ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИспания. Сегунда 2021/2022

«Алькоркон» — «Альмерия». Прогноз на матч Сегунды (17.09.2021)

вчера, 14:31

«Алькоркон» примет «Альмерию» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.783.102.27
Фонбет 3.35 2.95 2.40
Мелбет 3.44 3.04 2.28
1XBET 3.42 2.86 2.42
BetBoom 3.30 2.90 2.40

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Альмерия». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.12. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.10 и на победу хозяев поля за 3.90.

Форма команд

«Алькоркон» идет в нынешнем сезоне на 21-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — три балла. Сейчас «Алькоркон» не выглядит как грозный соперник, скорее наоборот, именно этот клуб мечтают получить к себе в оппоненты.

«Альмерия» провела отличный сезон и могла выйти в Примеру, но немного не повезло. Сейчас команда находится на четвертой строчке в турнирной таблице, набрав девять баллов. В последних поединках «Альмерия» смотрится более чем достойно, этот клуб может за себя постоять и часто радует болельщиков результатами.

Информация для ставок

  • «Альмерия» выиграла три матча из последних пяти
  • «Алькоркон» проиграл четыре поединка из последних пяти
  • «Альмерия» забила восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Алькоркон» выглядит заметно хуже, чем «Альмерия». Этот клуб находится в ужасной форме и проигрывает почти в каждом матче. В этом поединке лучше присмотреться к ставке на то, что только «Альмерия» забьет гол — коэффициент 3.05. В гол «Алькоркона» не верится от слова совсем.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.00 1.89 1.56 2.53
Мелбет 1.56 2.39
1XBET 2.55 1.50
«Локомотив» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги Европы (16.09.2021)
16 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
БК ФОНБЕТ подготовила новую акцию «Фрибет 1000 рублей за регистрацию»
15 сентября
Россия – Мальта. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (07.09.2021)
07 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Бразилия — Аргентина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (05.09.2021)
02 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Россия — Хорватия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)
31 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)
26 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:33
Гости не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100