«Ливерпуль» — середняк АПЛ. Нельзя винить только травмы и роковые совпадения

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сегодня, 10:20

Против «Арсенала» последний хороший шанс начать рывок в ЛЧ .

Проблема обороны – в кадровой чехарде

- невзирая на травмы, Алиссон сыграл в 24 турах из 29. И нет значительного падения процента отраженных ударов. Но пропускают больше, ведь по воротам «Ливерпуля» бьют редко, а попадают чаще и с более опасных позиций;

- год назад голкипер отразил 58 ударов в 29 турах, а сейчас речь о 55 выстрелах всего в 24. Тогда заработал 13 «сухарей», а теперь лишь 5. Разница огромная и влияет на результаты;

- Алиссон установил свой антирекорд. 26 раз в АПЛ за сезон еще не пропускал, а впереди много туров. Всего по 8.5 выстрела за игру. Лучше показатель лишь у «Сити» (7);

- оборона «красных» не разваливается постоянно, но соперники получают по 3-4 шанса. Им хватает, ведь по соотношению пропущенных мячей к метким выстрелам соперников «Ливерпуль» на 17-м месте в АПЛ ;

- по xGA – суммарное качество моментов соперников, команда Клоппа на 10-м месте, причем на четыре позиции выше находится «Арсенал», что автоматически говорит о серьезности проблем «Ливерпуля» с обороной;

- 36 пропущенных мячей – 9-10-й результат АПЛ , наравне с 16-м «Брайтоном». Не тот результат, на который рассчитывали. «Манчестер Сити» сыграл на матч больше, а пропустил всего 21 мяч. Разница в 15 голов – пропасть;

- в центре защиты видели 8 разных футболистов – роковое совпадение. Лидер Ван Дейк сыграл лишь 5 матчей, у семи человек нет и 10 поединков, а чаще всех появлялся Фабиньо, который не центральный защитник вовсе.

Клоппа заманили в капкан возни с мячом

- в таблице «Ливерпуль» по очкам делит 7-8 места с «Эвертоном» (у команды Анчелотти матч в запасе). Вроде бы до четверки и «Челси» всего пять пунктов, можно драться, но есть один нюанс – соперники не просто выучили игру Клоппа, а направляют его команду в капкан;

- по владению мячом «Ливерпуль» на втором месте в АПЛ , впечатляющие 59.5 % («Манчестер Сити» выше на 0.5 %). Но единственное, что «красные» получают с владения – количество ударов по воротам;

- по культуре работы с мячом на третьей строчке после команд Гвардиолы и Тухеля. Но сам точный пас и большое количество комбинаций с ударами (по 11 за матч) не приводят к забитым мячам;

- без Ван Дейка и Гомеса, что отвечали за длинные выносы, у «Ливерпуля» пропало одно из основных направлений развития неожиданных для соперника атак. К фланговым набегам оппоненты готовы;

- двигают мяч в «Ливерпуле» по-прежнему крайние защитники. По суммарной дистанции передач вперед лидируют Робертсон и Александер-Арнольд. Но дальше идет голкипер Алиссон. Не могут два человека, пусть и выносливых, как Эндрю и Трент, тащить всю команду на себе.

Важнейший фактор неудач – работа атаки

- формально у Салаха, Мане и парочки конкурентов Жоты и Фирмино все неплохо с голами. Мохамед отличился 17 раз (лидирует в списке снайперов с Кейном), Садьо забил 7 мячей, его коллеги из центра атаки – по 6. Это 36 голов, сразу 75 % ото всех в АПЛ ;

- атака оторвана от команды. Причем из квартета один пропустил большинство матчей из-за травмы – Жота. Но на него ставка, ведь забил 4 мяча в трех последних играх за «Ливерпуль» и Португалию;

- еще один важный фактор неудачи в АПЛ – отсутствие привычной ассистентской активности от Александер-Арнольда. Трент в прошлом сезоне сочинил 4 гола и 13 ассистов, а в этом – 1 мяч и 3 продуктивные передачи. Дошло до того, что правого латераля не вызвали в сборную;

- если Жота – удачный трансфер и прекрасный финишер (61 % его ударов в створ, лучший по голам за точный удар), то Фирмино расслабился. Неслучайно бродят слухи об уходе бразильца летом – лишь 36 % его ударов в створ, а по их реализации Бобби ниже Минамино;

- хотя Салах, Фирмино и Мане – сыгранное трио, в этом сезоне бывали матчи, в которых каждый тянул одеяло на себя, синтезируя известную систему разрушения «лебедь, рак и щука». Всё умеют, но стало много необязательных промахов. Салах потерял 2 шанса в день поражения от «Брайтона», а в декабре не забил «Ньюкаслу»;

- у Мане моментов по качеству на 10 мячей, и хотя отличился 7 раз, можно припомнить сенегальцу неудачный удар в проигранном матче против «Саутгемптона» и промах в дерби с «Эвертоном» («красные» тоже уступили). Из таких мелочей складываются неудачи, ведь взяли лишь 46 из 87 возможных;

- у Фирмино было шансов на 10-11 мячей, должен был забивать «Ньюкаслу», «Лестеру» (в двух матчах) и МЮ . Два из шести голов пришлись на погром «Кристал Пэлас» 0:7. Два из пяти ассистов отдал в схватке с «красными дьяволами», которую Клопп проиграл 3:2. Роберто трижды выручал, но этого мало для беспечного места в топ-4.

И все-таки шанс на Лигу чемпионов остается

- недели на матчи сборных не только заставили Клоппа переживать, как бы очередной важный футболист не получил травму, или не подхватил вирус, но и переосмыслить подход к работе. «Ливерпуль» 7-й в АПЛ по количеству поражений, 5-й по количеству забитых мячей, 9-й по пропущенным. Показатели середняка;

- но не спешите их хоронить. «Арсенал» выступает еще хуже. Если сегодня «Ливерпуль» выиграет, а «Челси» захандрит, что с молодой командой может случиться – Клопп совершит рывок (как Сульшер в прошлом году). Тогда после 29 туров «Лестер» был выше МЮ на 8 пунктов, но в итоге отстал на 4;

- есть одна существенная проблема на пути к светлой мечте о путевке в ЛЧ через АПЛ – Артета выиграл 3 и уступил лишь в 1 матче против «Ливерпуля». Классический неудобный соперник для Клоппа. У немца больше побед над «канонирами», чем поражений, но не после того, как лондонцев возглавил молодой испанец;

- в теории «Ливерпуль» может завоевать путевку в ЛЧ через победу в турнире. Но на пути «Реал» на следующей неделе, и календарь апреля непростой. Будут матчи против «Астон Виллы» (Мартинелли первый по проценту отраженных ударов, а матч первого круга подарил клубу из Бирмингема победу 7:2) и «Лидса» в гостях;

- пока в центре защиты Филлипс и Кабак, пока капитан команды Хендерсон с травмой, а Алькантара не играет так успешно, как в «Баварии», проблема не только в том, что Салах перманентно хандрит и подумывает об уходе. И защита, и атака, и центр поля работали неверно. А фланги круто, но не так, как годом ранее;

- Клопп – опытный менеджер, возвращение «Ливерпуля» к стандартно крепким матчам не будет сенсацией. И победить на выезде «Арсенал» могут, хотя не делали этого в АПЛ с 2016-го года, когда выиграли в перестрелке 3:4. Впрочем, неудача тоже бродит за ними тенью – вылет из ЛЧ до финала, место ниже четвертого в чемпионате.

Морально фанатам «красных» надо готовиться к сезону без участия в Лиге чемпионов. В прошлом чемпионате после 29 туров у Клоппа было 82 пункта, сейчас – 46. Красноречивая разница.