«Бернли» — «Лестер». Прогноз на матч чемпионата Англии (03.03.2021)

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вчера, 06:55

«Бернли» сыграет против «Лестера» в рамках 29-го тура АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в победу «Лестера» и предлагают поставить на этот исход с коэффициентом 1.90. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.40 и на победу «Бернли» за 4.40.

Форма команд

«Бернли» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице. В активе у клуба 28 очков. В нынешнем сезоне этот клуб не показывает достойной игры и вполне может вылететь из высшего дивизиона. Клуб забил 18 мячей и пропустил 34 гола. Кроме плохой обороны у этой команды еще и ужасная атака, забитые голы — это настоящий праздник для «Бернли». Клуб победил в 7 матчах этого сезона АПЛ , столько же сыграл вничью, а также потерпел 12 поражений.

«Лестер» находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба 49 баллов. Команда под руководством Брендана Роджерса забила 45 мячей и пропустила 30 голов «Лестер» выиграл 15 матчей, 4 раза играл вничью и 7 раз проиграл. Последние поединки с участием «лис» выглядят неплохо, команда вновь набрала ход и хочет побеждать в каждом матче. Игра против «Бернли» может стать очередной победой в копилке «лис».

Информация для ставок

«Лестер» проиграл в одном матче из последних пяти

У «Бернли» одна победа в последних пяти играх

«Бернли» выиграл 4 домашних матча из 13 в нынешнем сезоне

Прогноз

«Лестер» может выиграть этот поединок в эконом-режиме, оставив силы на более серьёзных соперников. В этом матче можно поставить на то, что победит любая из команд с разницей в счете в один мяч, с коэффициентом 2.30.

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