Дания – Шотландия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)

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31 августа 2021, 08:38

В стартовавшей квалификации Чемпионата мира нас ожидает битва Дании и Шотландии. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров фаворитом в этом матче является Дания. Поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5 в БК Мелбет. В случае победы Шотландии зайдет коэффициент 7.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.36.

Также в линии букмекеры предлагают 2.05 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.73. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.32.

Форма команд

Дания сумела поразить всех своим выступлением на Чемпионате Европы. Команда после двух поражений на старте смогла воспрянуть духом и дойти до полуфинала турнира, где только в дополнительное время уступили Англии (1:2). В предыдущих матчах квалификации ЧМ обыграла Молдову (8:0) и Австрию (4:0).

Шотландия также принимала участие в Евро-2020, но ничем запомниться не получилось. Команда набрала один бал в трех матчах и покинула турнир. Шотландцы в минувших двух очных встречах смогли переиграть своих соперников и теперь надеются сделать это вновь.

Информация для ставок

• Дания не проигрывает в основное время четыре поединка кряду

• Шотландия выиграла всего один из пяти последних матчей

• Крайняя очная встреча завершилась победой сборной Шотландии (1:0)

• Четыре из пяти последних игр с участием Дании завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Нас ожидает встреча команд разного уровня. Дания — фаворит, а британский коллектив откровенный аутсайдер, которому будет очень сложно что-то противопоставить такому серьезному сопернику. Предлагаем сделать ставку на ИТБ 1.5 Дании в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.75.

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