Боливия — Уругвай. Прогноз на матч квалификационного раунда ЧМ-2022 (16.11.2021)

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15 ноября 2021, 20:28

Боливия и Уругвай сыграют друг против друга в рамках очередного тура квалификационного раунда отбора на ЧМ -2022 в Катаре. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — Уругвай. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.45, а победа Боливии в 3.60.

Форма команд

Сборная Боливии занимает девятую строчку в турнирной таблице южноамериканского отбора. В активе команды — 12 пунктов. Боливия выиграла три поединка, столько же играла вничью и проиграла в семи матчах. У сборной 17 забитых и 28 пропущенных голов.

Уругвай находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — 16 пунктов. Сборная выиграла четыре поединка, столько же раз играла вничью и проиграла в пяти матчах. У Уругвая 14 забитых и 18 пропущенных голов.

Информация для ставок

● Уругвай не побеждает четыре поединка кряду

● Сборная Боливии выиграла три матча из последних пяти

● В трех последних матчах Уругвай пропустил восемь голов

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа Боливии» по коэффициенту 1.77. Сборная находится в неплохой форме, чего нельзя сказать об игре Уругвая.