Финиш на сезон 2023-2024 в АПЛ.

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вчера, 20:08

ТОП 4 и борьба за титул:

1. место — «Манчестер Сити».

Я думаю Гвардиола не успокоится на достигнутом, и поставит еще один рекорд в АПЛ . Он уже первым набрал 100 очков в чемпионате в 2018 году, выиграл первым внутренний требл в 2019, стал вторым после МЮ Фергюсона выиграв золотой требл в сезоне 22/23, при этом защитив три года подряд титул. На этот раз не будем говорить о квадрупле, а я скажу Манчестер Сити станет первым клубом кто выиграл 4 года подряд чемпионское звание в АПЛ .

2. место — «Ливерпуль».

Мне кажется в прошлом сезоне клуб просто провалил старт, как и всю компанию, одним из факторов сказался уезд Садио Мане в Баварию, и не так эффективно отыграл Дарвин Нуньес от которого ждали естественно большего. Но постепенно мы видели, что Ливерпуль способен выдать хорошую серию и практически снова попали в ТОП 4 не хватила пары очков. По этому команда Клоппа точно окажется в ТОП 4, и мне кажется будут одним из фаворитов на титул, и окажут достойную конкуренцию горожанам. Такое уже было, когда они чуть не выиграли в 22 году квадрупл. Ливерпуль умеет перестраиваться от сезона к сезону, неудачи их не ломают, а наоборот делают даже сильнее.

3. место — Арсенал.

Команда Артеты очень бодро бежала по дистанции в прошлом сезоне, и до мая реально претендовали на титул. Но сказался фактр не хватки сил на весь сезон, как и годом ранее, когда они еще в первый раз могли финишировать в ТОП 4, но остались на 5 месте. В этот раз не смотря на подписание парочки неплохих игроков, мне кажется испанцу опять не слишком повезет, да и на дистанции не получится так уверенно всех налево и направо обыгрывать, как это было в прошлом сезоне, создать себе отрыв, плюс играть им в ЛЧ , а они туда только вернулись, и должны показать максимум. Титула им не взять, но за 2-3 место поспорят.

4. место — Манчестер Юнайтед

Мне кажется МЮ будет не достаточно хорош, чтобы взять титул, и не достаточно плох, чтобы вылететь из ТОП 4. Правда уход Де Хеи может сказаться, потому что мы не знаем как камерунский голкипер сможет его заменить, По этому МЮ в этой борьбе за 4 сильнейших представляется самым слабым звеном, мне кажется им уготовлено упорная борьба, и возможно снова один из английских кубков взять.

Претенденты на места в еврокубки

5. место — Ньюкасл

Команда Хау очень мне симпатична, но в прошлом сезоне им откровенно повезло финишировать так высоко и попасть в зону ЛЧ . Скажем провалились основные фавориты «Ливерпуль» из-за внутрикомандного колапса, «Челси» из-за убожеского руководства от Боэли, который устроил чехарду с тренерами, а «Тоттенхэм» скатился из-за ухода Конте. В новом сезоне «сороки» снова будут стараться биться за четверку сильнейших, но так просто туда они не попадут. И мне кажется подопечные Хау еще не достаточно готовы к борьбе за титул. Вот как раз эти ребята и смогут побороться с МЮ за 4 место и даже постараться их оттуда выбить.



6. место — Челси

Мне кажется в прошлом сезоне практически синие пробили дно. Глупая и непонятная трансферная компания, которая просто провалилась, набирали всех кого только могли, при чем под двух разных по стилю тренеров. Вторым фактором такого ужаса была тренерская рокировка уход Тухеля приход Поттера, уход Поттера возвращение Лэмпарда. Плюс старые игроки времен Абрамовича тоже тянули клуб вниз, а новички не могли вписаться. Сейчас вроде разгребли потихоньку, всех недовольных убрали, и Почеттино получил возможность создать что-то новое. Мне кажется «Челси» способен попасть в зону еврокубков, но не выше 6 места. Просто я не вижу за счет чего они могут претендовать на ТОП 4, им бы второй сезон не окончить снова без еврокубков, и так думаю авансом ставлю их так высоко + уход Канте может сказаться на их игре.

7. место — Астон Вилла

Думаю команда Эмери снова покажет хороший футбол, но это все будет недостаточно эффективно, чтобы побороться за ТОП 4 или даже первую пятерку. Но ниже 10 места не должны опуститься и побороться за места в еврокубках. В прошлом сезоне Эмери пришел после Джеррарда и навел по настоящему порядок. «Вилла» ожила, да так, что оторвалась от зоны вылета, и реально была теоритическая возможность финишировать даже в 4ки сильнейших, но сказалась не хватка сил и везения, но или Эмери не хотел прыгать сразу выше головы. Думаю ЛЕ или ЛК это то что нужно для них на данном этапе.

8. место — Брайтон

Да, команда Де Зерби показала настоящий класс финишировав в 6 ки сильнейших, ВАУ однозначно. Наверно Поттер все проклял, когда ушел в «Челси», откуда его уволили, но может с финансовой стороны у него не так все плохо. Но тем не менее итальянский специалист на его багаже сумел удержаться, его стиль игры подошел этой команде, и они будто не заметили разницу в тренере кто там Поттер или уже был Де Зерби на бровке, потому что он справился. Вот именно чайки мне напомнили Саутгемптон годов 14-17, когда они тоже продавали игроков, но финишировали с каждым сезоном все выше при Почеттино были 8 ми, при Кумане 7-ыми, а на следующий сезон уже 6 ми, даже приход Пюэля не сказался так сразу плохо, был финал кубка лиги и 8 место. Но сами понимаете частая продажа лидеров, смена тренеров, которые не в силах каждый сезон подбирать новых игроков и привела к вылету. Так что сегодня богатые клубы начнут дербанить Брайтон, ну посмотрим, как смогут они заменить ушедших. При Поттере они были 9-ми, с Де Зерби уже 6 ми стали, но на этот раз они так высоко не попадут, но в 10 ке останутся.

9. место — Тоттенхэм

Не верю я в нового тренера, мне напоминает это все уход Моуриньо приход временно Мейсона, провели эксперимент с назначением Саунту, которого уволили по середине сезона приход Конте. После все также ничего не поменялось, уход на этот раз Конте, который может и погорячился, но сказал как есть: «Клуб без каких либо амбиций», его снова сменил Мейсон, а в итоге подписали бывшего тренера Селтика.



Но, а мы знаем шотландский чемпионат такой себе турнир, там и Джерррад выиграл титул, в АВ провалился, а теперь пошел к арабам деньги зарабатывать, не столько своим умением тренировать, сколько своим именем бывшего футболиста торговать. Так что от назначения от этого я ничего не жду, как в принципе и от команды. Кейн наверно будет опять тащить или будет пытаться весь сезон доиграть и постараться свалить из клуба, так как в следующем сезон может стать свободным игроком, вроде не продлили контракт с ним.

Крепкие середняки

10 место — Брентфорд

11 место — Фулхэм

12 место — Вест Хэм

13 место — Вулверхэмптон

14 место — Кристал Пэлас

Здесь особо мне сказать нечего выделить можно лишь «Вест Хэм», за которым я слежу, который в прошлом сезоне провалил кампанию в чемпионате чуть не вылетели, но сумели остаться. Просто, как люблю говорить «Есть в чемпионате кто хуже тебя», но Мойес компенсировал это победой в лиге конференции, и клуб опять будет играть в еврокубках. Но вот уход Райса может сказаться, все же человек, который цементировал полузащиту ушел. По этому высоко ставит не стану 10-14 места можно спокойно занимать. Но по прежнему Мойес верим!!!

Про остальных скажу совсем уж кратко. «Брентфорд» у них дисквалификацию будет отбывать Тоуни, связанная со ставками говорят до января, по этому без ключевого форварда на котором строилась игра явно сулит им лишь борьбу во втором десятке. У «Фулхэма» может уйти Митрович, но Марку Силва наверно сможет не потерять нити управления командой вторая десятка, чуть хуже может быть у «Вулверхэмптона» и «Пэласа», но мне кажется они крепкие середняки и их составы смогут вытянуть.

Борьба за выживание и вылет из АПЛ

15 место — «Эвертон»

За выживание точно будут бороться снова «Эвертон» у них ничего не меняется от сезона к сезону, да и вряд ли что-то измениться в ближайшем будущем, но вылет не вылетят, там есть кто по статусу хуже. Просто, что ждать от дуболомного футбола Дайча? Думаю ничего нового они не покажут, что его «Бернли» не блистал, что его «Эвертон» будут также играть в похожем стиле. До этого пытались изменить философию клуба уже тут пробовали Бенитес, Лэмпард, друг друга сменяли по середине сезона, а после на следующем выгоняли их, так что Дайчу нужно хотя бы продержаться до конца сезона последние два тренера не смогли.

16-18 место — «Ноттингем Форест», «Борнмут», «Бернли».

19. «Шеффилд Юнайтед».

20. «Лутон Таун».

Дальше общим планом осветим положение команд. Мне кажется оспорят борьбу за выживание «Форест», «Борнмут» и «Бернли», 2 клуба сохранят прописку, а один из них точно на вылет, Интерес наверно тут вызывает лишь «Бернли», который тренирует экс игрок «Ман Сити» Венсан Компани. Бельгиец неожиданно для многих за сезон вернул их в элиту, да не просто, а на прямую выиграв промоушен чемпионшипа. Но вот удержаться это совсем другое, ведь будучи игроком в АПЛ он вел борьбу за титул, но никогда не боролся за выживание, и это будет испытанием для него.

Конечно еще интерес должен вызвать «Лутон», который впервые поднялся в АПЛ , проделав путь от конференции до выхода в элиту за несколько лет. Но скажем «шляпочники» уже играли в элите в 80-х годах прошлого столетия, но тогда АПЛ еще не было, а высшим дивизионом считался первый, про команду Рэя Харфорда я писал, как они выиграли кубок лиги у «Арсенала», а максимальное место в высшим дивизионе они занимали 7-мое. Но за 30-40 лет все поменялось, если у тебя нету приличного состава, денег, тебе особо ловить него в АПЛ , только испытывать удачу, чтобы тут остаться, у них и стадион уровня чемпионшипа или первой лиги, состав наверно самый наислабейший, ну что их будет ждать участь какого-нибудь «Свиндона» и «Барнсли» 90-х годов, или последний визит «Дерби Каунти», когда они набрали рекордные очки целых 11. А «Шеффилд Юнайтед» видимо новый лифт, на подобие КПР , Норвича и тд.

«Борнмут», как говорят сменили тренера О'Нил который сумел сохранить клуб ушел и пришел испанец Ираола, который себя неплохо зарекомендовал в чемпионате испании, но это АПЛ и тут все по другому, говорят также в АПЛ приедет сюда играть за «вишен» Клюйверт, так что посмотрим, но мне кажется они будут тоже претендентами на вылет.

«Шеффилд» и «Лутон» думаю не ошибусь первые претенденты на чемпионшип, да и вообще бы я поставил бы на то что все 3 команды поднявшиеся в элиту в прошлом сезоне, снова вылетят по итогу это «Бернли», «Лутон» и «Шеффилд», но могу ошибаться.

Вот кто думал, что в прошлом сезоне вылетит недавний чемпион «Лестер» или «Саутгемптон» на старте чемпионата? А они взяли и вылетели по итогу. АПЛ не предсказуема, может кто угодно вылететь, и даже главный претендент это «Лутон» сохранить прописку, просто исхожу из простых соображений. В прошлом сезоне скажем все три новых участника остались в элите — «Форест», «Фулхэм» и «Борнмут», а думаю многие «вишен» и «лесников» ставили первыми на выход, особенно, что у одних был самый слабый и дешевый состав, а другие на страте сменили его полностью, но вылетели в итоге другие.

Итоги.

Думаю «Манчестер Сити» выиграет Титул, 4 подряд, «Ливерпуль» и «Арсенал» будут биться за 2-3 место, «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» поборются за 4 и 5 место. а вот с 6 по 9 место будет интересный замес как мне кажется "Челси, «Астон Вилла», «Брайтон» и «Тоттенхэм» поспорят за оставшиеся места в еврокубках. Прочие команды будут в общем авангарде, а на вылет поставлю 18 место «Борнмут» или «Бернли», 19 «Шеффилд» и 20 «Лутон». Делайте и вы читатели соккера или просто эксперты свои выводы по итогу на новый сезон!!!