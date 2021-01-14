«Ботошани» — «СКМ Аргешул Питешти». Прогноз на матч Высшей Лиги Румынии (14.01.2021)

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14 января 2021, 12:33

«Ботошани» и «Аргешул Питешти» сыграют 14 января в рамках 16-го тура Высшей Лиги Румынии. Прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч вы найдёте в нашей статье.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, который состоится в Ботошани, букмекеры считают хозяев. Мелбет предлагает сделать ставки на победу «Ботошани» по коэффициенту 1.50. Заключить пари на то, что выездную победу оформит «Аргешул Питешти», можно за 7.20, ничья котируется в 4.00.

БК предлагает сделать прогноз на безопасный исход с возвратом — тотал матча больше 2 голов с коэффициентом 1.53, меньше – 2.50.

Форма команд

«Ботошани» в своём последнем матче Высшей Лиги Румынии сыграл в ничью с «Волунтари» (1:1), закрепившись при этом на 9-м месте. До зоны плей-офф, а именно до 6-го места, команду отделяют лишь 2 очка.

«Аргешул Питешти» свою последнюю победу добыл 30 октября, команда занимает последнее место в чемпионате. В последней официальной игре «Аргешул» сыграл в результативную ничью (2:2) с «Киндия Тырговиште».

Информация для ставок

«Аргешул Питешти» не выигрывает уже 7 матчей подряд

«Ботошани» идет без поражений на протяжении 6 матчей

«Аргешул Питешти» на выезде не выигрывает в 9 матчах кряду

Прогноз

Судя по тому, как «Ботошани» в каждом матче старается и пытается бороться за каждое очко, команда способна продвигаться вверх по турнирной таблице.

Предлагаем ставку на победу «Ботошани» с коэффициентом 1.50 на БК Фонбет.

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