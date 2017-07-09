В руководстве «Барселоны» сидят бездари?

Их может обвести вокруг пальца даже отец Месси, их не уважают тренеры, арбитры и хотят посадить в тюрьму. «Соккер.ру» возмущен тем, как управляют великим клубом.

Махинации

Просто вспомните случаи, когда дошло до судов и вердиктов. Месси заплатил штраф, чтобы не сидеть в тюрьме. Маскерано подписал соглашение с налоговой службой. Знаем, что в Барселоне сидят люди, выдающие Лионелю самый жирный контракт в командных видах – сами хвастаются. Но не догадались прописать в соглашении солидное наказание за налоговые махинации, порочащие репутацию Барселоны?

Впрочем, бывших президента и вице-президента клуба тащат в суд по делу о трансфере Неймара, так что сами с усами. Бразильца перехватили у «Реала» по такой схеме, что в Бразилии приостановили разбирательство - нашли новые нарушения. Нужно время для формирования еще одного дела. Бартомеу - в те времена именно он был вице-президентом, тоже зовут в суд. Не многовато ли махинаций на квадратный метр легендарного «Камп Ноу»? И как верить в честность остальных сделок и игроков с такими боссами?

Продажи

Еще одна грань альтернативной одаренности руководства «Барселоны» раскрывается, когда дело касается продаж. Клуб отдал Даниэля Алвеса в «Ювентус», но это ошибка от кристальной жадности - считали, что ветеран много денег запросил, в результате он взбрыкнул, а команду разорвали по правому флангу. По версии Бартомеу, Алвес ушел из-за личных проблем. Чистая правда, проблемы были с боссами клуба.

Но куда более дикий трансферный ляп - расставание с Алькантарой. Тиаго унизили неверием в его возможности, а теперь «Бавария» не отдаст испанца даже с переплатой. Разве что неадекватной – тогда согласится. «Барселона» так слабо работает на продажу, что сама себя подставляет. Кстати, если Гомеш со второй попытки не заиграет, его выгодно продать сможет только агент Мендеш, но не каталонцы. У боссов «Барселоны» даже отправка Турана в Китай, похоже, сорвалась...

Отношения

Во-первых, «Барселона» в ужасных отношениях с воспитанниками клуба, в которых в Ла Масии вкладывали душу и деньги. Многие футболисты жалуются, что не доверяют даже людям проблемных амплуа. Во-вторых, обратите внимание, что Гвардиола до сих пор на любой намек о возвращении реагирует категоричным «нет». Не потому, что «Барселону» не любит, а из-за руководства. Ушел он, поскольку в споре о главенстве игроков и тренера те выбрали не Хосепа. В-третьих, спортдир Субисаррета – пусть о его профессиональных качествах можно поговорить отдельно, ушел в «Марсель».

Вместо него на днях назначили руководителя академии Хосепа Сегуру. Той самой школы, что не смогла подготовить центрбека, правого латераля и нового Иньесту. Впрочем, не Сегура у них худший. Стоило одному из первых тренеров Месси сказать, что «Барселона» не из одного человека состоит - старика уволили. Показательный случай. А когда Бартомеу заявил, что раз Месси остается - все у клуба будет нормально, то показалось, что Федун выучил испанский. Что за бред? Лионель играл и против ПСЖ, и против «Ювентуса», когда были погромы. Месси – дорогой десерт в ресторане, основные блюда – его коллеги по защите и центру, тактика и тренер.

Покупки

Неймар в интервью – мечтает играть с Коутиньо и Паулиньо, также записал сообщение Мбаппе, сделал больше для селекции клуба, чем его боссы? У «Барселоны» полно звезд, но редко кого взяли за копейки, как Пике. Вратарь нормальный, не точно великий. Сам Жерар сейчас без идеального для него напарника. Правый фланг обороны пустой. Бускетс точно сбавил, дошло до того, что он конкурентов хвалит. Ракитича не ценят, всегда может уйти. Иньеста стареет. Форварды Месси и Суарес прошли тридцатилетний рубеж. Приобретенные игроки не попадают в такт. Беднягу Гомеша сделали иконой безвкусной покупки. Во-первых, именно боссы «Барселоны» все это допустили. Во-вторых, у них не получаются покупки на проблемные места. Бельерина так крепко держит Венгер, что «Барселона» якобы еще один сезон проведет с Серхио Роберто справа.

Центральные защитники вроде Бонуччи могут выбрать АПЛ. А покрытая плесенью вишня на испорченном торте бездарного управления - сага Верратти. ПСЖ помнит Айтекина, шейхи считают его судейство в ЛЧ предвзятым. В результате мстят, издеваются над «Барселоной». Даже если до конца лета отдадут мастера извинений по бумажке «блаугранас», то обязательно с переплатой. Кроме того, обратите внимание на резкую активизацию парижан в направлении Коутиньо. Не так бразилец нужен, как хочется подпортить «Барселоне» переговоры? Впрочем, у испанцев даже с переходом Паулиньо из Китая возникли проблемы. Так что вопрос о компетентности двух последних президентов Барселоны стоит остро. Даже странно, что великий клуб с четко проработанным стилем - хала Кройф, хала Хосеп, достался таким странным людям.

Авторитет

Почему жадный отец Месси Хорхе, не юрист, не бухгалтер, а парень, работавший на заводе, известный сейчас беспринципностью – другой человек не использовал бы благотворительный фонд для отмывания денег, выбил у Бартомеу для Месси нереальный контракт? Платить тридцатилетнему парню один миллион фунтов в неделю – настраивать против Лионеля других звезд, поднимать запросы будущих новичков, подставлять клуб – прибыль так не растет, как оклады, и развращать самого аргентинца. Но почему Месси так спокойно использовал руководство «Барселоны»? Потому что не уважает их. Обратите внимание, что у Алвеса, Гвардиолы, Луиса Энрике, Алькантары и самого Лионеля или прохладные, или ужасные отношения с Бартомеу и свитой.

У этих ребят нулевой авторитет в Испании. Звезд «Барселоны» судят за налоги, арбитры с ними творили, что хотели, Сампаоли отказал, Энрике пробовал убежать еще в прошлом году. У боссов «Барселоны» не хватило ума избежать трансферного бана. Почему ПСЖ сейчас так смело воюет с каталонцами и удерживает Верратти? А что Бартомеу может им сделать?

У «Реала» президент – ушлый до безобразия, но Перес не допускает такого количества грубых ошибок. Если сейчас Бартомеу провалил трансферную кампанию – а нужны Бельерин, Верратти и Коутиньо или парни того же уровня, а у Вальверде не получится, то увидим не спонтанные, а очередные грубые проколы. «Барселоне» не повезло с руководством, они на сезон отстрочили за счет трио в атаке в 2015-м году сход лавины задач, но сейчас от компетентности боссов клуба многое зависит. И нет сомнений – многие бездари от футбола допускают ошибки реже, чем эти ребята.