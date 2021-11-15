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Боливия — Уругвай. Прогноз на матч квалификационного раунда ЧМ-2022 (16.11.2021)

15 ноября 2021, 20:28

Боливия и Уругвай сыграют друг против друга в рамках очередного тура квалификационного раунда отбора на ЧМ-2022 в Катаре. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка
Боливия
Уругвай
3 : 0
завершен
16 ноября 2021, 23:00
вторник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.313.352.31
Мелбет 2.89 3.20 2.68
1XBET 2.77 3.30 2.60

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — Уругвай. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.45, а победа Боливии в 3.60.

Форма команд

Сборная Боливии занимает девятую строчку в турнирной таблице южноамериканского отбора. В активе команды — 12 пунктов. Боливия выиграла три поединка, столько же играла вничью и проиграла в семи матчах. У сборной 17 забитых и 28 пропущенных голов.

Уругвай находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — 16 пунктов. Сборная выиграла четыре поединка, столько же раз играла вничью и проиграла в пяти матчах. У Уругвая 14 забитых и 18 пропущенных голов.

Информация для ставок

● Уругвай не побеждает четыре поединка кряду
● Сборная Боливии выиграла три матча из последних пяти
● В трех последних матчах Уругвай пропустил восемь голов

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа Боливии» по коэффициенту 1.77. Сборная находится в неплохой форме, чего нельзя сказать об игре Уругвая.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.64 1.72 2.19 1.35 3.28
Мелбет 1.57 2.47
1XBET 3.80 1.28
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Все комментарии
4ttcqmzpu96u
4ttcqmzpu96u
15 ноября в 21:19
Уругвай одержит победу.
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