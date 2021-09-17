«Алькоркон» — «Альмерия». Прогноз на матч Сегунды (17.09.2021)

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вчера, 14:31

«Алькоркон» примет «Альмерию» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Альмерия». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.12. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.10 и на победу хозяев поля за 3.90.

Форма команд

«Алькоркон» идет в нынешнем сезоне на 21-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — три балла. Сейчас «Алькоркон» не выглядит как грозный соперник, скорее наоборот, именно этот клуб мечтают получить к себе в оппоненты.

«Альмерия» провела отличный сезон и могла выйти в Примеру, но немного не повезло. Сейчас команда находится на четвертой строчке в турнирной таблице, набрав девять баллов. В последних поединках «Альмерия» смотрится более чем достойно, этот клуб может за себя постоять и часто радует болельщиков результатами.

Информация для ставок

«Альмерия» выиграла три матча из последних пяти

«Алькоркон» проиграл четыре поединка из последних пяти

«Альмерия» забила восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Алькоркон» выглядит заметно хуже, чем «Альмерия». Этот клуб находится в ужасной форме и проигрывает почти в каждом матче. В этом поединке лучше присмотреться к ставке на то, что только «Альмерия» забьет гол — коэффициент 3.05. В гол «Алькоркона» не верится от слова совсем.

