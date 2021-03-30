Азербайджан – Сербия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (30.03.2021)

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вчера, 15:45

Интересную встречу двух крепких команд подарит нам очередной тур европейской квалификации на чемпионат мира. Азербайджан принимает на своем поле сборную Сербии. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются сербы. Команда играет гостевой поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 1.33. Победа сборной Азербайджана оценивается в 12.00, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 2.02. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно по коэффициенту 1.85. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.44.

Форма команд

Сборная Азербайджана на данный момент провела только одну игру отбора на ЧМ -2022 и не смогла удивить собственных болельщиков, уступив минимально Португалии (0:1). Команда считается одним из потенциальных аутсайдеров в своей группе, их шансы на выход из группы минимальны. Кроме последнего матча, Азербайджан провел товарищескую встречу против сборной Катара (1:2).

Сербская сборная стартовала в этой квалификации достаточно успешно, набрав четыре очка в первых двух поединках. Команда обладает хорошими исполнителями, которые представляют известные европейские клубы. В последних двух играх сербы сыграли вничью с Португалией (2:2) и обыграли в напряженном матче Ирландию (3:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних домашних матчей Азербайджана закончились тоталом меньше 2,5 мячей

Последние четыре выездных матча сборной Сербии закончились ничейным результатом

Сербия выиграла три последних встречи у Азербайджана с общим счетом 11:2

Прогноз

Хорошее выступление сербов на старте отбора способствует хорошему настроению команды. Вероятнее всего гости смогут найти ключи к воротам Азербайджана и одержат уверенную победу. Сделать ставку на успех сборной Сербии с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Мелбет.