Агент Угальде отреагировал на слова о переходе в «Спартак» из-за денег

Агент Курт Морсинк, представляющий интересы нападающего «Спартака» , объяснил свои слова о том, что в вопросе перехода футболиста в московский клуб из «Твенте» очень важную роль сыграли деньги.

Конечно, когда Манфред забивал множество голов в «Твенте», он не думал, что перейдет в «Спартак». У любого футболиста есть мечта сыграть в Лиге чемпионов. Но когда к тебе с предложением приходит «Спартак», клуб с такой богатой историей, это все меняет.

Конечно, нужно понимать экономическую составляющую российских клубов. Но стоит отметить, что изначально «Твенте» не хотел продавать Угальде.

Если вы помните, тогда они боролись за место в Лиге чемпионов. Но когда такой мощный клуб приходит за футболистом, нужно уважать его желание. Манфред загорелся идеей перехода, равно как и мы.

Далее снова последовал звонок «Спартака», именно поэтому клубу нужно было прислушаться к предложению. Манфред сам принял решение. Мы уважаем это. Что касается заработных плат, конечно, мы понимаем, что в России они выше, чем в «Твенте». Это знают многие. Я имел в виду именно это.