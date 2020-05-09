Робертсон: «Я бы хотел как-нибудь поиграть за „Селтик“»

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сегодня, 07:45

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии в подкасте BBC с Питером Краучем признался, что хотел бы в будущем поиграть за «Селтик». 26-летний футболист какое-то время провёл в академии легендарного шотландского клуба до перехода в «Куинз Парк».

Если спросить меня сейчас, что бы я хотел делать дальше, то, конечно, я отвечу, что хочу завершить карьеру в «Ливерпуле». Но ты знаешь, как тяжело играть на самом высоком уровне до 35-36 лет. Мне бы хотелось однажды надеть футболку «Селтика» и выйти на поле «Селтик Парк».

Робертсон также признался, что сожалеет о том, что ударил капитана «Барселоны» Лионеля Месси по голове во время прошлого полуфинала Лиги чемпионов.