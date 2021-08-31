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Дания – Шотландия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)

31 августа 2021, 08:38

В стартовавшей квалификации Чемпионата мира нас ожидает битва Дании и Шотландии. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Дания
Шотландия
2 : 0
завершен
01 сентября 2021, 21:45
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.454.418.37
Фонбет Live! 1.02 21.00 97.00
Мелбет 1.50 4.14 8.28
1XBET 1.51 4.44 7.80
BetBoom 1.49 4.39 7.80

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров фаворитом в этом матче является Дания. Поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5 в БК Мелбет. В случае победы Шотландии зайдет коэффициент 7.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.36.

Также в линии букмекеры предлагают 2.05 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.73. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.32.

Форма команд

Дания сумела поразить всех своим выступлением на Чемпионате Европы. Команда после двух поражений на старте смогла воспрянуть духом и дойти до полуфинала турнира, где только в дополнительное время уступили Англии (1:2). В предыдущих матчах квалификации ЧМ обыграла Молдову (8:0) и Австрию (4:0).

Шотландия также принимала участие в Евро-2020, но ничем запомниться не получилось. Команда набрала один бал в трех матчах и покинула турнир. Шотландцы в минувших двух очных встречах смогли переиграть своих соперников и теперь надеются сделать это вновь.

Информация для ставок

• Дания не проигрывает в основное время четыре поединка кряду
• Шотландия выиграла всего один из пяти последних матчей
• Крайняя очная встреча завершилась победой сборной Шотландии (1:0)
• Четыре из пяти последних игр с участием Дании завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Нас ожидает встреча команд разного уровня. Дания — фаворит, а британский коллектив откровенный аутсайдер, которому будет очень сложно что-то противопоставить такому серьезному сопернику. Предлагаем сделать ставку на ИТБ 1.5 Дании в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.75.

Ранее мы предлагали заманчивый коэффициент на ничью в матче «Форталеза» — «Куяба».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.42 1.60 1.76 2.13
Мелбет 1.77 2.17
1XBET 2.45 1.62
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