Андорра — Сан-Марино. Прогноз на матч отбора ЧМ-22 (02.09.2021)

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01 сентября 2021, 06:44

Андорра играет против Сан-Марино в рамках отборочного раунда на ЧМ 2022 года в Катаре. Не самый привлекательный поединок для нейтрального болельщика, но это хороший матч для ставок. Поединок состоится 2 сентября 2021 года в 21:45, букмекеры Фонбет представили котировки на матч отбора к ЧМ 2022.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — сборная Андорры. Поставить на победу Андорры можно по коэффициенту 1.38. Ничейный исход оценивается в 4.50, а победа Сан-Марино в 9.50.

Форма команд

Сборная Андорры никогда не выглядела как команда, которая способна уничтожать своего соперника в каждой игре, нет, это совсем не про Андорру. Эта сборная является отличным кандидатом на избиение в каждом поединке, если речь идет о противостоянии с топовым клубом. Однако против "карликов”, которым является Сан-Марино, эта команда может играть очень хорошо.

Сан-Марино — это одна из худших команд мира. Сборная в этом не виновата, так как практически все игроки команды не являются профессиональными футболистами. Сан-Марино — это команда рыбаков, слесарей, простых трудяг, которые время от времени собираются для игры в футбол. Это самый желанный соперник для всех команд мира.

Информация для ставок

● У сборной Сан-Марино шесть поражений подряд

● Андорра не побеждает 16 игр кряду

● Сборная Сан-Марино пропустила минимум один гол в шести играх подряд

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что только одна команда забьет в обоих таймах по коэффициенту 2.60. В этом матче фаворитом выглядит сборная Андорры, даже несмотря на то, что команда не побеждает 16 игр кряду. Против Сан-Марино практически невозможно сыграть плохо.