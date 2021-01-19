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Состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира

вчера, 18:55

В Цюрихе состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира, который будет проходить в феврале в Катаре.

«Бавария», выигравшая Лигу чемпионов, начнёт турнир с 1/2 финала. Также путёвку в полуфинал автоматически получит победитель Кубка Либертадорес, который ещё не определён.

В четвертьфиналах сыграют:

«Тигрес» (Мексика) — «Ульсан» (Южная Корея)

«Аль-Духаиль» (Катар) — «Аль-Ахли» (Египет).

Победитель Кубка Либертадорес встретится с «Тигресом» или «Ульсаном». «Бавария» в полуфинале сыграет с победителем матча «Аль-Духаиль» — «Аль-Ахли». Первый полуфинал состоится 7 февраля, а второй — 8 февраля.

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Все комментарии
L.Hamilton
L.Hamilton
сегодня в 01:47
Стоит уважать команд из других континентов.
У всех есть шанс выиграть турнир.
barcamilan
barcamilan
вчера в 23:07
сделайте турнир интереснее, а то фигня какая-то
санек002
санек002
вчера в 22:22
а где питерский зенит?
ilyafrom
ilyafrom
вчера в 21:43
Уровень команд Европы несопоставим с клубами других континентов. Можно было победителя ЛЧ сразу в финал ставить, а другую путевку разыгрывать
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:48
Как по мне, то формат канувшего в Лету Межконтинентального кубка был вполне нормальный. Обладатель ЛЧ против обладателя КЛ в один матч вполне достаточно. Зато вывеска теперь громкая: Клубный чемпионат Мира. Ну хоть ничего не выигравший на клубном уровне в Азии "Аль Духаиль", насколько я понимаю, попавший в данный турнир, как чемпион страны в которой проходит сей турнир, имеет теоретический шанс стать клубным чемпионом Мира. Как обычно личное мнение.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:25
Никому ненужные товарняки!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:14
Турнир ваще ниочём...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:47
Бавария точно дойдет до финала
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 19:47
Дополнительный титул в копилку Баварии
particular
particular
вчера в 19:41
Броское название для скоротечного турнира...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:04
Победитель клубного чемпионата мира сыграет в суперфинале с Зенитом
Gahi
Gahi
вчера в 18:58
Хороший расклад удачи командам.
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