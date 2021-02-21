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«Барселона» — «Кадис»: прогноз на матч Примеры (21.02.2021)

сегодня, 15:02

«Барселона» принимает на «Камп Ноу» скромный, но очень неуступчивый «Кадис». Поединок запланирован на 21 февраля 2021 года и состоится в рамках 24-го тура испанской Примеры.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.158.6820.09
Fonbet Live! 2.50 1.60 28.00
Мелбет 1.11 11.30 24.00
Лига ставок 1.12 11.00 28.00

Ставки букмекеров

Букмекеры дают ставку, что «Барселона» победит в этом матче с коэффициентом 1.17. На ничейный исход можно поставить с коэффициентом 8.00. Также можно сделать ставку на то, что будет победа «Кадиса» за 5.10.

Форма команд

Каталонский клуб крайне сложно оценивать в этом сезоне. Команда меняется, капитан хочет уйти, у клуба нет форварда топ-уровня, «блаугранас» играет с ужасной защитой, а лучшая молодая звезда выбыла из-за травмы. Не так давно «сине-гранатовые» потерпели очередное фиаско в Лиге Чемпионов, они стали жертвой разгрома, который устроил ПСЖ. В Примере у «Барселоны» не все так уж и плохо. Клуб находится на третьей строчке, забил 49 мячей и пропустил всего 21 раз.

«Кадис» — очень дерзкий новичок Примеры. Клуб уже обыгрывал «Барселону» и «Реал» в этом сезоне. Сейчас «Кадис» находится на 15-й строчке в таблице и имеет в активе 24 очка. В нынешнем сезоне у команды 20 забитых и 39 пропущенных мячей, эту команду можно назвать не только дерзкой, но и веселой.

Информация для ставок

● «Барселона» не проигрывает в Примере десять матчей кряду
● «Кадис» ни разу не победил за последние пять матчей
● В последних пяти домашних матчах каталонцы забили 12 мячей и пропустили всего дважды

Прогноз

В этом поединке стоит поставить на тотал голов больше 3.5 с коэффициентом 1.98. «Барселона» наверняка хочет выместить злость из-за поражения от французского клуба в ЛЧ.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.158.6820.09
Fonbet Live! 2.50 1.60 28.00
Мелбет 1.11 11.30 24.00
Лига ставок 1.12 11.00 28.00
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 15:17
Барса на ходу...должна без проблем выигрывать...
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 15:17
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Кадис»
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