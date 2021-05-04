«Арсенал» — «Вильярреал». Прогноз на матч Лиги Европы (06.05.2021)

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вчера, 11:24

«Арсенал» примет «Вильярреал» в рамках ответного поединка полуфинала Лиги Европы. Первый матч «Арсенал» проиграл (1:2). Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок в ЛЕ .

Ставки букмекеров

Букмекеры предлагают поставить на победу «Арсенала» по коэффициенту 1.93. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.60 и на победу «Вильярреала» по 4.35.

Форма команд

«Арсенал» находится на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ . В активе этого клуба — 49 пунктов. В нынешнем сезоне у лондонской команды 14 побед, семь ничьих и 13 поражений. Команда забила 46 голов и пропустила 37 мячей.

«Вильярреал» набрал 52 пункта и находится на шестой строчке в турнирной таблице Примеры. В активе этого клуба — 13 побед, 13 ничьих и восемь поражений. Клуб забил 51 мяч и пропустил 38 голов.

Информация для ставок

● «Вильярреал» выиграл три матча из последних пяти во всех турнирах

● У «Арсенала» одна победа в пяти последних матчах во всех турнирах

● «Вильярреал» забил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Стоит поставить на проход «Вильярреала» дальше по коэффициенту 1.62 и на «обе команды забьют» по 1.65.

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