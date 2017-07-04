Черчесов и позитив. Разбираемся, что стало лучше

Читатели справедливо кивнули на античерчесовскую направленность материалов «Соккер.ру», но однобокость – не наша черта. Исправляемся и даем установку на позитив!

Вы должны помнить и понимать, что это только одна из сторон медали, причем не обязательно двух, но так как перегнули палку с негативом в последних публикациях, давайте поговорим исключительно о том, что Черчесов делает правильно.

Неравнодушие

Мы не знаем, любят ли футболисты сборной России тренера Черчесова, ненавидят или предпочитают иметь с ним исключительно деловые отношения, но наша команда предстала на Кубке Конфедераций мотивированной и неравнодушной. Слезы после поражения от Мексики не наигранные, парни хотели, но не смогли, что их искренне огорчило. Вспомните, из-за чего мы раньше стабильно отворачивались от сборной России и не хотели иметь ничего общего с «зажравшимися легионерами». Из-за поражений? О, нет! По более серьезной причине – из-за стабильного и не скрываемого пох*****. То есть последней стадии безразличия. Вспомните последние вариации сборной: Адвокат – высокомерие и кадровый застой, Капелло – зажатость и чудачества, Слуцкий – конфликты в коллективе, импульсивность, незрелость. Сейчас – неравнодушие.

Формирование позитивного имиджа

Нынешней сборной России хочется, чтобы ее любили. Ей не все равно. Это выражается не только в самоотдаче и слезах Смолова с Самедовым, но и в том, как ведут себя футболисты в другое время. И только когда носят амуницию с двуглавым орлом: невозможно не заметить единодушные походы благодарности к трибунам и деликатное обращение с журналистами в микст-зонах. Черчесов вообще требует от сборников всегда и везде помнить, что они представляют свою страну на международной арене. Станислав Саламович не хочет, чтобы его подопечные хамили людям, превышали скорость и попадали в скандальные истории. Имидж сборной России обесценили игроки сборной России, причем не только и даже, наверное, не столько на футбольном поле, как за его пределами. Поэтому Черчесов делает все логично: воспитывает футболистов, чтобы улучшить репутацию команды.

Не боится «резать мясо»

Кокорин, Шатов, Мамаев пропустили Кубок Конфедераций, с Дзюбой темная история. Черчесов отрицает наличие конфликтов с футболистами, но с его точки зрения сложившиеся ситуация, скорее всего, действительно не видятся конфликтными. Если человек по тем или иным причинам, футбольным или поведенческим, на данный момент не соответствует требованиям отбора кандидатов в сборную России, то это не конфликт, пусть даже сам футболист считает иначе. Вряд ли Черчесов просит чего-то экстраординарного – получается же с ним работать у Глушакова, Смолова, Акинфеева, Жиркова. Сейчас это его монастырь и его устав, кто не готов придерживаться правил – свободен. Да, хотелось бы, чтобы тренер нашел подход ко всем игрокам, которые пригодятся на чемпионате мира, но иногда необходимо отделить зерна от плевел. Черчесов добился того, что сейчас в сборной России только те игроки, которые на 100% хотят играть за сборную России. Может быть, ради этого и стоило «отрезать» несогласных, недовольных, мнительных и дерзких.

Не прячется

Станислав Саламович не избегает встреч с болельщиками. Может выйти из машины за пару кварталов до дома и прогуляться по улицам, появляется в публичных местах, то есть готов прислушиваться к гласу народа лично, когда чувствует внутреннюю потребность. Черчесов готов вызывать огонь на себя, хотя признается, что после Кубка Конфедераций реакция смешанная: поддержка, критические стрелы, добрые пожелания и слова поддержки. Тренер показывает свою заинтересованность в ответной реакции народа, показывает, для кого играет его команда.

Подготовка к Кубку Конфедераций

Целый год сборная России играла товарищеские (простите, Станислав Саламович, контрольные) матчи, в которых было очень сложно разглядеть очертания финальной версии команды, которую разрабатывает тренерский штаб. Многое в понимании этого вопроса перевернул австрийский сбор перед Кубком Конфедераций, Черчесов целенаправленно готовил сборную России в Нойфиште, потом были сыграны матчи против Венгрии и Чили, после чего, собственно, состоялся старт на турнире. Во-первых, физическая готовность оказалась на уровне. Во-вторых, стал просматриваться рисунок игры, система взаимодействий, не всегда идеально отточенная, особенно в атаке, но уже вполне осязаемая.

Готовность порадовала, и если перед чемпионатом мира удастся потрудиться с той же эффективностью, а в составе появятся сильные игроки, которых не хватало на Кубке Конфедераций (Зобнин, Шатов, Дзюба, Дзагоев и другие), то можно будет рассчитывать на удачное выступление. Мы ведь и этим летом не были никем избиты – ничья против Чили в товарняке, минимальные поражения от сильных команд Португалии и Мексики. За год сборная России должна прибавить, плюс рассчитываем на улучшение кадрового благосостояния.