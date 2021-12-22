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Нигматуллин — о «Спартаке»: «Летом будет огромная неустойка и новый тренер»

вчера, 10:14

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал приход в команду итальянцев — тренера Паоло Ваноли и спортивного директора Луки Каттани.

По поводу массового прихода иностранцев в российский футбол отношусь крайне негативно. Судя по всему, российский футбол скуднеет талантами. Или же это массовое помешательство, не знаю, но отношусь я к этому негативно. Какое-то повсеместное разочарование в российских специалистах, получается. Приглашаем кого угодно, помощника помощников и все в таком духе. На должность спортивного директора приходит скаут. Грустно, конечно.

Могу дать прогноз: следующим летом будет огромная неустойка и новый тренер. По-другому не вижу. Конечно, желаю Ваноли удачи, но, зная российский рынок и футбол, могу предположить, что у него ничего не получится в «Спартаке».

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Все комментарии
4RT
4RT
вчера в 12:04
К лету можно спрогнозировать только очередную "волну" ковида
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:56, ред.
Не понимаю этого нытья по поводу страны происхождения. Российские тренера в настоящее время успешно работали за рубежом? Слуцкий провалился в Чемпионшипе и Эрадивизии, Карпин во втором дивизионе Испании. Черчесов выиграл чемпионат Польши с "Легией" и мы ожидаем успехов в Венгрии. Но это же чемпионаты слабее нашего. Итальянцы выигрывали АПЛ, серию А, чемпионат Испании и не однократно. А теперь удивляетесь, что Зарема и Федун выбирают итальянца. Так есть основания. А то, что языковой барьер мешает, английский хотя бы выучите да и думается, если тренер востребован и переводчика к нему приставят. Да и разговор о том чтобы российских тренеров выбирали нужно затевать после того, когда хотя бы одного из наших тренеров в ведущие клубы топ-5 позовут. Но не приглашает тот же ПСЖ Семака, хоть ты тресни, а выбирает аргентинцев или немцев:
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 11:51, ред.
Как же комплексы тренерской неполноценности так и прут от этих бывших игрочишек ,которые даже в бытность свою, ничего толком и не выигрывали ! Зато пафосу ..........! Все мнят из себя великих и заслуженных знатоков футбола . Как говорила Ф. Раневская : Павлин -птица ,конечно ,красивая , но под этими красивыми перьями прячется обыкновенная куриная ж.......опа ! ))
navoi73
navoi73
вчера в 11:49
Еще один Настрадамус нашелся....😭😭😭😭
ОПС
ОПС
вчера в 11:27
Очень даже возможно.
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:21
Время покажет что и как
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 11:01
Но при этом сами бывшие игроки сейчас только пи...ть и могут, а тренировать или руководить уже таланта не хватает.
Железный Капут
Железный Капут
вчера в 10:57
Прямо как заправский провидец - бац и в точку!
YVG
YVG
вчера в 10:49
Огромная неустойка выгодна дельцам в спартаке.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 10:30
иди тренируй,знаток! вас таких тут целая свора
Oliver S
Oliver S
вчера в 10:28
Спасибо за поддержку, Руслан.
112910415
112910415
вчера в 10:27
тренер получил поддержку и усиление состава ...
не сбудется прогноз Нигматуллина !
memphis
memphis
вчера в 10:24
Объективно
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:19
Не удивлюсь, если так и выйдет.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:17
Америки не открыл
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