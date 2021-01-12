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«Чиндия Тырговиште» — КСМС. Прогноз на матч чемпионата Румынии (13.01.2021)

12 января 2021, 14:27

«Чиндия Тырговиште» принимает КСМС в рамках очередного тура чемпионата Румынии.

Румыния. Лига 1 2020/2021
Чиндия Тырговиште
КСМС
1 : 1
завершен
13 января 2021, 18:00
среда
Ставки на футбольные матчи
BetCity

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Фонбет выставлены следующие котировки на эту встречу. Взять победу хозяев поля можно за коэффициент 2,15, ничья находится на отметке 3,18, а триумф команды гостей можно сыграть за 3,62.

Тотал в этой встрече установлен на значении 2,5 гола. Тотал больше можно сыграть за 2,60, а меньше — за 1,53.

Форма команд

«Чиндия» идет на седьмом месте в чемпионате Румынии. Команда не проигрывает уже 4 матча. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Арджешем» (2:2). Очень надежной кажется оборона команды (пропущено всего лишь 12 мячей), но с атакой реальные трудности (такое же количество забитых голов).

КСМС находится 15-й позиции. В прошлых двух турах удалось подняться с последнего места благодаря победе над «Херманнштадтом» (1:0) и ничейному результату с «Академикой Клинчени» (0:0). От зоны плей-офф команду отделяет шесть зачетных пунктов, поэтому вполне можно будет зацепиться за результат при определенном стечении обстоятельств, но нужно что-то делать с обороной. 35 пропущенных мячей — худший показатель в чемпионате.

Статистика

· «Чиндия» не выигрывает в двух последних играх дома

· КСМС выиграл два из шести последних выездных встреч

· В трех последних играх команд между собой КСМС был сильнее

Прогноз

По нашему мнению, больше шансов на успех у команды гостей, которая в прошлом туре сумела обыграть крепкий «Херманнштадт» (1:0). Но рисковать не стоит, так как хозяева поля являются достойным оппонентом. Предлагаем сыграть победу гостей с нулевой форой за коэффициент 2,63 в букмекерской конторе Фонбет.

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ФорвардЪ
ФорвардЪ
12 января в 14:33
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Чиндия Тырговиште»
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