Нигматуллин — о «Спартаке»: «Летом будет огромная неустойка и новый тренер»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России прокомментировал приход в команду итальянцев — тренера и спортивного директора Луки Каттани.

По поводу массового прихода иностранцев в российский футбол отношусь крайне негативно. Судя по всему, российский футбол скуднеет талантами. Или же это массовое помешательство, не знаю, но отношусь я к этому негативно. Какое-то повсеместное разочарование в российских специалистах, получается. Приглашаем кого угодно, помощника помощников и все в таком духе. На должность спортивного директора приходит скаут. Грустно, конечно.

Могу дать прогноз: следующим летом будет огромная неустойка и новый тренер. По-другому не вижу. Конечно, желаю Ваноли удачи, но, зная российский рынок и футбол, могу предположить, что у него ничего не получится в «Спартаке».