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Робертсон: «Я бы хотел как-нибудь поиграть за „Селтик“»

сегодня, 07:45

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон в подкасте BBC с Питером Краучем признался, что хотел бы в будущем поиграть за «Селтик». 26-летний футболист какое-то время провёл в академии легендарного шотландского клуба до перехода в «Куинз Парк».

Если спросить меня сейчас, что бы я хотел делать дальше, то, конечно, я отвечу, что хочу завершить карьеру в «Ливерпуле». Но ты знаешь, как тяжело играть на самом высоком уровне до 35-36 лет.

Мне бы хотелось однажды надеть футболку «Селтика» и выйти на поле «Селтик Парк».

Робертсон также признался, что сожалеет о том, что ударил капитана «Барселоны» Лионеля Месси по голове во время прошлого полуфинала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:16
всё в твоих ногах))))
Foxes
Foxes ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 07:56
Селтик>Зенит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:54
Так себе командочка...
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 07:54
Можно,конечно
rf4j7r6n7rjv
rf4j7r6n7rjv
сегодня в 07:49
На закате карьеры самое то будет
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