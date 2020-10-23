«Ахмат» проведёт расследование относительно нападения на арбитра

Пресс-служба «Ахмата» на официальном сайте клуба выступила с заявлением об инциденте, который произошёл на матче молодёжного первенства против «Спартака».

После окончания матча 7-го тура молодежного первенства между командами «Ахмат» — «Спартак», выбежавший на поле болельщик попытался оказать физическое воздействие на главного арбитра. Сотрудниками службы безопасности он был сопровожден за периметры стадиона.

Мы осуждаем любые неправомерные поступки, будь они со стороны официальных лиц или болельщиков. Клуб проведет внутреннее расследование. Виновные сотрудники, допустившие выход болельщика на поле, понесут наказание.

Приносим свои извинения главному арбитру матча Головко Богдану, болельщикам, участникам матча.