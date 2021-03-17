ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Арминия» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч чемпионата Германии (19.03.2021)

вчера, 06:23

В 26-м туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» приедет в гости к одному из аутсайдеров нынешнего сезона — «Арминии». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
10.015.161.37
Лига Ставок 9.00 5.20 1.35
Фонбет 8.50 5.00 1.37
Мелбет 9.40 5.50 1.37
Pin-Up 9.90 4.70 1.37
BetBoom 10.02 4.75 1.38

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет, по коэффициенту 1.33. В случае победы «Арминии» зайдет коэффициент 9.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.1.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.65 за ТБ 2.5 и 2.25 за ТМ 2.5. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.74.

Форма команд

«РБ Лейпциг» проводит хороший сезон, занимая вторую строчку в чемпионате, но в прошлом туре команда допустила осечку, заработав лишь одно очко и позволив «Баварии» оторваться уже на четыре балла. В прошлом туре «РБ Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1), а немного ранее обыграл на выезде «Фрайбург» (3:0). Между этими встречами случилось и поражение от «Ливерпуля» в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов.

«Арминия» смогла покинуть зону вылета на некоторое время, но команде следует продолжать набирать очки, чтобы сохранить прописку в Бундеслиге. «Арминия» редко выигрывает и не может выйти на свой уровень, который позволил бы команде держаться в середине турнирной таблицы. В прошлом туре «Арминия» обыграла «Байер» (2:1), а несколькими днями ранее уступила на своем поле «Вердеру» (0:2).

Информация для ставок

  • «РБ Лейпциг» не проигрывает девять матчей подряд в Бундеслиге
  • «Арминия» не может выиграть дома уже четыре матча
  • В четырех из пяти последних матчей «Лейпцига» на выезде сыграла ставка «обе забьют — нет»
  • В матче первого круга между командами победу одержал «РБ Лейпциг» (2:1)

Прогноз

Гости продолжают борьбу за чемпионство и дорожат каждым очком. В этой ситуации «Арминии» не повезло с расписанием. Предлагаем сделать ставку на победу «Лейпцига» с форой -1.5 в букмекерской конторе Мелбет, по коэффициенту 1.95.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.31 1.68 1.84 2.07
Лига Ставок 2.23 1.66 1.75 2.08
Мелбет 2.31 1.72
Pin-Up 3.80 1.28 2.30 1.65 1.79 2.07
BetBoom 3.82 1.29 2.31 1.65 1.79 2.08
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 06:25
Гости должны побеждать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100