«Арминия» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч чемпионата Германии (19.03.2021)

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вчера, 06:23

В 26-м туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» приедет в гости к одному из аутсайдеров нынешнего сезона — «Арминии». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет, по коэффициенту 1.33. В случае победы «Арминии» зайдет коэффициент 9.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.1.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.65 за ТБ 2.5 и 2.25 за ТМ 2.5. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.74.

Форма команд

«РБ Лейпциг» проводит хороший сезон, занимая вторую строчку в чемпионате, но в прошлом туре команда допустила осечку, заработав лишь одно очко и позволив «Баварии» оторваться уже на четыре балла. В прошлом туре «РБ Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1), а немного ранее обыграл на выезде «Фрайбург» (3:0). Между этими встречами случилось и поражение от «Ливерпуля» в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов.

«Арминия» смогла покинуть зону вылета на некоторое время, но команде следует продолжать набирать очки, чтобы сохранить прописку в Бундеслиге. «Арминия» редко выигрывает и не может выйти на свой уровень, который позволил бы команде держаться в середине турнирной таблицы. В прошлом туре «Арминия» обыграла «Байер» (2:1), а несколькими днями ранее уступила на своем поле «Вердеру» (0:2).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» не проигрывает девять матчей подряд в Бундеслиге

«Арминия» не может выиграть дома уже четыре матча

В четырех из пяти последних матчей «Лейпцига» на выезде сыграла ставка «обе забьют — нет»

В матче первого круга между командами победу одержал «РБ Лейпциг» (2:1)

Прогноз

Гости продолжают борьбу за чемпионство и дорожат каждым очком. В этой ситуации «Арминии» не повезло с расписанием. Предлагаем сделать ставку на победу «Лейпцига» с форой -1.5 в букмекерской конторе Мелбет, по коэффициенту 1.95.