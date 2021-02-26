«Дерби Каунти» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.02.2021)

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сегодня, 15:49

26 февраля «Дерби Каунти» и «Ноттингем Форест» сыграют в 33-м туре Чемпионшипа. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Сделать ставку на победу «Дерби Каунти» в предстоящем матче букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.59. Заключить пари на гостевую победу «НоттингемФореста» можно за 3.13, а ничья отмечена котировкой 3.03.

На результативность игры букмекер предложил такие ставки: тотал меньше (2,5) голов – 1.52, больше – 2.62.

Форма команд

«Дерби Каунти» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата. «Бараны» в этом сезоне одержали 10 побед и семь раз сыграли вничью, что суммарно принесло им 37 очков.

«Ноттингем Форест» занимает 16-ю позицию в рейтинге Чемпионшипа, имея 39 зачетных пунктов.

В этом сезоне соперники впервые встретились в седьмом туре. Матч на поле «Ноттингем Форест» завершился вничью 1:1.

Информация для ставок

«Ноттингем Форест» не проигрывал в семи последних матчах против «Дерби Каунти» — четыре ничьи и три победы

У «Дерби Каунти» четыре победы подряд на домашнем поле

В четырех из пяти прошлых домашних матчах «Дерби Каунти» прошла ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

К очной встрече обе команды подходят в неплохой форме. Букмекеры считают, что матч будет низко результативным, но «Дерби Каунти» и «Ноттингем Форест» неплохо играли в атаке в последних матчах. Взять ставку на «обе забьют – да» букмекерская контора Фонбет предлагает по привлекательному коэффициенту 2.10.

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