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«Арсенал» — «Вильярреал». Прогноз на матч Лиги Европы (06.05.2021)

вчера, 11:24

«Арсенал» примет «Вильярреал» в рамках ответного поединка полуфинала Лиги Европы. Первый матч «Арсенал» проиграл (1:2). Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок в ЛЕ.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.893.624.45
Лига Ставок 1.89 3.60 4.30
Мелбет 1.87 3.76 4.64
1XBET 1.57 8.20 3.16
BetBoom 1.90 3.72 4.22

Ставки букмекеров

Букмекеры предлагают поставить на победу «Арсенала» по коэффициенту 1.93. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.60 и на победу «Вильярреала» по 4.35.

Форма команд

«Арсенал» находится на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ. В активе этого клуба — 49 пунктов. В нынешнем сезоне у лондонской команды 14 побед, семь ничьих и 13 поражений. Команда забила 46 голов и пропустила 37 мячей.

«Вильярреал» набрал 52 пункта и находится на шестой строчке в турнирной таблице Примеры. В активе этого клуба — 13 побед, 13 ничьих и восемь поражений. Клуб забил 51 мяч и пропустил 38 голов.

Информация для ставок

● «Вильярреал» выиграл три матча из последних пяти во всех турнирах

● У «Арсенала» одна победа в пяти последних матчах во всех турнирах

● «Вильярреал» забил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Стоит поставить на проход «Вильярреала» дальше по коэффициенту 1.62 и на «обе команды забьют» по 1.65.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Сочи» — «Ротор».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.79 1.63 2.37
Лига Ставок 2.04 1.79 1.62 2.31
Мелбет 2.14 1.83
1XBET 3.15 1.36 2.14 1.83 1.62 2.31
BetBoom 3.21 1.37 2.09 1.79 1.65 2.31
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 11:29
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Вильярреал»
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