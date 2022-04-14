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«Эльче» — «Мальорка» прогноз

вчера, 15:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Эльче». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.65. Вероятность ничьи оценивается в 3.00, а поражение доступно по котировке 2.90.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.57, а за «верх» — 2.40.

Пропускают матч

«Эльче»: Бойе Лукас — Травма.
«Мальорка»: Грейф Доминик — Травма спины, Седлар Александр — Травма, Руис Иньиго — Травма колена, Севилья Сальвадор — Травма.

Форма команд

На данный момент «зелено-полосатые» на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Киноварные» отстают на 3 очка.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 3. Разница мячей у обеих команд -3.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Эльче»: 1.03 — 1.42, дома 1.13 — 1.13.
«Мальорка»: 0.87 — 1.61, в гостях 0.87 — 2.20.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:2, 1:1, 1:1, 1:0, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.57.

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Все комментарии

mby868nzd25m
mby868nzd25m
вчера в 15:35
Футбольный клуб «Эльче» одержит победу.
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