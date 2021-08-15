«„Локомотив“ стал сильнее как коллектив». Смолов — после матча с «Зенитом»

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов поделился мыслями после матча 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1). Смолов сравнял счет с пенальти на 90-й минуте.
У меня двоякое впечатление от матча. Достаточное количество времени играли в большинстве. Нам нужно было стараться забить гол, что логично. Тем более, мы играли дома. Но пропустили необязательную контратаку, которая привела к пенальти в наши ворота. По тому, как складывалась игра, когда даже проигрывали сопернику вдесятером, хорошо, что удалось сравнять.
Любая команда, которая играет в меньшинстве, действует более компактно и играет низко, стараясь не пропустить. Когда у одной из команд преимущество в одного игрока — это много. «Зенит», оставшись в меньшинстве, стал более мобилен и собран. Думаю, что нам надо было пробовать больше через фланги их «вскрывать», с помощью навесов и подач.
На самом деле [при исполнении пенальти] от себя отталкивался. Потому что мы на тренировках пенальти отрабатываем. Поэтому заранее готовился и знал, куда буду бить.
Никто не хочет проигрывать. Но вы действительно правы, что раньше, когда «Локомотив» первым пропускал, практически не одерживал волевые победы. На моей памяти был только матч с «Оренбургом», здесь же, когда мы уступали и победили [8 декабря 2018 года]. Сейчас эти результаты говорят о том, что мы стали сильнее как коллектив. Все бьются друг за друга. Никто не хочет уступать, команда не сдаётся до последнего.
Ранее стало известно, кто был признан лучшим игроком этого матча.
Смотрел только разборы Валеры! Все четко и по делу))
Смотрел только разборы Валеры! Все четко и по делу))
"Зачем вообще проводить чемпионат? Давайте просто отдадим первое место Локомотиву и всё"
Забыл наверное уже, память короткая
"Зачем вообще проводить чемпионат? Давайте просто отдадим первое место Локомотиву и всё"
Забыл наверное уже, память короткая