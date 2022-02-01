Трансфер с секретом. Обамеянг уже тренируется с «Барселоной», но сделка еще не оформлена

Как это понимать?
Дело ясное, что дело темное
Сегодня Пьер-Эмерик Обамеянг был замечен на тренировке «Барселоны», а президент каталонцев Жоан Лапорта размыто прокомментировал трансфер, о котором официально никто не объявлял:
Вчера закрылось трансферное окно, и у нас получилось пригласить в первую команду сразу нескольких новичков. На этой неделе, если все пойдет хорошо, мы представим Обамеянга.
Но как такое возможно, если трансферное окно закрылось 31-го января? Обамеянг был близок к переходу в «Барсу» в воскресенье на правах аренды, в дедлайн сообщалось, что сделка по его переходу полностью провалилась. А потом короли драмы спасли ее в последние часы работы трансферного окна, причем речь идет о переходе габонского форварда в «Барселону» свободным агентом за полтора года до истечения его контракта с «Арсеналом». Кроме того, нападающий пошел на существенное сокращение зарплаты, чтобы перебраться в Испанию.
Почему «канониры» пошли на это? Их выигрыш составляет экономия на зарплате Обамеянга, который получал в Лондоне 350 тысяч фунтов в неделю. То есть «Арсенал» снял с себя обязательство выплатить опальному футболисту 25 миллионов фунтов, а «Барселона» не будет платить компенсацию за новичка. Пьер-Эмерик уже тренируется под руководством Хави, а официальное объявление о его трансфере «Барселона» надеется сделать в среду. Ну, или в четверг. Крайний срок — в пятницу.
Всему виной формальности и опоздание
Обамеянг по-прежнему значится в первой команде «Арсенала» на официальном сайте лондонского клуба. Вероятно, все дело в запоздалом согласовании сделки, что могло повлечь за собой проблемы с регистрацией трансфера в системе УЕФА. Если бы с документами все было в порядке, Пьера-Эмерика проводили и представили официально еще ночью. Раз этого до сих пор не сделали, значит, остается риск, что УЕФА не признает переход Обамеянга из-за нарушения регламента трансферного окна. Такое уже случалось. По другой версии, «Арсенал» и «Барселона» в цейтноте доверились друг другу и ударили по рукам, то есть зарегистрировали трансфер, отложив согласование условий на потом.
Будем исходить из того, что Обамеянгу все же разрешат играть за «Барселону». Если речь реально идет о минутном опоздании, то УЕФА следует провести сделку в ручном режиме, удостоверившись, что никакого коварства здесь нет. Оставить Обамеянга в «Арсенале» — значит, облечь хорошего футболиста на страдания еще на полгода, ведь Микель Артета вычеркнул габонца из состава одновременно с разжалованием из капитанов. Глупо лишать форварда футбола, а «Арсенал» заставлять платить Обамеянгу за то, что он не играет. Если же вопрос должны решить два клуба, то у них просто нет пути назад.
Обамеянг покидает «Эмирейтс» через черный ход
Немного грустно от того, что недавний лидер атак «Арсенала» покидает команду через черный ход. Во всех смысла с учетом драматичных обстоятельств его перехода в «Барселону». Пьер-Эмерик забил за «канониров» 92 гола в 163 матчах, полтора года продлил контракт с клубом на условиях главной звезды, но после этого что-то сломалось. Результативность Обамеянга заметно снизилась, как и его вовлеченность в дела команды, следствием чего стали проблемы с дисциплиной, с которыми Артета не стал мириться. Габонец — загульный парень, к нему нужен особый подход.
Пьер-Эмерик пошел на существенное снижение зарплаты ради «Барсы»
Очевидно, «Барселона» не готова платить Обамеянгу 20 миллионов евро в год, поэтому «существенное снижение зарплаты» входит в стоимость билета в Каталонию. По данным Mundo Deportivo, до конца сезона Пьер-Эмерик будет получать всего 5 тысяч евро в неделю (почти в 80 раз меньше, чем в «Арсенале»), чтобы «Барса» поместилась под потолком зарплат. С нового сезона зарплата форварда увеличится.
Обсуждается также возможность включения Обамеянга в заявку «Барселоны» на Лигу Европы. Согласно правилам УЕФА, на весеннюю часть сезона можно дозаявить максимум трех игроков. Зимой к «Барсе» присоединились Дани Алвес, Ферран Торрес, Адама Траоре и Пьер-Эмерик Обамеянг. Кто-то из них точно не сыграет в плей-офф Лиги Европы, потому что не попадет в заявку.
«Арсенал» и лично Артета серьезно рискуют
Принципиальность Микеля Артеты в отношении Обамеянга может дорого обойтись «Арсеналу», ведь после ссоры и последовавшего расставания с экс-капитаном в составе «канониров» осталось только два форварда — Александр Ляказетт и Эдди Нкетия. Пикантности этой ситуации добавляет тот факт, что у обоих по окончании сезона истекают контракты с «Арсеналом». Забота о неустроенном будущем нередко ведет к снижению мотивации.
Английские эксперты в один уверены, что Артета играет в «русскую рулетку»: нужно было или приглашать форварда зимой, или мириться с Обамеянгом. Микель взял на себя большой риск, получил поддержку клуба, но может расплатиться работой за это решение. Представляете, если «Арсенал» весной провалится в атаке, а бесплатно отпущенный Обамеянг забьет много голов за «Барселону»? Кто-то должен будет ответить за это головой. И кстати, у «Арсенала» 0 голов в последних 4 матчах.
Гвардиола отдал Торреса, потом позвонил своему ученику Артете, чтобы тот тоже помог Барселоне игроком, вот так по чуть чуть строится новая дрим тим имени Хави.
Гвардиола отдал Торреса, потом позвонил своему ученику Артете, чтобы тот тоже помог Барселоне игроком, вот так по чуть чуть строится новая дрим тим имени Хави.
Хотя по факту в Арсенале форварды в принципе не старались в этом сезоне, лучшие по голам Роу и Сака, поэтому, насколько это потеря, вопрос.
Ухудшение "Арсеналом" результатов скорее можно связать с тем, что кончилась длинная серия игр против аутсайдеров и пошли матчи с МС, "Ливерпулем" и т.п.
Хотя по факту в Арсенале форварды в принципе не старались в этом сезоне, лучшие по голам Роу и Сака, поэтому, насколько это потеря, вопрос.
Ухудшение "Арсеналом" результатов скорее можно связать с тем, что кончилась длинная серия игр против аутсайдеров и пошли матчи с МС, "Ливерпулем" и т.п.
Я ждал что Обаму заберёт Ницца. Больше ддя него я вариков в топ 5 не видел. Но тут Барса однако..
Я ждал что Обаму заберёт Ницца. Больше ддя него я вариков в топ 5 не видел. Но тут Барса однако..