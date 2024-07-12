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В «Спартаке» рассказали о будущем Николсона

сегодня, 15:36

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о будущем нападающего Шамара Николсона.

Решение по Шамару мы будем принимать совместно внутри клуба. Нам важно понять мнение и главного тренера, и спортивного директора. На данный момент решения нет. Николсон скоро прибудет в расположение команды, а дальше будет видно.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 16:58
Нам не нужны ключики к игрокам которым платят 100-200 миллионов рублей в год. И душевная их ранимость до одного места. Нам нужны холодные циничные профессионалы нацеленные на результат а не романтики от которых в конечном итоге толку нет. Адриано. Алекс. Фернандо. Жиго. Айртон. Их душой никто не интересовался-у них ее не было на поле.Был зверский прицел на результат. И Спартаку это было нужнее всего. ИМХО..
derrik2000
derrik2000 ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 15:56
Совсем согласен кроме Игнатова.
Парень ещё молодой, мозги "повернулись-звезданулись" и не нашёл общего языка с попрыгунчиком.
ТВОРЧЕСКИЕ люди - а Игнатова я считаю именно таким, пусть и на футбольном поле, ну, как, например, Юрий Гаврилов - очень ранимы, и, когда их НЕ понимают и НЕ воспринимают, на поле или не выпускают или ставят не на "их" позицию - а ЭТО попрыгун практиковал не просто часто, а ВСЕГДА и для многих футболистов КБ - такие люди естественно внутренне бунтуют или опускают быстро руки.
Ему нужна УВЕРЕННОСТЬ В СВОИХ СИЛАХ, а так же в том, что именно он и никто другой является КЛЮЧЕВЫМ игроком развития атаки.
Если новый тренер это понимает и найдёт "ключик" к Игнатову, то тогда будет для всех очень хорошо.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 15:51
Николсона можно было бы и оставить для ротации, но всё зависит от того в какой он сейчас форме и подойдёт ли он Станковичу.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 15:46
Да пусть шурундулами потрясет еще хотя б до зимы как подмена Виллиану. Дельфин все равно уйдет-небыло чтоб Зенит обламывался с трансфером внутри лиги. Бальде нет Соболь мыслями в питерских болотах-кто в нападении то? Карлик и Виллиан. Но нужна подмена и ротация. Барко приедет-и Игнатова срочно слить в Махачкалу или куда еще. Ну а раз опорника опять зажали пусть Мартинс будет в основе всегда а не дурачок Умяров. Как то так..
Гость
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