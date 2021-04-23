Как начинали тренеры Шпор в АПЛ

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вчера, 17:16

И так новый тренер «Тоттенхэма» после ухода Жозе Моуриньо является Райан Мэйсон, хотя я почему то его фамилию читаю, как Масон, сыграл уже первую игру, и под его руководстовом шпоры не без труда вырвали победу над «Саутгемптоном» — 2:1. Большую часть времени они проигрывали, а победили благодаря, как сейчас говорят отскоку с пенальти, судья решил помочь клубу не из состоявшейся супер-лиги победить. Но тем не менее тренер начал с победы, а давайте посмотрим, как стартовали другие специалисты за все время пребывания «Тоттенхэма» в АПЛ , и что в итоге вышло у них. Хотя Мэйсон пока что временно исполняющий обязанности, ему 29 лет, он даже младше меня, закончил карьеру из-за тяжелейшей травмы, но был выдвинут, как тренер, так понимаем до конца сезона.

Дуг Ливермор и Рей Клеменс 1992-1993

Клуб вступил в новообразованную лигу тренерским дуэтом сменив Питера Шриверса на старте сезона. Хотя там по прежнему Терри Венейбл был еще в структуре клуба. Их матч стал открытием против «Саутгемптона» и закончился без голов — 0:0. При этом «Тоттенхэм» в первом сезоне АПЛ занял 8 строчку, неплохо учитывая, что главным бомбардиром того чемпионата стал Тедди Шерингем, купленный на старте сезона у «Ноттингем Фореста», а также тогда купили и Дарренна Андертона.

Освальдо Ардилис 1993-1994.

Ардилис являлся бывшим игроком клуба, бывшим чемпионом мира в составе сборной Аргентины в 1978 году. Он был удостоен чести тренировать свою бывшую команду. Первый матч под его руководством состоялся в августе против «Ньюкасла», и он закончился победой «шпор» с минимальным счетом — 1:0 на старте сезона. Единственный гол той встречи забил никто иной как Тедди Шерингем. Клуб по итогу занял 15 строчку, опустившись резко вниз по сравнению с прошлым сезоном и расположившись между «Челси» и «Манчестером Сити».

Гарри Фрэнсис 1994-1997.

Клуб средне начал сезон, и в отставку в октябре был сослан Освальдо Ардилис, хотя на старте сезона удалось заполучить Юргена Клинсманна. В тот сезон временным тренером был назначен экс-игрок Стив Перриман, «Тоттенхэма» при нем проиграл один матч, по этому вносить в общий список тренеров клуба не стану. В ноябре 1994 года Фрэнсис вступит в должности тренера, его первая игра у руля «шпор» закончилась проигрышем «Тоттенхэм» — 3:4 уступил «Астон Вилле» — мячи тогда закатили Шерингем и Клинсманн, а также автогол от Боснича. Первый хоть и не полный сезон сложился в общем успешно в 95 году «шпоры» финишировали по итогу на 7 строчке, чуть-чуть не хватило до еврокубков, правда ушел немецкий бомбардир. Следующие два сезона клуб будет занимать 8-ую и 10-ую строчку в таблице АПЛ , движения никакого не произойдет шпоры застрянут за эти три года по середине таблицы, хотя для них наверно это лучший результат в 90-х годах.

Кристиан Гросс (1997-1998)

Тогда этот специалист только начинал свою карьеру. Гэрри Фрэнсис ушел в отставку в ноябре, и в этом же месяце его сменил швейцарец Гросс в 97 году. Уже скоро состоялся его дебют на тренерской бровке 20 ноября 1997 «Тоттенхэм» проиграет — 0:1 «Кристал Пэласу» при чем дома. Тот сезон будет очень трудным, наверно самым трудным, клуб практически проведет кампанию борясь за выживание, но вернется Юрген Клинсманн став при этом лучшим бомбардиром того сезона, который поможет клубу уйти с края пропасти, хоть и заняли 14 строчку.

Джордж Грэм (1998-2001).

В сентябре на старте сезона уволят Кристианна Гросса, так как снова начнется падение, его сменит бывший тренер «Арсенала» и «Лидса» Джордж Грэм, который пришел в сентябре 1998 года, и сразу матч против бывшей команды «Лидса» под руководством своего ассистента Дэвида О'Лири, этот матч состоялся 26 сентября 1998 — «Тоттенхэм» 3:3 «Лидс Юнайтед» завершившись ничьей (голы забили Иверсен, Рамон Вега и Сол Кэмпбелл). Также с 5 по 23 сентября клуб тренировал экс игрок Крис Хьютон выполняя роль временного тренера, когда уволили от сюда Кристиана Гросса, и добился победы 2:1 над «Блэкберном», дальше продолжить как понимаем не дали. В первом сезоне Грэм займет 11 строчку, что будет уже лучше чем до этого, также в 99 году клуб выиграет первый кубок лиги в АПЛ и попутно выйдет в полуфинал кубка Англии. Следующий сезон клуб займет уже 10 строчку. Я бы не сказал, что бывший «канонир» чем то плохо повлиял на клуб, наоборот удалось выиграть при шотландце трофей.

Гленн Ходдл (2001-2003)

В том сезоне 2000/2001 произойдет одно из важных событий Алан Шугер покинет клуб, его сменит Дэниэл Леви в феврале, и первое, что сделает новый владелец уволит Джорджа Грэма после проигрыша «Арсеналу», а в апреле будет назначен экс-игрок клуба Гленн Ходдл. Уже тогда Леви делает необдуманные поступки уволив шотландца, который по тихоньку поднимал клуб. Ходдл стартует против «Брэдфорда Сити» соперник вообщем аутсайдер, который до этого чудом спасся от вылета и добьется успеха победив — 2:1. Хотя при легенде клуба «шпоры» также будут плестись в середине деля 9-ую и 10 строчку.

Дэвид Плит (2003-2004)

Плит уже тренировал клуб в 80-х годах прошлого века, если не ошибаюсь на соккере выходила статья об этом, как раз при нем был проигран единственный финал кубка Англии 87 года против «Ковентри Сити», также в 98 и 2001 был исполняющим обязанности. Да, и после ухода Ходдла хоть и стал тренером, но больших полномочий не получил. Стартовал в сентябре первой игрой, которая завершилась миром «Тоттенхэм» 0:0 «Манчестер Сити», по итогу клуб займет 14 строчку, наверно самый худший результат при Даниэле Леви.

Жак Сантини (2004)

Француз проработал всего 12 матчей, первая игра как тренера в АПЛ произошла в августе под его руководством «Тоттенхэм» разойдется миром с «Ливерпулем» — 1:1 (гол забьет Дефо). На старте клуб выдаст шесть матчей без поражений, но уже в октябре тучи сгустятся три поражения подряд. По одной из версии контракт был разорван сообщив самим тренером, по личным причинам, однако ходили слухи, что уход француза был связан с его конфликтом со спортивным директором клуба.

Мартин Йол (2004-2007)

В спешке был приглашен на данную должность голландский специалист встав у руля в ноябре месяце, а его первая игра состоялась против «Арсенала» и тот матч его команда проиграла, но зато в каком неповторимом дерби северного Лондона. Клубы забили на двоих 9 голов, счет той необычной встречи завершился — «Тоттенхэм» 4:5 «Арсенал» победа в пользу подопечных Арсена Венгера, да старт у руля у Йола состоялся против непобедимой команды. В первом сезоне клуб финиширует 9-ым. Но уже чувствовалось, что клуб на правильном пути, следующие два сезона клуб будет занимать пятую строчку, которая дает право выступать в кубке Уефа. Уже в пером же сезоне в Европе, шпоры дойдут до четвертьфинала уступив будущему обладателю трофея испанской «Севильи» по сумме двух матчей — 1:2, 2:2.

Хуандо Рамос (2007-2008)

Испанец вступив в должность главного в октябре после того как Мартий Йол будет уволен с поста тренера. клуб стартовал матчем 27 октября 2007 года против «Блэкберна» и проиграли его в первой игре под руководством нового специалиста — 1:2. Однако затем при испанце клуб выиграет неожиданно кубок лиги переиграв в финале — 2:1 «Челси», это будет второй трофей «шпор» в АПЛ и пока что до сих пор единственный при Даниэле Леви, клуб в итоге финиширует 11-ым, однако по середине следующего сезона в октябре Хуандо Рамоса уволили.

Харри Реднапп (2008-2012)

Английский наставник себя уже зарекомендовал по работе с «Вест Хэмом» и «Портсмутом» с этими клубами выиграл два трофея с «молотками» кубок Интертото в 99 году заняв 5-е место, с «помпеями» кубок Англии. По этому ставка на опытного специалиста была оправданной. Харри Реднапп стартовал победой матчем 26 октября 2008 года «Тоттенхэм» 2:0 «Болтон» (голы забили — Бент и Павлюченко). Реднапп проделает отличную работу на тот момент, клуб впервые попадет в ТОП 4, что уже будет большим успехом, дальше клуб дойдет до 1/4 ЛЧ , это для «шпор» будет настоящем прорывом.

Андре Виллаш-Боаш (2012-2014).

Затем Леви совершит одну из глупейших ошибок уволив Реднаппа, который с клубом займет снова 4 место в АПЛ дающее право выступать в ЛЧ , выкинув из ТОП 4 «Челси», и не пустив «Ньюкасл», и в итоге взяв португальца, которого уволили по середине сезона из «Челси», «новый Моуриньо» так его будут называть. Стартовал Виллаш-Боаш поражением, «Тоттенхэм» уступил «Ньюкаслу» — 1:2. Понятно чем дело закончилось, на багаже Реднаппа португалец кое как финишировал пятым, а по середине следующего сезона был уволен.

Тим Шервуд (2013-2014)

Англичанин и бывший игрок клуба Шервуд заменил португальского физрука в декабре, под его руководством клуб стартует с ничей «Тоттенхэм» 1:1 «Вест Бромвич» тогда (гол забил Кристиан Эриксен). Шервуд доработает до конца сезона на финише зацепятся за шестую строчку.

Маурисио Почеттино (2014-2019)

Леви сделает ставку на молодого аргентинца, который сезоном ранее проведет в роли тренера «Саутгемптона», подняв клуб с 14-ой строчки на 8-ую без больших трансферов, закрепив «святых» окончательно в элите. При Маурисио Почеттино Тоттенхэм стартует с победы пусть и минимальной — 1:0 обыграют «Вест Хэм». При нем клуб сразу выйдет в финал кубка Лиги, но уступит его «Челси» Моуриньо, но попутно снова попадут в пятерку сильнейших. Следующий сезон окажется очень неожиданным, когда многие лидеры проваляться, а «шпоры» смогут побороться за титул, но уступят другому дерзкому новичку в лице «Лестера», просто не хватит сил, терпения и холоднокровности, которую проявит победитель сезона 2015/2016, но итоговое третье место, войдут в тройку призеров, окажутся к стати снова в ТОП 4 дающее право играть в ЛЧ , сделав это со времен Харри Реднаппа. Следующий сезон будет довольно успешным клуб займет на этот раз 2-ое место набрав 85 очков максимум за все время выступления клуба в АПЛ , жаль не повезло, что Конте и крысы из «Челси» слившие сезоном ранее Жозе Моуриньо будут первыми. Дальше последует еще и выход в финал ЛЧ в 2019 году проигранный «Ливерпулю», но зато как прошли в интригующих матчах. Правда этой команде так и не удастся взлететь выше, и добраться до трофеев, постоянно вылетая из кубка Англии в полуфинале, но в четверке будут стабильно.

Жозе Моуриньо (2019-2021).

Португалец пришел по середине сезона впервые в своей карьере, в хорошую, но разбитую местами команду после пятилетнего тренерства Почеттино, и в первом матче Моуриньо добился успеха, «Тоттенхэм» выиграет снова против «Вест Хэма» — 3:2, правда будут вести в три гола усилиями Сона, Кейна и Моура, но соперник сумеет чуть ли не сравнять. Клуб был во второй десятке на тот момент, но при Моуриньо финиширует 6-ыми, вроде как бы удачным должен быть итог, если судить об провале на старте сезона. Дальше «Тоттенхэм» начнет сезон 2020/2021 за здравие, Моуриньо и его «Тоттенхэм» попадут даже на первую строчку, чего никогда прежде не было, даже при Почеттино. Но затем случится калабс, и клуб поплывет вниз. что в итоге и послужил опять неожиданным и странным решением господина Леви уволить «особенного». Моуриньо был впервые кстати уволен не выиграв ни одного трофея, просто так и останется загадкой для всех обыграл бы он Гвардиолу и его МС в финале кубка Лиги или нет, гадать можно и все равно никто не сказал бы как могло быть. Кончено большой неожиданностью для всех стала отставка Моуриньо. Вот до чего доходит что тебе уже середняк на дверь показывает, перестал совсем уважать себя португалец, раньше то его из ТОП клубом выгоняли.

Посмотрим как данный специалист закончит чемпионат, хотя может уже завтра Леви найдет нового тренера, может Мэйсон и выведет «Тоттенхэм» на матч финала кубка лиги против «Манчестера Сити». и выиграет если везунчик. Да, и наверно у него малые шансы, чтобы дальше тренировать, однако он стартовал с победы, а многие тренеры, которые проявляли себя отлично в первой игре, как раз и начинали с побед или ничьих. Стоит напомнить что Райан Мэйсон является воспитанником и бывшим игроков клуба «Тоттенхэма», а может он именно тот кого искали. Сейчас тем более мода ставить тренерами своих бывших, тем более он знает клуб изнутри, думаю он сможет даже с молодежкой поработать привлечь больше молодых из академии. Но с другой стороны со своими бывшими у шпор не очень то выходило........Клеменс, Ардилис, Ходдл, Шервуд......не стали проводниками успеха.