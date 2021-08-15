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«„Локомотив“ стал сильнее как коллектив». Смолов — после матча с «Зенитом»

сегодня, 22:53
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов поделился мыслями после матча 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1). Смолов сравнял счет с пенальти на 90-й минуте.

У меня двоякое впечатление от матча. Достаточное количество времени играли в большинстве. Нам нужно было стараться забить гол, что логично. Тем более, мы играли дома. Но пропустили необязательную контратаку, которая привела к пенальти в наши ворота. По тому, как складывалась игра, когда даже проигрывали сопернику вдесятером, хорошо, что удалось сравнять.

Любая команда, которая играет в меньшинстве, действует более компактно и играет низко, стараясь не пропустить. Когда у одной из команд преимущество в одного игрока — это много. «Зенит», оставшись в меньшинстве, стал более мобилен и собран. Думаю, что нам надо было пробовать больше через фланги их «вскрывать», с помощью навесов и подач.

На самом деле [при исполнении пенальти] от себя отталкивался. Потому что мы на тренировках пенальти отрабатываем. Поэтому заранее готовился и знал, куда буду бить.

Никто не хочет проигрывать. Но вы действительно правы, что раньше, когда «Локомотив» первым пропускал, практически не одерживал волевые победы. На моей памяти был только матч с «Оренбургом», здесь же, когда мы уступали и победили [8 декабря 2018 года]. Сейчас эти результаты говорят о том, что мы стали сильнее как коллектив. Все бьются друг за друга. Никто не хочет уступать, команда не сдаётся до последнего.

Ранее стало известно, кто был признан лучшим игроком этого матча.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ n272nm (раскрыть)
сегодня в 23:16
Принципиально не смотрю Срач тв)Газпромовский канал! Но может вы и правы на счет судейства!
Смотрел только разборы Валеры! Все четко и по делу))
beefs
beefs
сегодня в 23:09
Ну вот и Карась 79...
Smoke Buddah
Smoke Buddah
сегодня в 23:08, ред.
Ну что Федя, помнишь как ты говорил? Давай ка переиначим
"Зачем вообще проводить чемпионат? Давайте просто отдадим первое место Локомотиву и всё"
Забыл наверное уже, память короткая
n272nm
n272nm
сегодня в 23:03
Федя лукавит. Локомотив сыграл плохо. Зенит был лучше и ничью Локомотиву подарил Карасев, который отсудил безобразно повлияв на результат. Только что на МатчТВ Черданцев, Рахимов и Быстров обсуждали игру и судейство Локомотива. Вова Быстров отлично отжег, хотя старался быть корректным. Те кто не видел эту передачу, рекомендую посмотреть. Даже у самого ярого противника Зенита будет масса вопросов к судейству Карасева, а когда Федя скажет, что в этой игре Локомотив стал сильнее, как коллектив, этот самый ярый противник Зенита будет ржать, аки полковой конь!:))))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 23:02
Рано судить о чём то, пусть хоть половину дистанции пройдут
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