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Агент Угальде отреагировал на слова о переходе в «Спартак» из-за денег

сегодня, 12:26

Агент Курт Морсинк, представляющий интересы нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, объяснил свои слова о том, что в вопросе перехода футболиста в московский клуб из «Твенте» очень важную роль сыграли деньги.

Конечно, когда Манфред забивал множество голов в «Твенте», он не думал, что перейдет в «Спартак». У любого футболиста есть мечта сыграть в Лиге чемпионов. Но когда к тебе с предложением приходит «Спартак», клуб с такой богатой историей, это все меняет.

Конечно, нужно понимать экономическую составляющую российских клубов. Но стоит отметить, что изначально «Твенте» не хотел продавать Угальде.

Если вы помните, тогда они боролись за место в Лиге чемпионов. Но когда такой мощный клуб приходит за футболистом, нужно уважать его желание. Манфред загорелся идеей перехода, равно как и мы.

Далее снова последовал звонок «Спартака», именно поэтому клубу нужно было прислушаться к предложению. Манфред сам принял решение. Мы уважаем это. Что касается заработных плат, конечно, мы понимаем, что в России они выше, чем в «Твенте». Это знают многие. Я имел в виду именно это.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
сегодня в 15:32
А почему не сказал, что Манфред "с деЦтва за Спартак" и приобрёл сыну лет 8-10 назад в интернет-магазине Спартака футболку и бейсболку? ))
цЫрк да и только...
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 15:11
Это давно было понятно. Точно также, как наёмники, переходя в российский клуб с большой историей, заверяют в преданности и любви, якобы, всю жизнь мечтали играть именно в этом клубе. Я никогда легам не верил и не поверю в их честность и откровенность. Но все-таки, были и среди них достойные люди- в ЦСКА, Спартаке, Динамо, которые, частицу своей души- оставляли в клубе... Сейчас, клубная эмблема потеряла свою ценность и не только с приходом легов. В этом смысле, я всегда вспоминаю слова Легендарного В.В.Лобановского, за несколько лет до смерти, после приезда, первых иностранцев в Киев: "С этими людьми- я ничего не выиграю. Они приехали зарабатывать"...
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:50
Болтливый агент проговорился о том, что Угальде предоставился шанс изменить свою жизнь и жизнь своей семьи, и что на это трудно ответить нет. Для латинцев семья, это святое. Я не утверждаю, но думаю, что агент убедил игрока в том, что в Твенте ему особо ничего не светит. Больших высот в ЛЧ Твенте не достигнет. Из топ клубов интереса к игроку нет, а в РПЛ есть возможность хорошо заработать и поправить своё финансовое положение. Видимо агент был убедителен, тем более что он сам на этом хорошо заработал.)
Capral
Capral
сегодня в 14:43, ред.
байкал.

Однозначно, в СА- едут ради денег. Но для руководителей "Верблюд лиги", важно также и развитие европейского футбола в этом регионе, его популяризация, также, как и для МЛС.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:25
Вот же чудик! Сказал бы честно: деньги перевесили! И думаю постарался в этом сам агент!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:23
Тот случай когда хотел оправдать, но потопил ещё больше.
Боролся за ЛЧ, но предпочёл деньги.
Я конечно всё понимаю, можно много рассказывать про богатые истории клубов, но когда у тебя стоит выбор играть в ЛЧ или деньги, то зачем эти присказки?
Это как сейчас многие про Саудовскую Аравию сказки рассказывают, что едут туда для развития футбола.
Едут туда только ради денег.
Capral
Capral
сегодня в 14:15
Ну насчет Спартака и его богатейшей истории, агент конечно лукавит. Угальде перешел не из-за истории Спартака, а по другому поводу, того, что европейцам важнее и привычнее... Великая и Прекрасная История Спартака, имеет значение для болельщиков этого Легендарного Клуба. Она пямятна мне, человеку видившему Спартак и восторгающемуся этим Клубом!!! Для Угальде- важнее другое. А если, еще учесть, отсутствие игр Спартака в ЛЧ, то в принципе, всё ясно и понятно. Очень я надеялся, что Угальде станет вторым Промесом- ярким, самобытным футболистом Спартака!!! Увы, пока не получается. Возможно получится у Станковича, хочется верить...

Удачи Угальде, удачи Спартаку!!!!!!!
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 13:53
Был бы от него толк еще за эти деньги..Пока такая ситуация лучше подписывать возрастных и опытных на 2 года чем неизвестных щеглов на 4 года с большой зарплатой и очень разговорчивыми агентами. Мозес супер 2 года отыграл. Адриано. А всякие тили угальды да еще на 4 года это тупость и разбазаривание бабла. Угальде бездарь это и без агента понятно. Вот Виллиана подписали хотя бы видно за что и видно как забивал и где играл. А вот кто это чудо с Костярики это вопрос..
LOpp
LOpp
сегодня в 13:43
кто бы что не говорил, но в РПЛ сейчас легионеры едут только из-за денег. В еврокубках не играем, а на историю наших клубов чхать они хотели. главная движущаяся сила - деньги.
5rdu7kb6az56
5rdu7kb6az56
сегодня в 13:37
Он такой не единственный кто из-за денег
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 13:12
А как связана "мечта любого футболиста сыграть в ЛЧ" даже теоретически может быть связана с переходом толп жаждущих именно денег в Зенит? Мечта забыта?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 13:06, ред.
Историю Спартака они конечно не ведают , но а как клуб Спартак Москва конечно знают.
Скорее бы всего если бы они знали о существовании зенита с его с золоторесурсами там бы стояли в очередь. Кстати Рональдо уехал с гей-европы и болт положил на лигу чемпионов...Так что дерзайте...,)
lotsman
lotsman
сегодня в 12:38, ред.
"...У любого футболиста есть мечта сыграть в Лиге чемпионов. Но когда к тебе с предложением приходит Спартак, клуб с такой богатой историей, это все меняет....."
Оправдание своих, ранее сказанных слов, глупее не придумаешь.) Лигу чемпионов поменять на историю Спартака!!! Интересно, Рональду с Мбаппе знают о великой истории? Наверное нет. Иначе бы они уже стояли у дверей Спартака.)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:36, ред.
Много текста от агента. Мог бы просто ответить - да. И нечего стесняться.
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