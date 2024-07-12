В «Спартаке» рассказали о будущем Николсона

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о будущем нападающего Шамара Николсона.
Решение по Шамару мы будем принимать совместно внутри клуба. Нам важно понять мнение и главного тренера, и спортивного директора. На данный момент решения нет. Николсон скоро прибудет в расположение команды, а дальше будет видно.
Парень ещё молодой, мозги "повернулись-звезданулись" и не нашёл общего языка с попрыгунчиком.
ТВОРЧЕСКИЕ люди - а Игнатова я считаю именно таким, пусть и на футбольном поле, ну, как, например, Юрий Гаврилов - очень ранимы, и, когда их НЕ понимают и НЕ воспринимают, на поле или не выпускают или ставят не на "их" позицию - а ЭТО попрыгун практиковал не просто часто, а ВСЕГДА и для многих футболистов КБ - такие люди естественно внутренне бунтуют или опускают быстро руки.
Ему нужна УВЕРЕННОСТЬ В СВОИХ СИЛАХ, а так же в том, что именно он и никто другой является КЛЮЧЕВЫМ игроком развития атаки.
Если новый тренер это понимает и найдёт "ключик" к Игнатову, то тогда будет для всех очень хорошо.
Парень ещё молодой, мозги "повернулись-звезданулись" и не нашёл общего языка с попрыгунчиком.
ТВОРЧЕСКИЕ люди - а Игнатова я считаю именно таким, пусть и на футбольном поле, ну, как, например, Юрий Гаврилов - очень ранимы, и, когда их НЕ понимают и НЕ воспринимают, на поле или не выпускают или ставят не на "их" позицию - а ЭТО попрыгун практиковал не просто часто, а ВСЕГДА и для многих футболистов КБ - такие люди естественно внутренне бунтуют или опускают быстро руки.
Ему нужна УВЕРЕННОСТЬ В СВОИХ СИЛАХ, а так же в том, что именно он и никто другой является КЛЮЧЕВЫМ игроком развития атаки.
Если новый тренер это понимает и найдёт "ключик" к Игнатову, то тогда будет для всех очень хорошо.