально признаны комиссией РФС .

Наказание никому не нужных молодых ребят напоминает истории из топ-чемпионатов, когда внезапно всплывали нарушения. Но откуда известно, что это не разовая практика? Высока вероятность, что Англии, Италии, Франции или России сквозь пальцы смотрят, как футболисты и тренеры делают ставки на игры через третьих лиц. Посмотрите на арбитраж в ФНЛ (Карпин недавно передавал привет рефери Турбину, который назначает веселые пенальти во второй лиге). Посмотрите на зарплаты в ПФЛ – в третьей по счету лиге средний московский оклад (60-100 тысяч).

Бюджеты клубов маленькие, а у игроков приличные авто, неплохие съемные квартиры, отдыхали не в Сочи. Подрабатывают в IT-сфере? Риск договорных матчей и иных схем на таком уровне стабильно высокий – по словам представителей УЕФА . А конкретный игрок, если научился читать будущее, всегда найдет, как сделать ставку не так коряво, как Колдунов. Футболисты «Сочи» попались, поскольку лично связали себя с заметными суммами и ставками на футбол.

Ребята признали вину, имеем дело с официальным вердиктом, а не слухами. Причем отдаем должное хитрости людей из РФС – решение не просто опубликовали в день решающего матча сборной, чтобы новость не стала сенсацией, но еще и спрятали сухие строчки с отсылками к законам под информацией о штрафе для Владимира Хашига, двойной информационный фильтр.

Зато теперь могут отчитаться на случай проверки УЕФА . «Ведете борьбу со ставками от футболистов?» — строго спросят дяди из Швейцарии. «Ведем, двоих игроков наказали», — бодро ответят в РФС . Но в этой детективной истории остается открытым один вопрос: если некто Колдунов и Коркин оказались с шестым чутьем и могут предсказывать результаты самых разных матчей РПЛ , то единственные ли это Ванги в чемпионате?