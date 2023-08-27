«Спартак» чудом не проиграл дома «Ахмату». Абаскаль ещё ближе к увольнению

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сегодня, 10:09

Не сумели перекрыть поражение от «Зенита».

У Абаскаля три неудачных матча подряд

Два поражения и ничья – итог насыщенных недель «красно-белых» в РПЛ . Впереди кубковое дерби с «Динамо» и важная выездная игра против «Краснодара» в чемпионате. А пока московский клуб шёл на 0:2 против «Ахмата» дома в первом тайме. Не хватало хорошей реализации моментов, которые гостям помогли создать соперники, в том числе, вратарь Селихов, чтобы Абаскаль снова проиграл.

Зарема Салихова издевается после матча, но фавориту повезло, что ушли на передышку с нулями на табло. «Ахмат» с новым тренером Ромащенко был готов к активизации «Спартака» во втором тайме. На самом ярком для хозяев отрезке они нанесли 4 удара по воротам Шелии, а попали лишь раз. Бонгонда мог забить. Вот только не в стиле «красно-белых» минимальные победы в подобных вязких и сложных поединках.

А вот поражение на последних секундах в их характере. Пусть благодарят игрока «Ахмата», который пробил прямо по центру в Селихова. Светило третье поражение подряд. Игру с «Уралом» фавориты сами сломали в концовке. Глупо оставили свободной опорную зону, а затем подарили Бикфалви гол имени защитника Литвинова и вратаря Свинова. Против «Зенита» тоже делали щедрые презенты Венделу.

Казалось бы, Абаскаль должен учесть горький опыт центрального матча лета. Но нет. Против «Ахмата» не было жёстких экспериментов с составом, только возвращение к Умярову в роли маленького Бускетса, зато были привычные для «Спартака» негативные моменты. Кажется, что «красно-белые» играют один длинный матч, который тянется годами, а вырванные победы не рвут вредные шаблоны.

С Дуарте и Мартинсом не стать чемпионами

Разговоры о титуле из мира фантазий. С помощью «Зенита» и богатых клубов, если они вдруг повторят успех «Динамо» против Семака, даже «Спартак» весной может оказаться первым в таблице. Не знаем, куда подует ветер перемен в Санкт-Петербурге. Сейчас Вендел, Клаудиньо и Барриос на поле, а позовут в интересные западные клубы зимой – уедут. Вот только надежда на деградацию фаворита не сработала пять раз подряд.

«Спартак» должен был сам лучше подготовиться к сезону, а пока видим как удачно работают заключения из прошлого. Доводилось отмечать, что у Абаскаля средние по классу легионеры, не считая Промеса. Тогда не было проворного Бонгонды, но появление юркого флангового форварда не решает все проблемы. На левый фланг не привезли невероятно крутого легионера. Рябчук добротный латераль, а не ответ Сантосу из «Зенита».

Дуарте очень средний центральный защитник, ему всё лето искали замену. Нашли Бабича, но серб левша, которому удобнее на позиции Джикии, а не Дуарте. Мартинсу в центре поля солидную замену не ищут. Нового опорника Абаскалю вряд ли подвезут, хотя есть ещё около двух недель на поиски идеального кандидата. «Спартак» мог бы изменить свой Родри, но такие игроки ценятся, их перехватят ещё раньше, чем центральных защитников.

Также беда с легионерами распространяется на скамейку. Бальде и Николсон не нужны тренеру «Спартака», но вовремя с ними не расстались. И замену – перспективного иностранного форварда для подмены Соболева, не нашли. Медина и Мозес по меркам РПЛ нормальные игроки. Но достаточно промашек хавбека Мартинса без мяча, а также Бабича или Дуарте в обороне, чтобы этот пункт был релевантным весь сезон.

Истощает эффект хождения команды по кругу

Беда не приходит одна, а в случае с «красно-белыми» осечки не ходят в одиночку. Абаскаль не собрал пять викторий подряд в РПЛ . Даже не повторил серию из четырёх успехов, которая у него была на старте прошлого сезона. Тогда многие относились к энергичному испанцу с симпатией. Хвалили за доверие молодым игрокам. Сочувствовали, что уход Федуна испоганил Абаскалю трансферную компанию.

Из-за волокиты новый тренер не получил новых лидеров. Позже все удивлялись, что спортивным директором поставили Эшуорта. Но теперь многие решения тренера Абаскаля непонятны даже людям, которые «Спартак» изучают в десять раз дольше, чем испанец. Гильермо играется с командой, тактикой, составом и подходами, а не выходит побеждать конкретного соперника. И это очень плохая привычка.

Что вчера в схеме «4-3-3» было с учётом особенностей «Ахмата»? «Спартак» владел мячом, но равенство по ударам напоминает, что моменты были у двух ворот. Гости ниже прессинговали, но в модели оценки качества футбола шансы на победу москвичей оказались 30%, а шансы на победу «Ахмата» 35%. Игра на три результата. «Спартак» ломается морально, когда возникает чувство дежавю.

В своём первом матче в РПЛ Абаскаль не переиграл «Ахмат». Грозненцы дома забили, а нигерийский вингер Мозес спас фаворита. Прошёл год, а остались панические выходки голкиперов, позиционные ошибки защитников, которые прижимались к воротам, помогая Конате, Ильину и Олейникову, пустующие места в опорной зоне и нереализованные хорошие моменты в атаке. В каждой линии нет переворота.

Похожий «Спартак» появлялся при Каррере в конце работы Массимо, нередко такие игры огорчали Тедеско. Меняется состав, тратятся большие деньги на трансферы, а «Спартак» стабилен в печальном следовании унылым паттернам. Шесть лет без побед в РПЛ над «Зенитом». Три подряд мировые с «Ахматом». Если Абаскаль не победил непростого оппонента с третьей попытки, то это симптом болезни.

У боссов клуба тянется рука к телефонам, номера Черчесова и Карпина они знают. Да, смена тренера не панацея. У Абаскаля осталось парочка кошачьих футбольных жизней. Но в пяти ближайших матчах «Спартак» может продлить серию без побед. Стартовая эйфория прошла. Команда не разобралась в себе, хотя все минусы известны. Но извне их не превратить на плюсы. Потенциал имеется, а результаты не чемпионские.