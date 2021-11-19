«Дармштадт» — «Санкт-Паули». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (20.11.2021)

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19 ноября 2021, 12:21

В 14-м туре второго по силе чемпионата Германии можно будет увидеть матч крепких соперников. Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают «Дармштадту» по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Санкт-Паули» будет стоить 2.55, а ничью можно поставить по коэффициенту 3.85.

Форма команд

«Санкт-Паули» неожиданно для многих выбился в лидеры Второй Бундеслиги, набрав 26 очков и опережая ближайших оппонентов на один пункт, но имея на одну сыгранную игру меньше. Последние два поединка «Санкт-Паули» завершились ничейным результатом с «Вердером» (1:1) и крупной победой над «Ганзой» (4:0).

«Дармштадт» показывает более успешные результаты, чем в прошлом сезоне и перед стартом очередного тура идет на четвертом месте с 23 очками. В прошлой встрече «Дармштадт» обыграл на выезде «Шальке» (4:2), а ранее переиграл на своем поле «Нюрнберг» (2:0).

Информация для ставок

• Восемь из девяти последних матчей «Санкт-Паули» завершились тоталом больше 2.5 мячей

• «Дармштадт» выиграл пять последних матчей на своем поле Во второй Бундеслиге

• Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Дармштадт» играет на своем поле, что дает небольшое преимущество перед соперником. Считаем, что матч будет интересным и богатым на голы. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.79 в букмекерской конторе Мелбет.