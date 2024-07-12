В «Спартаке» рассказали о будущем Николсона

Генеральный директор московского «Спартака» высказался о будущем нападающего .

Решение по Шамару мы будем принимать совместно внутри клуба. Нам важно понять мнение и главного тренера, и спортивного директора. На данный момент решения нет. Николсон скоро прибудет в расположение команды, а дальше будет видно.